Mapfre lanza un seguro de ahorro a cuatro años ligado a la evolución del Ibex 35

Mapfre ha lanzado un seguro de ahorro de tipo unit linked a prima única y con un horizonte temporal de cuatro años, cuya rentabilidad está ligada a la evolución del Ibex 35 y que se orienta a ahorradores con un perfil de riesgo moderado, según ha informado este miércoles.

En concreto, este producto llamado Valor Activo IV, ofrece una rentabilidad del 4% por cada año transcurrido desde la fecha de contratación, se puede contratar mediante una única aportación mínima de 3.000 euros y permanecerá disponible hasta el 24 de marzo o hasta que se complete el importe máximo previsto para su emisión.

Mapfre ha explicado que la rentabilidad final de este seguro está condicionada al comportamiento del Ibex 35, tomando como punto de partida el nivel que alcance este índice el 27 de marzo de este año.

Si al cumplirse un año el valor del Ibex 35 es igual o superior al registrado en la fecha de referencia de 2026, el seguro se autocancela y el asegurado percibe una rentabilidad del 4%.

Si no se cumple esa condición, la póliza continúa en vigor y la autocancelación podrá activarse en el segundo año si el Ibex 35 se sitúa en un nivel igual o superior al que marcaba en marzo de 2026, obteniéndose entonces una rentabilidad del 8%.

Si este escenario se produce en el tercer año, el rendimiento ascenderá al 12% y, si se materializa en el cuarto año, la rentabilidad alcanzará el 16%.

En el supuesto de que, transcurridos los cuatro años, el Ibex se encuentre por debajo del valor inicial tomado como referencia, el seguro llegará a su vencimiento garantizando, como mínimo, el 95% del capital invertido.

Valor Activo IV incorpora la opción de realizar un rescate total a partir del primer año, dentro de las ventanas de liquidez establecidas, y el importe de dicho rescate dependerá del valor del activo financiero al que está vinculado el seguro.

Además, el producto incluye una cobertura adicional en caso de fallecimiento del asegurado.