Allianz anuncia que Pérez Jaime deja el equipo directivo de la 'joint venture' con BBVA

Allianz ha anunciado que Miguel Pérez Jaime deja de ser directivo en la compañía, incluyendo el puesto de gestor de cuentas clave en BBVA Allianz, según ha informado en un comunicado.

En concreto, ha informado que Pérez Jaime, hasta ahora responsable de cuentas clave en la 'joint venture' y miembro del comité de dirección de Allianz Seguros, ha culminado una trayectoria de más de 25 años en la aseguradora y que ahora ha iniciado una nueva etapa personal, aunque seguirá vinculado al grupo como miembro del consejo de administración de BBVA Allianz.

La aseguradora destaca las diferentes responsabilidades de liderazgo que ha asumido Pérez Jaime, incluyendo la de consejero delegado de la compañía en Brasil y diferentes puestos áreas de negocio y comercial de Allianz Seguros, y de liderazgo en la alianza de bancaseguros con BBVA.

Además de este cambio, la compañía ha anunciado el nombramiento de Montse Álvarez como responsable de gestión de cuentas globales para Iberia y Latinoamérica en Allianz Services, el proveedor interno de servicios operativos de la aseguradora, cuya función principal es proporcionar soluciones y soporte especializado a las distintas entidades del grupo a nivel global. Este nombramiento se ha efectivo el pasado 1 de enero.

Álvarez se incorporó al comité de dirección de Allianz Seguros en 2023 como responsable de transformación, aportando su experiencia en banca y seguros y liderando los procesos de transformación de la compañía.

La aseguradora indica que, en esta nueva fase, el área de transformación se integra en las distintas de la compañía. Además, ha enmacardo estos cambios en un "proceso natural" de transición que "impulsa la renovación y fortalece la organización".