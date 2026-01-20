Las aseguradoras baten récord en 2025 tras crecer un 13,73% las primas, hasta 85.879 millones de euros

El sector asegurador registró una facturación récord en 2025, tras obtener ingresos por primas de 85.879 millones de euros. En concreto, crece un 13,73% más que el 2024, según las cifras de difundidas por la patronal Unespa.

Mirenchu del Valle Schaan, presidenta de Unespa, ha subrayado que "ha sido un buen ejercicio para el sector asegurador al superar la barrera de los 80.000 millones de euros".

También ha destacado que "crecen casi todas las líneas de negocio y se incrementa el número de asegurados, lo que nos lleva a asegurar que mejora nuestro nivel".

La presidenta de la patronal ha remarcado el crecimiento del ramo vida tras registrar un incremento del 23,17% con 35,916 millones, mientras que el ramo no vida registró un aumento interanual del 7,79% con 49.963 millones de euros.

Asimismo, la facturación de salud registró el mayor crecimiento interanual, del 11,43%, hasta situarse en 13.443 millones de euros, seguido por el seguro de automóviles, que facturó un 8,38% más, hasta 14.285 millones de euros.

Seguros multirriesgos

Estas cifras impulsan al director general de ICEA, José Antonio Sánchez, a asegurar que "el ramo de salud, podría alcanzar al ramo de automóviles en 2027 o en 2028".

Respecto a los seguros multirriesgos, subieron un 6,60%, hasta los 10.697 millones de euros, al tiempo que las pólizas empresariales, englobadas en la categoría 'resto no vida', crecieron de un año para otro un 4,21% y aportaron 11.538 millones.

Por otro lado, el impulso del negocio de vida se basó, fundamentalmente, en el incremento del 26,76% de los seguros de vida ahorro y, en menor medida, en el aumento del 7,45% de los seguros de vida-riesgo. Así, este ramo de vida cerró 2025 con un volumen de ahorro gestionado de 221.655 millones de euros, un 5,35% más que en 2024.