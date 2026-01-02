Inocsa culmina la adquisición del 100% de Grupo Catalana Occidente y prepara su exclusión de bolsa

Inocsa ha completado la liquidación de la operación de venta forzosa sobre las acciones de Grupo Catalana Occidente, culminando así el proceso iniciado tras alcanzar los umbrales necesarios para ejercer este derecho, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con esta liquidación, la titularidad de las acciones objeto de venta forzosa ha quedado inscrita a favor de Inocsa en los registros oficiales de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y sus entidades participantes.

​La operación de venta forzosa se ejecutó el pasado 30 de diciembre de 2025, en línea con la comunicación previa remitida al mercado el 5 de diciembre del mismo año, en la que la compañía anunció su intención de ejercer este derecho tras cumplir los umbrales legales exigidos.

Está previsto que las bolsas de valores españolas comuniquen al mercado la exclusión de cotización de las acciones de GCO, lo que supondrá la retirada definitiva de la aseguradora del parqué, según ha detallado en el comunicado al regulador.

​