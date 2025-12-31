La prima del seguro de salud varía en más de 2.200 euros anuales según la edad y el número de asegurados

El seguro de salud privado se consolida como una de las pólizas más contratadas en España, impulsado por el cambio de hábitos tras la pandemia y la búsqueda de un acceso más ágil a especialistas y pruebas.

En torno al 25% de la población cuenta ya con un seguro de este ramo, aunque el coste varía de forma notable según edad, modalidad de cobertura y número de asegurados.

En los perfiles más extremos, la diferencia de prima anual puede superar los 2.200 euros entre un asegurado y otro, de acuerdo con los datos analizados por la correduría Roams Insurtech. La edad encarece la prima, sobre todo en las pólizas más completas y orientadas a un uso intensivo del seguro.

​En la modalidad completa sin copago, la prima media puede aumentar en casi 250 euros al año entre un asegurado de 38 años y otro de 54, situándose este último por encima de los 1.080 euros anuales. En los seguros básicos, el incremento es menor, pero una persona de 54 años llega a pagar casi 100 euros más al año que alguien de 38.

​"La modalidad elegida es el gran multiplicador del presupuesto y, en muchos casos, el salto de precio más contundente", ha subrayado Pablo Pareles, director de la correduría de seguros Roams Insurtech.

A igualdad de perfil, el seguro completo con copago suele situarse entre 1,4 y 1,6 veces el precio del básico, mientras que el completo sin copago puede moverse entre 2,3 y 3,2 veces el básico.

​El número de asegurados también influye en la factura final del seguro de salud. Aunque incluir a dos personas apenas reduce el coste individual, las pólizas con tres o cuatro asegurados permiten rebajar de forma notable el precio.

​Embarazo y primas de las mujeres

​"Si bien tener dos personas aseguradas apenas reduce la cantidad a pagar por cada una de ellas, contar con tres o cuatro puede suponer un descuento de entre el 5% y el 15% por asegurado", ha destacado Pablo Pareles. Traducido a euros, para una familia de dos adultos de 54 años y un menor, pasar de un seguro básico a uno completo sin copago puede encarecer la prima anual en más de 1.400 euros.

El factor embarazo se revela como uno de los elementos que más pesan en la prima de las mujeres en edad fértil. En el perfil de mujer de 33 años, las primas medias se sitúan en torno a 322 euros anuales en el seguro básico, 482 euros en el completo con copago y 943 euros en el completo sin copago.

​En la modalidad completa sin copago, este perfil femenino de 33 años llega a superar en 107,97 euros al año al asegurado individual de 38 años, lo que supone un 12,9% más.

"Es el tipo de detalle que recuerda que el precio no depende solo de la edad, sino también de cómo tarifica cada aseguradora ciertos riesgos y del nivel de uso que anticipa por perfil", ha explicado Pareles.

Y ha añadido que "el hecho de que un varón con 38 años sea más económico que una mujer con 33 años se debe a que no hay probabilidad de embarazo y, por tanto, menor siniestralidad".

​El colectivo autónomo percibe una necesidad elevada de contar con seguro privado, aunque el mercado no ofrece, en la práctica, productos exclusivos para este perfil, sino adaptaciones de pólizas generales. En estas coberturas pueden encontrarse variaciones de precio, pero no suelen ser muy pronunciadas por su menor uso esperado.

Pareles ha estimado que las primas del seguro de enfermedad del propio contribuyente y de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él se consideran gasto deducible, con un límite de 500 euros por persona o 1.500 euros en caso de discapacidad.