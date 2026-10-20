La Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal recibe el Premio Siete Estrellas del Deporte en la categoría de Valores

Nacida en 2022, la escuela cuenta con más de 2.000 estudiantes y el jurado ha valorado su apuesta por una educación integral y por formar a los futuros líderes de las industrias del deporte y la salud.

Nadal destacó en su discurso que el galardón reconoce una forma de entender la educación y la vida, basada en trasladar a las aulas valores como el esfuerzo diario, la disciplina, el respeto y la humildad.

El premio fue entregado por la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos y fue recogido conjuntamente por Rafa Nadal y el presidente de la UAX, Jesús Núñez Velázquez.

La Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal ha recibido el Premio Siete Estrellas del Deporte 2025 de la Comunidad de Madrid en la categoría de Valores, convirtiéndose en la primera institución educativa en obtener este galardón.

La Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal ha recibido el Premio Siete Estrellas del Deporte 2025 en la categoría de Valores, el galardón con el que la Comunidad de Madrid reconoce a las personas y entidades que destacan en la promoción, el fomento y el desarrollo del deporte en la región.

Se trata de la primera institución educativa que consigue este reconocimiento.

El premio fue entregado el viernes 16 de octubre de 2026 en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una ceremonia que reunió a los galardonados de las ediciones de 2024 y 2025.

Rafael Nadal, embajador de la universidad, y el presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), Jesús Núñez Velázquez, recogieron el galardón en representación de toda la comunidad universitaria.

Nadal subrayó que el premio "no premia una victoria o un título, sino una manera de entender el deporte, la educación y la vida".

"La idea era llevar a las aulas lo que el deporte me ha dado: esfuerzo diario, disciplina, respeto, humildad, saber rodearse de un buen equipo", explicó el deportista.

El mallorquín añadió que "los valores no se enseñan solo con palabras, hay que demostrarlos cada día, sobre todo cuando las cosas no salen como uno espera".

Además, remarcó que "el deporte me ha enseñado que para crecer hay que trabajar mucho, aceptar los errores y no perder nunca la ilusión, y es lo que se intenta hacer cada día en la escuela".

Escuela Universitaria

La Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal nació en 2022 de la alianza estratégica entre la UAX, Rafa Nadal y la Rafa Nadal Academy, con el objetivo de formar a los profesionales que lideren la transformación de la industria deportiva y de la salud.

Según datos de la propia universidad, más de 2.000 estudiantes de grado y posgrado se preparan actualmente en sus aulas en las áreas de salud, rendimiento deportivo y gestión deportiva.

Su oferta formativa incluye titulaciones como los grados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), Fisioterapia y Nutrición Humana y Dietética, el Grado en Gestión Deportiva desarrollado junto a LALIGA.

Además cuenta con dobles grados y másteres especializados en fisioterapia deportiva, rendimiento y prevención de lesiones, medicina del deporte o comunicación y periodismo deportivo.

El proyecto combina el campus de Villanueva de la Cañada, que acoge un polideportivo propio con experiencias formativas en la Rafa Nadal Academy de Manacor.

Según la Universidad, "se refuerza el aprendizaje mediante el uso de experiencias prácticas, el análisis de casos reales, clases magistrales y el contacto cercano con grandes referentes del sector".

"Nuestro modelo UAX prepara a los estudiantes para el mundo laboral real, conectando sus estudios con los retos actuales y entrenando habilidades vitales como el liderazgo, la resiliencia y la toma de decisiones responsables", reza en su página web.

Siete estrellas

Los Premios Siete Estrellas del Deporte son los galardones con los que la Comunidad de Madrid otorga reconocimiento público a las personas o entidades que han destacado significativamente en la promoción, el fomento y el desarrollo del deporte en la región. Se conceden en nueve modalidades: mejor deportista masculino y femenina, mejor entidad, mejor deportista promesa, fomento deportivo por administraciones locales, iniciativa privada, valores, deportividad y deporte inclusivo.



El jurado ha valorado la misión de la escuela de formar profesionales capaces de liderar la transformación de las industrias deportiva y de la salud, así como su apuesta por una educación integral.

La categoría de Valores distinguió en la edición de 2024 a la Fundación Unoentrecienmil, que impulsa la investigación contra la leucemia infantil.

La galardonada en 2025 es la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal por "tratarse de un proyecto académico orientado a formar a los profesionales que liderarán la transformación de la industria del deporte".

En palabras de la presidenta de la Comunidad, "ejemplifica cómo trasladar a las aulas la mentalidad del mejor deportista español de todos los tiempos", ha afirmado Díaz Ayuso.

El premio llega al inicio del curso 2026/2027, que Rafa Nadal inauguró el pasado 2 de octubre con una clase magistral para los alumnos de la escuela.

Durante el encuentro, el extenista compartió experiencias y aprendizajes de su trayectoria personal y profesional, e hizo hincapié en valores como el esfuerzo, la disciplina, la lealtad y la generosidad.