La participación de "la huelga revolucionaria" de la educación cae 12 puntos y Madrid dice que no activará "ninguna medida"

La presión de las protestas matinales derivó por la tarde en un Tenso debate en la Asamblea de Madrid entre el Gobierno de Ayuso y la oposición sobre las condiciones de la enseñanza pública.

Alrededor de 10.000 profesores se manifestaron por las calles del centro de Madrid para exigir la reducción de horas lectivas, la bajada de ratios y un aumento salarial de 600 euros.

La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, afirma que no activará ninguna medida ante lo que califica como la primera huelga política revolucionaria en la región.

El seguimiento de la segunda jornada de huelga educativa en la Comunidad de Madrid cae al 32,2% según el Gobierno regional, mientras que los sindicatos lo elevan al 72%.

El segundo día del paro en la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid refleja que la protesta se desinfla. Según los datos autonómicos, la jornada ha transcurrido con normalidad y el seguimiento se sitúa en el 32,2% de los profesores.

Esta cifra evidencia que la participación cae 12 puntos respecto al primer día de paros. Los sindicatos, por el contrario, elevan el seguimiento al 72% de los 65.000 docentes que imparten clase.

Con estos números, la consejera Mercedes Zarzalejo ha intervenido esta tarde en la Asamblea de Madrid. La responsable de Educación ha dejado claro que no van a ceder ante las quejas del sector.

Zarzalejo ha advertido de que no van a activar "ninguna medida" para responder a las peticiones "de la primera huelga política revolucionaria" en Madrid. Su prioridad es cumplir los servicios mínimos.

En la misma línea, ha indicado que van a denunciar "cualquier acto de agresión e intimidación" en las aulas. Zarzalejo ha pedido salvaguardar el respeto a la educación de los estudiantes.

"Sus juegos, sus chantajes, sus pancartas, sus tiendas de campaña y sus camisetas de colores ya le digo yo que no nos amedrentan", ha lanzado. Ha criticado a quienes quieren sacar "tajada política y sindical".

La consejera ha afirmado que la libertad es absolutamente de todos, tanto "de quien hace huelga y de quien no". Ha reiterado que el derecho a huelga en ningún caso se puede "imponer".

Finalmente, Zarzalejo ha exigido que la izquierda y los sindicatos no usen las clases para librar "batallas electorales". Frente a la "carcoma", el Gobierno regional va a premiar "el esfuerzo, el mérito y la capacidad de los alumnos".

10.000 personas manifestándose

Antes de este debate, miles de profesores protestaron durante la mañana de este jueves frente a la Consejería de Educación. La Delegación del Gobierno cifró la asistencia en unas 10.000 personas congregadas en la céntrica calle de Alcalá.

Los docentes, vestidos con la camiseta verde de "Escuela pública de tod@s, para tod@s", hicieron sonar miles de silbatos y cacerolas. Formaron una inmensa cadena humana para exigir mayor respeto y recursos.

Los manifestantes cortaron la calle y bajaron hacia Cibeles. Desde allí, los huelguistas interrumpieron el Paseo de la Castellana para culminar su marcha en Colón, fuertemente escoltados por decenas de policías.

El comité de huelga reclamó reducir el horario a 17 horas lectivas en Secundaria y a 22 en Primaria. También exigió rebajar las ratios de alumnos y un aumento salarial de 600 euros.

Paralelamente, el sindicato CSIF congregó a 250 docentes ante la Consejería de Hacienda. Pidieron que los 3 millones ahorrados diariamente por los paros se destinen íntegramente a mejorar los centros.

La tarde en la Asamblea

Toda esta presión matinal se trasladó por la tarde a la Asamblea de Madrid. Allí, la diputada de Más Madrid, María Pastor, reprochó a Zarzalejo que sólo se dedique a insultar a los profesores.

Pastor censuró que el Ejecutivo normalice tener a los alumnos en aulas a 35 grados. Además, denunció la precaria situación de muchas educadoras infantiles con salarios que apenas rondan los 1.200 euros.

Por su parte, Esteban Álvarez de León, diputado socialista, defendió la huelga. Aseguró que este paro no es un acto de violencia, sino el resultado lógico de muchos problemas históricos de la educación pública.

El PSOE pidió un acuerdo político y recuperar el poder adquisitivo del profesorado: "Gobernar la educación no es diseñar e intentar una estrategia para sobrevivir a una huelga", advirtió el representante del grupo socialista.

Finalmente, el diputado de Vox, José Antonio Fúster, apoyó abonar mejores sueldos para retener talento. Sin embargo, rechazó tajantemente que sea "un comité de huelga" quien redacte la política educativa de la Comunidad de Madrid.

Vox remarcó que abonar un salario digno es una inversión. Afirmó que la Comunidad debe pagar mucho mejor a los profesionales para poder "exigir más y retener a los buenos profesores" en las aulas públicas madrileñas.

Así concluyó el segundo día de la intensa movilización educativa madrileña, que combinó las protestas matinales con un áspero debate político en el parlamento regional, cerrando una jornada menos tensa que la anterior.