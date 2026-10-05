Europa Education amplía su presencia internacional con la incorporación del Grupo italiano Plena Education

La operación refuerza la oferta de Europa Education en diseño, arte, música, moda, cine, gastronomía y comunicación, y crea un Hub Europeo de Diseño y Creatividad.

Plena Education reúne seis instituciones especializadas en artes creativas, con más de 5.300 estudiantes, cerca de 90 programas y 14 campus en seis ciudades italianas.

Europa Education adquiere el grupo italiano Plena Education, con lo que entra en Italia y amplía su presencia a España, Portugal, Andorra e Italia.

Europa Education ha dado un nuevo paso en su estrategia de crecimiento internacional con la adquisición de Plena Education, uno de los principales grupos italianos de educación especializado en artes creativas.

Esta operación refuerza el amplio modelo académico del Grupo en todas las áreas de conocimiento, marca su entrada en Italia y amplía su presencia académica a un cuarto país europeo, junto con España, Portugal y Andorra.

La adquisición refuerza el modelo académico diferencial de Europa Education con la incorporación de seis instituciones de referencia vinculadas a las artes creativas, con más de 5.300 estudiantes, cerca de 90 programas académicos y 14 campus distribuidos en seis ciudades italianas.

Este paso estratégico refuerza la dimensión europea del Grupo y abre nuevas oportunidades de colaboración académica, movilidad e intercambio internacional.

Con una comunidad en la que aproximadamente el 19% del alumnado es internacional, Plena Education aporta una sólida implantación en Italia y una oferta académica de gran reputación estrechamente conectada con el entorno profesional y creativo.

Plena Education

El grupo italiano está integrado por seis instituciones de reconocido prestigio con una amplia trayectoria en diferentes ámbitos de las artes creativas, lo que permitirá a Europa Education reforzar su presencia en disciplinas vinculadas con el diseño, el arte, la música, la moda, el cine, la gastronomía y la comunicación.

Estas capacidades amplían y refuerzan el modelo académico del Grupo y sustentan un Hub Europeo de Diseño y Creatividad que conecta el Creative Campus de la Universidad Europea, IADE y Plena Education.

"La entrada en Italia cambia la dimensión de Europa Education y representa un paso muy importante dentro de nuestro proyecto de internacionalización. Plena Education incorpora a nuestro Grupo instituciones con una gran trayectoria, marcas reconocidas, profesionales excelentes y una relación muy estrecha con las industrias creativas. Queremos preservar todo ese valor y poner a su disposición nuestra experiencia, nuestra capacidad de inversión y nuestra red internacional para construir nuevas oportunidades para nuestros estudiantes", ha señalado Otilia de la Fuente, CEO de Europa Education Group.

Un modelo académico diferencial

El modelo académico de las instituciones de Europa Education abarca todas las áreas de conocimiento y se basa en el aprendizaje experiencial, la innovación, la empleabilidad y la conexión con el entorno profesional. Plena Education aporta una profunda especialización y una estrecha relación con las industrias creativas. El Hub Europeo de Diseño y Creatividad es un ejemplo de las oportunidades que genera esta red académica más amplia.

"Esta operación nos permitirá iniciar una etapa con más capacidad para crecer y proyectar internacionalmente nuestras instituciones. Lo haremos preservando aquello que ha hecho fuertes a nuestras escuelas: su identidad, su especialización, sus profesores y su relación directa con el mundo creativo y profesional italiano", ha explicado Alessandro Montel CEO de Plena Education.

Europa Education considera que el principal valor de Plena Education reside en la experiencia de sus equipos, el reconocimiento de sus marcas y sus relaciones con las industrias creativas. Por este motivo, la integración no se plantea como un proceso de uniformización, sino como una oportunidad para reforzar cada institución y conectar sus capacidades con una red educativa internacional. La prioridad será garantizar la actividad académica y preservar la identidad de cada institución.

España, Portugal, Andorra e Italia

Hasta esta operación, Europa Education contaba con instituciones académicas en España, Portugal y Andorra. La entrada en Italia consolida una plataforma educativa en grandes mercados del sur de Europa y confirma el foco europeo de su estrategia de crecimiento.

El Grupo continuará también desarrollando su actividad internacional en Latinoamérica, especialmente mediante su oferta online y sus sedes de atención al estudiante en países como Colombia, Ecuador y Perú.

La adquisición de Plena representa el comienzo de una nueva etapa en la que Europa Education prevé seguir analizando oportunidades que le permitan ampliar su presencia en otros mercados europeos, siempre a través de proyectos educativos de calidad, con identidad propia y potencial de desarrollo a largo plazo.