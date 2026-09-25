Cada centro educativo recibe 4.700 ciberataques semanales en España: el objetivo, captar credenciales y datos personales

Durante los meses previos al inicio de curso, los ataques aumentan debido al incremento de matriculaciones y documentación online.

El objetivo principal de los ciberataques es robar credenciales y datos personales de estudiantes y familias.

El sector educativo es el más atacado a nivel mundial, con un 70% más incidentes que el sector gubernamental.

Los centros educativos en España sufren una media de 4.700 ciberataques semanales, el doble que la media de otros sectores.

La vuelta al cole es un desafío no sólo para los alumnos, sino para los centros educativos. Estos, desde hace un tiempo, deben defenderse de miles de ciberataques y otras amenazas virtuales.

El sector educativo, de hecho, se ha convertido en la industria más atacada a nivel mundial en este último año. Este problema crece mientras los colegios, universidades y centros de investigación aceleran su necesaria digitalización en todo el mundo.

Entre enero y julio de 2026, el panorama ha empeorado bastante para el tejido académico de España. Las organizaciones han registrado una media de 4.696 ciberataques semanales por institución, un dato alarmante que supone un incremento del 8% más respecto a los mismos meses del año anterior, según el último informe de Check Point Research.

Para entender la magnitud del problema, resulta vital analizar y comparar las distintas estadísticas globales. La cifra del sector educativo duplica con creces la media mundial conjunta del resto de los sectores analizados.

Esa media general se sitúa actualmente en torno a 2.150 incidentes semanales por cada una de las organizaciones.

La industria más atacada

La educación es la industria más castigada entre las 23 grandes categorías económicas estudiadas por los especialistas cibernéticos. El número de ataques es aproximadamente un 70% superior al registrado por todo el sector gubernamental, por ejemplo.

Este dato resulta muy llamativo porque las infraestructuras de los diferentes Gobiernos suelen ser el segundo objetivo preferido.

La enorme presión ejercida por el cibercrimen aumenta de forma muy significativa durante los meses previos al curso. Sólo durante julio de 2026, los centros sufrieron una peligrosa media de 4.848 ciberataques semanales.

Este gran pico estival representa un incremento interanual del 14%, una cifra que preocupa al sector.

Para los investigadores, este crecimiento coincide temporalmente con un periodo de máxima actividad burocrática en los colegios. Es justo el momento exacto en el que se multiplican las matriculaciones y los nuevos estudiantes.

También se intensifica el intercambio de documentación académica, los pagos de distintas tasas y los nuevos servicios cloud, etc.

Europa, detrás de Asia

Si revisamos las cifras por territorios, Europa destaca por el crecimiento de los ciberataques. Durante los siete primeros meses de 2026, los ataques contra instituciones educativas europeas aumentaron un 18%.

El Viejo Continente alcanzó así una vertiginosa media de 4.759 ciberataques semanales, rozando los niveles de Asia.

Este escenario refleja de forma muy clara la creciente dependencia tecnológica de todo el actual ecosistema educativo. Las plataformas colaborativas y los modernos entornos alojados en la nube son hoy el gran centro de la docencia.

Una simple brecha de seguridad informática ya no afecta exclusivamente de forma aislada al propio centro educativo atacado. Ahora también puede comprometer de forma muy grave los datos personales de miles de estudiantes y sus familias.

Además del fuerte incremento de los ataques directos, los analistas han detectado una intensa e incansable actividad previa. En julio de 2026 se registraron un total de 18.954 nuevos dominios de internet directamente relacionados con educación.

Esta cifra supone un 5% más que el mes anterior y un 3% interanual. Lo más preocupante no es el volumen total, sino el enorme aumento de fraudes. El pasado mes de junio, uno de cada 305 dominios educativos de reciente creación era directamente malicioso.

Sin embargo, durante julio la proporción empeoró drásticamente hasta situarse en un preocupante uno de cada 226 registros. Entre ellos aparecen páginas que imitan a la perfección los portales de universidades o los servicios para alumnos.

El objeto de los ataques

El objetivo final de estas falsificaciones es siempre lograr captar y robar las credenciales y los datos personales.

Existen campañas automatizadas de registro masivo relacionadas con los populares préstamos estudiantiles o con diversos programas formativos. Esta estrategia delictiva tan bien engrasada permite desplegar rápidamente cientos de sofisticadas páginas de phishing durante el verano.

Las distintas campañas maliciosas también evolucionan de forma muy constante e implacable en todos sus métodos de distribución.

Los ciberdelincuentes saben que el volumen de correos, las matriculaciones y toda la documentación compartida crecen exponencialmente en verano y al principio de curso.

Por este motivo, los expertos aconsejan reforzar la seguridad e instaurar siempre sistemas de autenticación de multifactor. La cibervigilancia debe ser una de las prioridades absolutas y el gran aliado clave para proteger todo el ámbito educativo.