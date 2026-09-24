Diana Morant anuncia que el Gobierno lanzará la primera convocatoria del nuevo Sexenio de Transferencia

Se recordó la importancia de la universidad pública como motor de igualdad de oportunidades, innovación y ciudadanía crítica, además del compromiso para financiar a 3.400 nuevos profesores ayudantes doctores.

Morant subrayó el refuerzo de la calidad universitaria y el aumento de la financiación estatal para las universidades públicas, que ha crecido casi un 80% en los últimos ocho años.

La ministra Diana Morant destacó el éxito histórico del sexenio de investigación y la necesidad de reconocer la contribución de los investigadores a la sociedad y al tejido productivo.

El Gobierno lanzará la primera convocatoria del nuevo Sexenio de Transferencia para incentivar la transferencia de conocimiento e innovación por parte del profesorado universitario.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado este jueves durante el acto de apertura del curso universitario 2026-2027, presidido por el rey Felipe VI en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que el Gobierno ha iniciado los trámites para lanzar la primera convocatoria del nuevo Sexenio de Transferencia del conocimiento e innovación.

La ministra Morant ha explicado que será "el primero de muchos", que "ha venido para quedarse" y que se trata de "un nuevo incentivo para el profesorado docente investigador, complementario a los actuales sexenios de investigación".

Morant ha recordado que el sexenio de investigación fue creado hace más de 35 años, en 1989, y que "tuvo un éxito incuestionable".

Diana Morant ha asegurado que "España es hoy una de las diez primeras potencias científicas del mundo; ocupamos el tercer puesto en la Unión Europea en volumen de publicaciones científicas y el noveno en todo el mundo. Hemos avanzado mucho, pero todavía no hemos logrado que esa fortaleza científica se traduzca de la misma manera en un liderazgo en innovación".

Por eso, ha añadido, la "prioridad ahora es reconocer a aquellos profesores e investigadores, que están logrando transferir conocimiento al tejido productivo, a las empresas, a las administraciones públicas y, en definitiva, a la sociedad".

Calidad

Por otra parte, Morant ha señalado que Universidades trabaja con la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y la comunidad estudiantil para reforzar las garantías de calidad de las titulaciones a través de un nuevo Real Decreto.

Ha recordado que el Gobierno ya ha establecido nuevas exigencias de financiación y calidad a través de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha endurecido los criterios para la creación y reconocimiento de universidades con el Real Decreto aprobado en octubre de 2025.

En este contexto, ha destacado que la UPCT fue la última universidad pública creada en España, en 1998. Desde entonces, se han creado 35 universidades privadas y ninguna nueva universidad pública.

La ministra ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con las universidades públicas, que reciben actualmente, de media, casi un 80 % más de recursos directos del Estado que hace ocho años. Esta financiación se dirige principalmente a la investigación, mientras que la financiación de los gastos corrientes corresponde a las comunidades autónomas.

Sueldo de profesores

Morant ha destacado también el programa María Goyri, iniciado en 2024, mediante el que el Gobierno financia por primera vez el sueldo de 3.400 nuevos profesores ayudantes doctores en las universidades públicas españolas.

La ministra ha señalado que "fortalecer nuestras universidades exige el compromiso de todas las administraciones, también el de las comunidades autónomas, quienes tienen las principales competencias en materia universitaria" y ha reclamado que "la universidad pública sea una prioridad política y social".

Por último, ha defendido el papel de la universidad ante los cambios tecnológicos y sociales, y ha reivindicado su compromiso democrático, así como su contribución a la igualdad de oportunidades.

En este sentido, ha señalado que la universidad debe contribuir a que "el lugar del que vienes no determine el lugar al que puedes llegar". "La universidad pública impulsa el ascensor social. Promueve el talento, la innovación y la ciudadanía crítica. Es escuela de democracia", ha subrayado.