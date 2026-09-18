El Gobierno invertirá casi tres veces más en cada alumno de FP extremeño que en uno riojano: el reparto por CCAA

Además del reparto territorial, el Ministerio destinará 126,7 millones de euros adicionales a cuatro convocatorias para sectores estratégicos y colectivos vulnerables.

Andalucía es la comunidad que más fondos recibe en total (17 millones), pero su inversión por alumno es de las más bajas (109 euros).

Extremadura recibirá la mayor inversión por alumno (247 euros), casi tres veces más que La Rioja, que es la región con menor asignación (88 euros por estudiante).

El Gobierno invertirá de media 141 euros por alumno de FP en centros públicos y concertados a través de una partida de 107 millones de euros para las comunidades autónomas.

El Gobierno de España invertirá en cada alumno de Formación Profesional de los centros públicos y concertados, de media, 141 euros con la nueva partida presupuestaria. No lo hará directamente, sino que le dará a las comunidades autónomas más de 107 millones de euros para que éstas gasten el dinero público para formar a nuevos profesionales.

El reparto autonómico, sin embargo, no es equitativo. En términos totales, aunque Andalucía será la autonomía que sale mejor parada en la distribución al recibir más de 17 millones, en términos relativos se encuentra a la cola porque, por estudiante, el Ministerio de Educación le abonará 109 euros.

La comunidad autónoma que lidera el reparto por alumno de FP es Extremadura. El Gobierno de España le dará 5,2 millones de euros en total. Si se tiene en cuenta que hay alrededor de 21.000 estudiantes extremeños matriculados en las FP públicas y concertadas, según datos de Educación, significa que el departamento de Milagros Tolón aportará 245 euros por alumno.

Esto supone casi tres veces más que lo que abonará por estudiante a la comunidad autónoma peor parada, La Rioja. Por cada alumno de la FP pública y concertada riojana –hay 8.000– el Ejecutivo central aportará 88 euros.

Estos datos los ha calculado EL ESPAÑOL a partir de la tabla de distribución por comunidades autónomas publicada este martes por el Ministerio de Educación. Ese día, el Consejo de Ministros aprobó "el reparto a las comunidades autónomas de 107,4 millones de euros para la formación de trabajadores".

También validó "la publicación de cuatro convocatorias del Ministerio para este tipo de actuaciones, dotadas con 126,7 millones de euros y dirigidas a los sectores de la construcción, los oficios, el turismo y a las personas en situación de especial vulnerabilidad".

Esa partida presupuestaria de 234 millones para fortalecer la FP pública y concertada en todo el país, de hecho, fue anunciada por el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el acto La Formación Profesional: el impulso de un país, celebrado en la Escuela de Organización Industrial (EOI).

El reparto por comunidades

El reparto por comunidades autónomas sitúa tras Extremadura a regiones del norte peninsular. Asturias percibirá casi 3,5 millones para 17.000 matriculados, lo que equivale a 202 euros por estudiante. Por su parte, Cantabria recibirá 1,7 millones repartidos entre 11.000 alumnos, arrojando una media de 160 euros por plaza.

En la zona de la meseta, Castilla y León cuenta con una asignación de 6,8 millones para 43.000 estudiantes de FP en centros públicos y concertados, lo que se traduce en 159 euros por persona. Galicia se aproxima a la media nacional al percibir casi 9 millones para 54.000 alumnos, logrando un importe unitario de 164 euros.

Aragón cuenta con un montante asignado de 3,6 millones dirigidos a formar a 23.000 matriculados, con un promedio de 156 euros por estudiante. Castilla-La Mancha dispone de 5,7 millones destinados a 38.000 inscritos, lo que se traduce en una inversión de 149 euros por cada plaza pública y concertada.

La Comunidad Valenciana recibe un total de 11,3 millones para dar cobertura a 92.000 estudiantes, quedándose en un reparto de 123 euros por alumno. En las Baleares, la partida asciende a 2,7 millones para atender a unos 14.000 alumnos inscritos, fijando la asignación en 190 euros por matriculado.

Por debajo de ese umbral se sitúan regiones con un volumen poblacional elevado o menor cuantía per cápita. Canarias percibe 5,9 millones que se dividen entre 39.000 inscritos en estas enseñanzas, lo que supone 153 euros asignados a cada estudiante.

Comunidad Autónoma Cuantía asignada (€) Alumnos FP (Pública + Concertada) Inversión por alumno (€) Extremadura 5.207.449,00 21.000 247,97 Asturias 3.435.823,38 17.000 202,11 Baleares 2.659.862,96 14.000 189,99 Galicia 8.954.079,39 54.000 165,82 Comunidad de Madrid 13.463.349,67 82.000 164,19 Cantabria 1.764.933,73 11.000 160,45 Castilla y León 6.844.610,19 43.000 159,18 Aragón 3.608.311,60 23.000 156,88 Canarias 5.969.134,16 39.000 153,05 Castilla-La Mancha 5.658.238,67 38.000 148,90 Cataluña 16.129.552,31 119.000 135,54 Navarra 1.553.562,46 12.000 129,46 Comunidad Valenciana 11.355.029,58 92.000 123,42 Andalucía 17.194.181,18 158.000 108,82 Murcia 2.892.159,00 29.000 99,73 La Rioja 702.520,98 8.000 87,82 TOTAL 107.392.798,26 760.000 141,31

Fuente: Ministerio de Educación | Elaboración propia

En Navarra, la asignación alcanza el millón y medio de euros destinado a 12.000 matriculados, alcanzando los 123 euros por alumno. Por su parte, la Región de Murcia cuenta con 2,8 millones para sus 29.000 estudiantes de FP pública y concertada, quedándose en 100 euros.

Cataluña se consolida como la segunda autonomía en términos absolutos al recibir más 16 millones. Sin embargo, al repartirse entre sus 119.000 estudiantes matriculados en la oferta sostenida con fondos públicos, la cifra resultante cae hasta los 135 euros por alumno.

La Comunidad de Madrid experimenta una situación similar en el balance relativo. La región madrileña obtiene una inyección global de 13,5 millones, pero su abultada cifra de 82.000 inscritos rebaja la inversión asignada por el Ministerio a los 164 euros por estudiante.

Otras partidas

A las partidas territoriales directas hay que sumar las líneas estatales complementarias. El Ministerio destinará, ha anunciado, 126,7 millones adicionales a cuatro grandes convocatorias: 25 millones para la construcción sostenible, 35 millones para oficios estratégicos, 20 millones para el turismo cultural y 46,7 millones para colectivos vulnerables.

Esta última convocatoria fija una singularidad pedagógica destacada: financiará certificados profesionales completos incorporando un 25 % de formación complementaria en competencias lingüísticas, digitales o empresariales básicas.

El plan busca potenciar la inserción laboral y el relevo generacional en sectores clave del mercado de trabajo.