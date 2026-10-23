Japón ofrece a Filipinas misiles y radares de vigilancia marítima para contener el avance de China en el estrecho de Luzón

La iniciativa busca reforzar la soberanía marítima de Manila tras recientes tensiones navales entre China y EE. UU. en la región.

El acuerdo contempla sistemas de empresas como Mitsubishi y Toshiba para cubrir las carencias defensivas de las Fuerzas Armadas Filipinas.

El objetivo de la propuesta es frenar la expansión de China en zonas estratégicas como el estrecho de Luzón y el Mar de China Meridional.

El contexto geopolítico que vive actualmente el Indo-Pacífico ha despertado la audacia de Tokio en materia de defensa internacional. En una iniciativa de gran calado estratégico, Japón ha puesto sobre la mesa una ambiciosa propuesta para suministrar a Filipinas un avanzado abanico de tecnología militar que incluye misiles, radares de vigilancia marítima y sistemas antidrones.

Este despliegue técnico busca contener la constante expansión e influencia de Pekín en zonas clave como el estrecho de Luzón y el Mar de China Meridional, consolidando un eje defensivo fundamental en la región.

La oferta japonesa trasciende el mero comercio de armamento y representa una fase superior en la alianza defensiva entre ambas naciones. Durante la conmemoración del 72º aniversario de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, gigantes industriales como Mitsubishi Electric Corporation y Toshiba mostraron la solidez de sus catálogos, entre los que destacan misiles tierra-aire de medio y corto alcance junto a equipamiento portátil de vanguardia.

Gracias a la reciente flexibilización de las normativas niponas sobre exportación de material militar, Tokio está en condiciones de traspasar estos activos para nutrir el próximo programa de modernización de las Fuerzas Armadas Filipinas, las cuales buscan dotar a su Ejército, Marina y Fuerza Aérea de una cobertura de seguridad integral.

La arquitectura de este acuerdo responde a una imperiosa necesidad operativa por parte de Manila. Las autoridades filipinas carecen actualmente de un sistema de protección estratificado capaz de neutralizar las sofisticadas capacidades de misiles que posee Pekín, las cuales abarcan desde proyectiles de crucero hasta tecnología hipersónica lanzable desde múltiples plataformas.

Las empresas japonesas Mitsubishi y Toshiba exhiben sus sistemas de defensa Departamento de Defensa Nacional de Filipinas

La integración de los radares móviles y fijos de origen japonés, sumada a la información proporcionada por constelaciones de satélites dedicadas a vigilar enclaves en disputa como el arrecife de Scarborough, permitirá a Filipinas vigilar sus aguas territoriales con un alcance sin precedentes y detectar amenazas aéreas en múltiples capas operativas.

Por otro lado, esta sinergia ofrece dividendos mutuos en el ámbito industrial y de disuasión. Aunque Japón prioriza la producción interna de armamento para robustecer sus propios planes de ataque a largo plazo, la apertura hacia los mercados exteriores resulta crucial para sostener la capacidad manufacturera de su base industrial defensiva a largo plazo.

Este intercambio de tecnología se suma a un historial sólido de cooperación en el que Tokio ya ha financiado patrulleras, suministrado radares de detección aérea y planificado la futura transferencia de destructores a la marina filipina.

La proyección de futuros apoyos japoneses, que abarca desde sistemas no tripulados hasta lanchas de desembarco diseñadas para el transporte rápido de tropas en archipiélagos complejos, demuestra que la alianza entre Tokio y Manila no solo busca blindar el espacio aéreo e insular de Filipinas, sino también garantizar un contrapeso efectivo ante cualquier intento de alteración del orden estratégico en el Mar de China Meridional.

El atolón Sabina

La urgencia por consolidar una red de vigilancia en la región queda patente ante la constante presencia militar en aguas disputadas. Muestra de esta frágil estabilidad fue el reciente episodio en el atolón Sabina, situado a solo 87 millas náuticas de la provincia filipina de Palawan y dentro de su Zona Económica Exclusiva.

En este enclave, China desplegó días atrás a sus fuerzas navales para llevar a cabo un operativo de rastreo y monitoreo contra el buque de combate litoral estadounidense USS Charleston (LCS-18). Pekín justificó el seguimiento acusando a la embarcación de EEUU de intrusión ilegal en aguas adyacentes al arrecife, en un intento por reafirmar sus reclamos de soberanía.

Por su parte, la US Navy sostiene que sus operaciones responden a patrullajes rutinarios amparados en el derecho internacional y la libertad de navegación. El incidente subraya el riesgo recurrente de fricción táctica en áreas donde la Guardia Costera y las fuerzas de Pekín han protagonizado roces directos con unidades filipinas.

Ante este escenario de patrullajes contrapuestos y reclamos superpuestos, la dotación de sensores de rastreo, cobertura aérea y capacidad de detección de larga distancia propuesta por Japón cobra un valor estratégico decisivo para que Manila sostenga un control efectivo sobre sus espacios marítimos.