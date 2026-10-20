El Estado Mayor de la Defensa impulsará las comunicaciones tácticas con redes privadas 5G de las Fuerzas Armadas

El contrato tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses desde enero de 2027 y el material se distribuirá en bases de Pozuelo, Rota y Cuatro Vientos.

La licitación incluye terminales rugerizados y la incorporación de un robot cuadrúpedo no tripulado para misiones de reconocimiento y patrulla.

El proyecto proporcionará entornos de comunicaciones independientes, cifrados y de alta velocidad para el Ejército de Tierra, el Aire y la Armada.

El Estado Mayor de la Defensa licita por 4 millones de euros el despliegue de redes privadas 5G tácticas para las Fuerzas Armadas.

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD), a propuesta del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), ha lanzado una licitación pública para la adquisición, instalación y configuración del equipamiento necesario para desplegar redes privadas 5G tácticas.

Los destinatarios serán el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada, a través de un contrato que cuenta con un presupuesto base de licitación de 4 millones de euros.

A diferencia de las infraestructuras de telecomunicaciones comerciales convencionales, las redes privadas 5G de carácter militar proporcionan entornos de comunicaciones y transferencia de datos independientes, cifrados y preparados para su despliegue en zonas de operaciones.

Estas cualidades permiten interconectar elementos tácticos durante misiones y ejercicios con una latencia mínima, alta velocidad y máxima soberanía de datos, evitando cualquier dependencia de redes u operadores civiles.

Dentro de la arquitectura técnica, destacan los núcleos centrales Core 5G, los orquestadores de red, los switches de interconexión y las aplicaciones de comunicaciones seguras, indispensables para garantizar el control sobre el tráfico de mando y control.

La infraestructura se completa con sistemas de red de acceso radio (RAN) en las bandas n28, n77 y n79, mástiles telescópicos, maletas de hiperconvergencia y equipos de radio definida por software (SDR) para laboratorio, además de decenas de terminales móviles y tablets rugerizadas con tarjetas SIM tácticas para resistir entornos hostiles.

Entre las aplicaciones operativas más innovadoras destaca el impulso a la robótica y a las operaciones autónomas, ejemplificado en la incorporación de un vehículo terrestre no tripulado cuadrúpedo (Q-UGV) dotado de módems 5G.

La integración de este robot cuadrúpedo con la red privada móvil permite ejecutar misiones de reconocimiento, exploración y patrulla en zonas de alto riesgo, transmitiendo flujos de vídeo e información sensorial en tiempo real al puesto de mando para reforzar la ciberdefensa y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

El marco temporal establece un plazo de ejecución de cuatro meses a partir de enero de 2027, distribuyendo la entrega del equipamiento en bases estratégicas como Pozuelo de Alarcón, Rota y Cuatro Vientos. Además, todo el material deberá ser catalogado mediante el Sistema OTAN de Codificación a través del Servicio de Catalogación de la Defensa para su plena integración logística.