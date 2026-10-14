Grupo Oesía abre una sede permanente en Tokio para impulsar su negocio de Defensa en Asia-Pacífico

Esta acción se enmarca en su Plan Estratégico 2026-2030 para potenciar la internacionalización y las alianzas tecnológicas.

La apertura busca ampliar la colaboración industrial en guiado, navegación para plataformas no tripuladas y electrónica avanzada.

La compañía multinacional española ya suministra sistemas de comunicaciones tácticas seguras a las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

Grupo Oesía inaugura una sede permanente en Tokio para reforzar su presencia en Japón y expandir su negocio de Defensa en Asia-Pacífico.

La multinacional tecnológica española Grupo Oesía ha abierto una oficina permanente en Tokio para reforzar su presencia en Japón, donde opera desde hace más de una década. El objetivo es consolidar la relación con la industria local y captar nuevas oportunidades en un mercado clave de Asia-Pacífico.

La compañía, especializada en ingeniería de uso dual, ya suministra sistemas de comunicaciones tácticas seguras a las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Estos equipos permiten el intercambio protegido de información entre plataformas terrestres, navales y aéreas, una capacidad clave para la coordinación de operaciones militares.

Sobre esta experiencia, Oesía pretende ampliar su colaboración industrial con empresas japonesas en ámbitos como las comunicaciones seguras, los sistemas de guiado, navegación y control para plataformas no tripuladas y la electrónica avanzada para Defensa.

La apertura de la oficina se enmarca en el Plan Estratégico 2026-2030 de Grupo Oesía, denominado Powered by Technology. Delivering Value, que establece cuatro ejes de crecimiento: especialización, tecnología, alianzas e internacionalización.

La compañía busca fortalecer su presencia exterior mediante relaciones industriales estables y un acceso más directo a los mercados prioritarios.

En este contexto, la sede de Tokio permitirá estrechar los vínculos con el tejido tecnológico e industrial japonés y explorar nuevas oportunidades de cooperación y desarrollo de negocio en la región.

"Japón es un mercado estratégico para Grupo Oesía y nuestra voluntad es consolidar una presencia estable y de largo plazo, estrechamente vinculada a su tejido tecnológico e industrial", ha señalado Luis Furnells, presidente ejecutivo de la compañía.

"Queremos seguir avanzando junto a las empresas japonesas, impulsando alianzas y generando sinergias que nos permitan desarrollar conjuntamente nuevas capacidades tecnológicas y oportunidades de crecimiento", ha añadido.

Proyección hacia Asia-Pacífico

Desde Tokio, la tecnológica española también pretende reforzar su capacidad para atender otros mercados estratégicos de Asia-Pacífico. La nueva sede se integra así en su apuesta por ampliar su implantación internacional y consolidarse como socio tecnológico especializado en sectores de uso dual.

La iniciativa refuerza la presencia de la industria tecnológica española en Japón, donde la compañía cuenta ya con experiencia en sistemas de comunicaciones militares.

Su objetivo es aprovechar esa trayectoria para ampliar la cooperación con empresas locales y participar en nuevos desarrollos tecnológicos vinculados a las necesidades de Defensa.