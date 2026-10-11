Robles felicita el Día de la Fiesta Nacional a los 4.352 militares españoles desplegados en misiones de OTAN, UE y ONU

Por su parte, el JEMAD ha subrayado el importante esfuerzo conjunto de los tres Ejércitos en un escenario global marcado por la inestabilidad para conservar la paz.

La ministra ha puesto en valor el compromiso y profesionalidad de los efectivos para mantener la seguridad internacional, así como el papel indispensable del apoyo de sus familias.

Robles ha destacado la labor del contingente en Ceuta y en escenarios estratégicos como el flanco oriental de Europa, Líbano, Oriente Próximo, el Índico y diversos países de África.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado por videoconferencia a los 4.352 militares españoles desplegados en misiones de la OTAN, la UE y la ONU con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

Un total de 4.352 militares españoles pasarán este 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, desplegados en misiones internacionales bajo bandera de la OTAN, la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas. Desde el flanco oriental de Europa, donde contribuyen a contener la amenaza rusa, hasta Oriente Próximo, el Índico y África, las Fuerzas Armadas mantienen su presencia en escenarios marcados por la inestabilidad geopolítica, la amenaza terrorista y la necesidad de garantizar la seguridad marítima.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha celebrado la tradicional videoconferencia con los contingentes desplegados en el exterior, acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

Durante el encuentro, ha trasladado su reconocimiento a los militares por su compromiso con la defensa de España y la seguridad internacional, y ha destacado también el papel de sus familias. “Desde los lugares más lejanos del mundo, desde Yibuti, desde el Líbano, desde Letonia, desde Ceuta, nuestras fuerzas armadas por tierra, mar y aire, dando la mejor imagen de este gran país que es España”.

La titular de Defensa ha reiterado su orgullo por el “magnífico papel que desempeñan todos y cada uno de los militares desplegados, sin regatear esfuerzos y con una humildad y una discreción que pone de relieve su humanidad y su gran sentido de servicio público”.

Robles ha subrayado que “siempre que hay una emergencia o una misión, ustedes nunca fallan y su entrega es objeto de elogio por parte de todos. De ahí que no sea casual que las Fuerzas Armadas sean la institución mejor valorada”.

En su intervención, recordó que el 12 de octubre es una jornada para reivindicar el compromiso de quienes representan a España fuera de sus fronteras. “El día de la Fiesta Nacional es una jornada para sentirse orgullosos de este gran país que es España. Y que lo es gracias a ustedes y al apoyo de sus familias”, señaló, antes de agradecer a estas últimas su “apoyo, comprensión y confianza”.

“Les quiero desear de corazón que mañana puedan celebrar el día, que mañana den testimonio de España” en los lugares donde se encuentren, añadió. Robles subrayó que los militares deben llevar “siempre la bandera española” y “a España en el corazón”, al tiempo que cumplen con el objetivo de “defender la paz, la seguridad y la libertad en el mundo”.

La ministra destacó, asimismo, que la presencia de contingentes españoles en misiones de Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea es “señal de seguridad, de esfuerzo y de responsabilidad”.

Ceuta

La primera conexión se ha establecido con el Mando Operativo de Ceuta, representado por el general de brigada Antonio Julián Ferreras, que ha informado de las actividades de presencia, vigilancia y disuasión desarrolladas en la ciudad autónoma.

La incorporación de Ceuta a la videoconferencia de este año ha permitido poner el foco en la labor de las Fuerzas Armadas en un territorio especialmente sensible desde el punto de vista estratégico, tras la llegada masiva de migrantes ilegales a finales de julio.

"Es un trabajo muy difícil, que lo están haciendo con el cumplimiento más absoluto de la legalidad, en unas condiciones que no son fáciles, pero que ustedes la suplen con profesionalidad", ha asegurado.

"Quiero poner en valor que España es un gran país capaz de grandes gestas como la de 1492, pero también las que están haciendo en cada una de las misiones en los países y también en la españolísima ciudad de Ceuta", ha señalado la ministra al principio de su intervención.

Robles ha agradecido a los militares su trabajo y, especialmente, la tranquilidad que su presencia transmite a los ciudadanos. El general Ferreras ha dado cuenta de las actuaciones destinadas a mitigar la “inquietud” que atraviesa la ciudad.

El flanco oriental y la amenaza rusa

En el flanco oriental de la OTAN, uno de los principales focos de atención ha sido Letonia, donde 630 militares españoles contribuyen a reforzar la disuasión aliada frente a Rusia. Robles ha advertido de que los países bálticos atraviesan “situaciones complicadas” por las acciones del Ejército ruso y ha puesto en valor el compromiso de los efectivos desplegados.

Durante la conexión ha destacado, además, la historia de la soldado Sara Sangrador, integrante de una familia con varios miembros en las Fuerzas Armadas. Su hermana Patricia se encuentra actualmente desplegada en Líbano. “No hay nada más grande para una familia saber que todos sus miembros están sirviendo a España”, ha señalado la ministra.

La ministra de Defensa durante su videoconferencia con los contingentes desplegados misiones en el exterior. MDE

La situación de seguridad en el este de Europa también ha centrado las conversaciones con los contingentes desplegados en Rumanía y Eslovaquia. En el primer país, España contribuye a la vigilancia y defensa del espacio aéreo con aeronaves y radares, una aportación que Robles ha considerado esencial para proporcionar “mucha seguridad y mucha serenidad” a los aliados.

Sobre Eslovaquia, ha asegurado que España mantiene una “presencia esencial y fundamental” dentro de los compromisos adquiridos con la Alianza Atlántica en el este europeo.

La ministra también ha destacado la aportación española en Turquía, donde la batería Patriot constituye uno de los medios de defensa aérea más relevantes del despliegue. Robles ha calificado este sistema como un “codiciado objeto de deseo de todos” y ha apuntado que otros países querrían disponer de estas capacidades si hubiera “capacidad de producción más rápida”.

Veinte años en Líbano

La situación en Oriente Próximo ha ocupado otro lugar destacado en la videoconferencia. Al hablar con el contingente desplegado en Líbano bajo bandera de Naciones Unidas, Robles ha reconocido que sus integrantes afrontan una misión “difícil” debido al actual escenario de conflicto con Israel.

España acumula 20 años de presencia ininterrumpida en el país, con un contingente desplegado en el entorno de Marjayoun. La ministra ha subrayado que se trata de “una contribución muy importante para la paz” y ha expresado el deseo de que exista una continuidad de la operación: “Nos gustaría que hubiera una prolongación de la misión de ONU”.

La inestabilidad regional también ha condicionado la situación de los militares españoles integrados en el Cuartel General de Nápoles, dentro de la misión de apoyo a Irak.

El teniente general Ramón Armada, al frente del contingente de 19 españoles, ha lamentado no poder encontrarse en Bagdad. Robles ha reconocido que la situación en Oriente Próximo “es muy difícil” y ha señalado que la presencia en ese país “no depende de nosotros”.

Un momento de la conversación con el teniente general Ramón Armada, desde el Cuartel General de Nápoles. MDE

En Jordania, el teniente coronel Miguel Cruz ha informado de la actividad del personal desplegado en la Operación Alfa-India, centrada en la lucha contra el grupo terrorista Daesh. La ministra ha reconocido que se trata de una misión “menos conocida” que otras, pero ha destacado el trabajo de los militares en una zona en la que afrontan numerosas “vicisitudes” y “asumen muchos riesgos”.

En el ámbito marítimo, la fragata Santa María acaba de incorporarse a la operación Atalanta, la misión de la UE contra la piratería frente a las costas de Somalia y en el golfo de Adén. Robles la ha definido como una “misión insignia” europea y ha reivindicado su papel “fundamental” para garantizar la seguridad de la navegación.

La ministra ha trasladado un mensaje similar al Destacamento Orión, desplegado en Yibuti con medios aéreos para apoyar esta operación. Ante el “incremento de la piratería”, ha destacado el esfuerzo de los militares que desarrollan su labor en un lugar “muy lejos” y “tan complicado”.

Fragata 'Blas de Lezo'. Emad Emad

La contribución naval española se completa con la fragata Navarra, integrada en el despliegue Dédalo en el Mediterráneo para reforzar la seguridad marítima, y con la fragata Blas de Lezo y el buque de aprovisionamiento Patiño, atracados en Catania (Sicilia) y preparados para incorporarse a las actividades de seguridad marítima. Robles ha elogiado también la “preparación” del cazaminas Turia.

Con todos ellos ha bromeado por cómo se movían las imágenes como consecuencia de la mar.

La ministra ha aprovechado estas conexiones para reivindicar las capacidades de la Armada española, que ha definido como “puntera dentro de la Alianza Atlántica”, y ha vinculado ese nivel operativo a los “esfuerzos inversores” realizados durante los últimos años en los tres ejércitos.

África, formación y liderazgo europeo

África constituye otro de los escenarios en los que España mantiene una presencia relevante. Desde Somalia, el coronel José María Jiménez ha explicado las actividades de formación de las autoridades locales desarrolladas en el marco de la misión de la Unión Europea.

Robles ha calificado la operación de “muy importante y muy difícil” y ha destacado “el especial mérito” de los militares españoles desplegados en el país.

La ministra ha defendido que España debe ejercer un “liderazgo” en las misiones de carácter “social” impulsadas por la UE y ha advertido de que “la UE no puede mirar hacia otro lado” ante la situación del continente africano.

En la República Centroafricana, ha trasladado a los militares su reconocimiento y les ha asegurado que deben “estar muy orgullosos” de su trabajo. También ha considerado que la Unión Europea “debería haber tenido más presencia” en esta misión.

La apuesta por la formación se extiende a Mozambique, donde dos militares españoles participan en la misión EUMAM de la UE. Robles ha reiterado que “España está y quiere tener protagonismo en las misiones de la Unión Europea” para reforzar su “liderazgo” en este ámbito, menos visible que las operaciones de la OTAN.

La cooperación con los países africanos también se materializa en el golfo de Guinea, donde opera la misión Meteoro. El comandante Alejandro Fraga ha informado de las actividades del contingente, que contribuye a reforzar la seguridad en una región de interés estratégico para España por sus relaciones con los países ribereños y la importancia de sus rutas marítimas.

A estas iniciativas se suma el Buque Escuela Intermares, actualmente fondeado en Mauritania para desarrollar actividades de formación y adiestramiento junto al Ministerio de Agricultura y Pesca.

La videoconferencia ha incluido, asimismo, una conexión con Sarajevo, donde la comandante María del Mar Moreno es la única integrante del despliegue español en la operación Althea. La militar desarrolla labores de seguridad en el ámbito de inteligencia de la misión de la UE en Bosnia y Herzegovina.

La última conexión ha sido con América Latina donde España participa en el proceso de verificación de Naciones Unidas del acuerdo de paz con las FARC en Colombia mediante personal de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El compromiso español con la OTAN y la UE

El recorrido por las misiones internacionales ha permitido a Robles poner en valor la diversidad de las contribuciones españolas, desde la defensa aérea en el flanco oriental de la OTAN hasta las operaciones navales contra la piratería, la lucha contra el terrorismo y la formación de fuerzas locales.

La ministra ha destacado también la importancia de la misión de apoyo a Ucrania EUMAM, en la que España participa en la formación de militares ucranianos. Esta actividad se ha convertido en una de las principales vías de contribución europea al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas de Kiev frente a la invasión rusa.

Por su parte, el JEMAD, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, ha subrayado el “esfuerzo muy importante” que España realiza actualmente en sus misiones internacionales en un contexto de creciente inestabilidad global. El jefe de la cúpula militar ha reivindicado la contribución conjunta de los tres ejércitos para “conservar la paz”.

Tras las intervenciones, Robles ha conversado con los contingentes sobre la forma en que celebrarán el 12 de octubre a miles de kilómetros de España. Entre las iniciativas previstas figuran desayunos con churros, comidas con paella y platos típicos canarios, encuentros gastronómicos y hasta un campeonato de futbolín.

Unas celebraciones que, más allá de la distancia, buscan mantener el vínculo con España en una jornada en la que miles de militares seguirán desempeñando sus cometidos operativos lejos de casa.