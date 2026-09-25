Cazas F16 de Marruecos cruzan el Mediterráneo hacia Francia para "planificar misiones aéreas" con los Rafale de París

Marruecos está modernizando su flota aérea con la compra de 25 nuevos F-16 Block 72 a EEUU, equipados con avanzados sistemas electrónicos y armamento de largo alcance.

ORYX26 continúa la cooperación militar entre Francia y Marruecos, con ejercicios recientes también en el ámbito naval y adquisiciones de tecnología militar francesa.

El entrenamiento se realiza junto a cazas Rafale franceses para reforzar la interoperabilidad y planificar misiones aéreas en entornos tácticos realistas.

Cuatro cazas F-16 marroquíes y 50 militares participan en el ejercicio aéreo bilateral ORYX26 en la base francesa de Orange-Caritat.

Marruecos y Francia continúan estrechando sus vínculos en materia militar. La buena sintonía entre las Fuerzas Armadas de Rabat y París quedará patente, esta vez, en el ejercicio aéreo bilateral ORYX26, que tendrá lugar a partir de la próxima semana en la base aérea 115 d'Orange-Caritat, a unos 30 kilómetros al norte de Aviñón, en la región de Provenza.

Allí ya se encuentran cuatro cazas F-16 de la Real Fuerza Aérea de Marruecos, que aterrizaron este miércoles en territorio francés junto a una comitiva de 50 militares, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del Ejército del Aire y del Espacio galo.

Este periódico ha contactado con el Ejército del Aire de España, cuya misión permanente asignada es la vigilancia continua del espacio aéreo nacional, para saber si los F-16 marroquíes habían sobrevolado territorio español para llegar hasta su destino, pero no ha obtenido respuesta.

Los aviones de combate marroquíes aprovecharán este adiestramiento para perfeccionar sus capacidades, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, con los cazas Rafale asignados a la 5ª Escuadrilla de Caza de Francia.

Desde la fuerza aérea francesa no han podido precisar el número exacto de aeronaves que desplegará para participar en este entrenamiento, pero ha señalado que se tratará de "al menos" dos unidades.

ARCHIVO. Un caza Rafale de Francia y un F-16 de Marruecos junto a militares de ambos países durante el ejercicio MARATHON, en 2025 Real Fuerza Aérea de Marruecos

"ORYX26 tiene como objetivo reforzar el conocimiento mutuo y la interoperabilidad entre las fuerzas aéreas francesas y marroquíes", han explicado las fuentes consultadas.

"Durante este ejercicio, las tripulaciones participantes deberán planificar, ejecutar y analizar misiones aéreas en un entorno táctico realista que incluya amenazas aire-aire y tierra-aire simuladas", han añadido las mismas fuentes.

El ORYX26 es una continuación del ejercicio MARATHON, celebrado en Guelmin, al sur de Marruecos, en 2025 y que incluyó una campaña de tiro real y operaciones de reabastecimiento en vuelo. En aquella oportunidad, Francia desplegó cinco aviones Rafale, un avión cisterna A330 MRTT y 130 efectivos.

Cabe destacar que este adiestramiento aéreo tendrá lugar días después de iniciado CHEBEC26, un ejercicio naval entre las marinas de Francia y Marruecos en las inmediaciones de Tolón, donde se encuentra la principal base naval gala. El mismo está estructurado en dos fases: una primera parte en puerto y otra de maniobras en aguas del Mediterráneo.

#Chebec | Exercice annuel pour la sécurité maritime en Méditerranée, Chebec débute sa phase embarquée avec le déploiement des frégates 🇫🇷et 🇲🇦 et de leurs hélicoptères.

Cette phase intervient après une période à quai sur la base navale de Toulon et la BAN de Hyères. pic.twitter.com/dHTZ8GUCZi — Marine nationale (@MarineNationale) September 22, 2026

Para este entrenamiento, la Marina Real marroquí ha desplegado la fragata 'Tarik Ben Ziyad' y un helicóptero Panther.

El ejercicio abarca sesiones en simuladores de maniobra y navegación, así como ejercicios de lucha contra incendios y control de averías por vías de agua.

Armas francesas en Marruecos

La tecnología militar de origen francés desempeña un papel clave en las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, aunque en los últimos años ha comenzado a convivir con serias divergencias tácticas y adquisiciones de otros socios internacionales.

En el ámbito aéreo, Rabat adquirió a Airbus diez helicópteros multipropósito H225M Caracal para sustituir a sus veteranos Puma. Diseñados para operar en entornos hostiles y misiones de búsqueda y rescate en combate (CSAR), integran optrónica Euroflir 410 de la firma francesa Safran, doble grúa y sistemas de guerra electrónica.

Helicóptero H225M Airbus Helicopters

En tierra destacaban los 30 obuses autopropulsados Caesar 6x6 de 155 mm, desarrollados por la empresa Nexter (hoy KNDS Francia), adquiridos en 2022 por alrededor de 230 millones de euros. Estos sistemas son capaces de impactar contra objetivos a 50 kilómetros de distancia y pueden ser aerotransportados.

Sin embargo, Rabat quedó insatisfecho con el desempeño de la artillería francesa por una serie de problemas técnicos y la tardanza en solucionarlos, por lo que finalmente se inclinó por reemplazarlos por el modelo ATMOS 2000 de la empresa israelí Elbit Systems.

A la espera de nuevos F16

La Real Fuerza Aérea de Marruecos se encuentra inmersa en un ambicioso proceso de modernización centrado en la llegada de la variante más avanzada del F-16, la denominada Block 72.

Esto después de que EEUU autorizara, en 2019, la venta de 25 de estos aviones por un valor estimado de 3.787 millones de dólares (alrededor de 3.500 millones de euros), una inversión que incluye el armamento avanzado, motores y equipamiento técnico necesario.

Caza F-16 de Marruecos Real Fuerza Aérea de Marruecos

Estas aeronaves suponen un salto tecnológico significativo respecto a los F-16 que opera actualmente el reino alauita. Destacan por equipar el radar AESA APG-83 SABR, una tecnología de escaneo electrónico similar a la empleada por cazas de quinta generación como el F-35.

Asimismo, la flota marroquí dispondrá del sistema de guerra electrónica Viper Shield, desarrollado por L3Harris, que actúa como un escudo digital capaz de detectar, identificar y bloquear amenazas electromagnéticas en tiempo real, mejorando la supervivencia del piloto y la interfaz de alertas en cabina.

En el apartado ofensivo, los futuros F-16 marroquíes contarán con armamento guiado de largo alcance. Entre la panoplia de misiles sobresalen los antibuque Harpoon -con cabezas explosivas de más de 500 kg y alcances de hasta 280 km- y los misiles de crucero aire-superficie SLAM-ER, diseñados para atacar objetivos terrestres estratégicos a gran distancia con alta precisión.

Para preparar a sus pilotos de cara al salto operativo que suponen estos cazas de última generación, Estados Unidos entregará a Marruecos dos avanzados simuladores de combate. Estos dispositivos de instrucción permitirán entrenar escenarios de alta exigencia táctica, combate aire-aire y misiones complejas sin desgaste de las aeronaves reales.