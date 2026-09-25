La Agencia Europea de Defensa prueba la integración del sistema de vigilancia marítima MARSUR en la OTAN

La empresa española GMV es uno de los principales contratistas de MARSUR, encargada de su mantenimiento y de incorporar nuevas funcionalidades para adaptarlo a las necesidades operativas.

El sistema, que busca manejar información clasificada para 2028, contempla modernizar 18 nodos y su integración con la red operativa segura del Servicio Europeo de Acción Exterior.

MARSUR permite el intercambio de datos en tiempo real entre 16 países de la UE y la OTAN, mejorando la protección de infraestructuras críticas y la respuesta ante amenazas navales.

La Agencia Europea de Defensa ha demostrado la integración del sistema de vigilancia marítima MARSUR con los sistemas nacionales y la OTAN durante el ejercicio REPMUS en aguas de Portugal.

La aparición de embarcaciones de la flota fantasma de Rusia, las operaciones de desestabilización en infraestructuras críticas submarinas y la popularización de los drones navales está suponiendo un importante sobreesfuerzo de los sistemas de vigilancia marítima de los países europeos.

La UE, a través de la Agencia Europea de Defensa (EDA), cuenta con el sistema de vigilancia MARSUR, una red de sensores desplegados por países que proporciona información en tiempo real sobre el tráfico marítimo y la vigilancia en el escenario naval.

Ahora, dentro del marco del ejercicio internacional REPMUS que se celebra en aguas frente a Portugal, la EDA ha demostrado que MARSUR puede intercambiar datos en tiempo real con los sistemas de mando nacionales y la OTAN.

Jürgen Scraback, jefe del dominio marítimo de la EDA, afirmó que los resultados de REPMUS representan "la primera vez que este nivel de integración multidominio se demuestra en la práctica, y no solo en teoría".

Según Scraback, esto supone un paso importante hacia una red MARSUR capaz de manejar información clasificada para 2028 como objetivo último de integración.

Durante REPMUS, el sistema empleó un estándar de intercambio de datos desarrollado para el ejercicio por el que MARSUR ingirió la información proporcionada por las naciones y sistemas participantes, incluyendo datos recopilados por sistemas no tripulados, así como fuentes nacionales y de la OTAN.

Los resultados del ejercicio naval refuerzan la solicitud de financiación presentada en el marco de un Proyecto de Defensa de Interés Común de la UE, que elevaría la clasificación de MARSUR a nivel secreto dentro de la Unión.

El plan contempla la modernización de 18 nodos de la red y la integración del sistema con la red operativa segura del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Un movimiento que está sujeto a la aprobación del Consejo Europeo a finales de este año y que, de producirse, los trabajos para establecer los estándares de comunicación e integración comenzarían en 2027 y la red de vigilancia completa estaría lista en 2028, según explican desde la EDA.

Programa MARSUR

MARSUR, que se encuentra ya en su tercera iteración desde que comenzó a desarrollarse hace más de 20 años, es una red federada que proporciona a las naciones europeas una "visión compartida y en tiempo real de la actividad naval para ayudar a detectar amenazas", tal y como indican desde la EDA, complementando la arquitectura de vigilancia marítima de la OTAN.

La sofisticación de MARSUR se "ha acelerado notablemente en los últimos dos años, convirtiéndose en los ojos de la Unión Europea en el mar".

Asimismo, la fusión de los datos recopilados por todas las ramas navales militares de los países miembro, por los radares y la información de fuentes abiertas "proporciona a los comandantes la claridad necesaria para responder a crisis y amenazas".

La tecnología detrás del sistema MARSUR III "constituye la columna vertebral para el intercambio seguro de información marítima, no solo entre las marinas europeas, sino también en apoyo directo a las misiones y operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE".

Además del intercambio seguro y en tiempo real de la información marítima, MARSUR también refuerza la conciencia situacional para la realización de operaciones y misiones,

También apoya las presencias marítimas coordinadas de la Unión Europea y las misiones y operaciones en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).

Todas estas capacidades se traducen en mejoras en el ámbito estratégico como la mejora de la protección de infraestructura crítica marítima, tanto en superficie como sumergida.

También supone un incremento en la anticipación, detección y respuesta de la Unión Europea ante amenazas navales y crisis como la migratoria, según explican desde la Agencia de Defensa.

Permite una toma de decisiones más rápida gracias a que comparte en tiempo real la información captada por todos los sensores de los 16 países participantes de la UE y, si finalmente se aprueba en el Consejo, también de los desplegados por los países OTAN.

Participación española

En cuanto a la participación de la industria española, GMV es uno de los principales contratistas del sistema MARSUR y ha ido encadenando diferentes adjudicaciones en los últimos años con el objetivo de mejorar el sistema.

El último de ellos se firmó el pasado marzo, cuando la compañía española firmó varios acuerdos relacionados con el mantenimiento anual del sistema y la incorporación de nuevas funcionalidades.

Estas mejoras, explicaron en un comunicado, "persiguen alinear las capacidades del sistema con las necesidades reales de los operadores y potenciar la interacción con el entorno común de intercambio de información".