Indra desplegará su tercer radar Lanza 3D en Tailandia para reforzar la vigilancia aérea de largo alcance

El contrato incluye también capacidades de mando y control basadas en el sistema AIRDEF, reforzando la integración y operatividad del sistema.

El sistema Lanza 3D destaca por su capacidad para detectar amenazas como drones, misiles y aeronaves furtivas incluso en condiciones atmosféricas adversas.

Este será el tercer radar Lanza 3D adquirido por la Fuerza Aérea tailandesa, dentro de su programa de modernización de capacidades de defensa.

Indra desplegará un radar Lanza 3D de largo alcance en la Base Aérea de Phuket para reforzar la vigilancia y control aéreo de Tailandia.

La tecnológica española Indra reforzará la capacidad de vigilancia y control aéreo de Tailandia con el despliegue de un nuevo sistema radar del modelo Lanza 3D de largo alcance desarrollado por la compañía.

La ubicación elegida por Bangkok es la Base Aérea de Phuket, situada frente a una de las rutas marítimas más relevantes entre el océano Índico y el estrecho de Malaca.

El radar de Indra, según han indicado, contribuirá a reforzar las operaciones de vigilancia y control del espacio aéreo en un entorno clave para la seguridad regional.

Se trata del tercer Lanza 3D de largo alcance contratado por la Fuerza Aérea tailandesa a Indra, que cuenta con diversos sistemas y tecnologías desplegadas en el país asiático desde hace años.

La nueva adjudicación "da continuidad al programa de modernización de las capacidades de vigilancia aérea de Tailandia y refuerza el papel de Indra como socio a largo plazo", explican.

El contrato por la compra del nuevo sistema se ha firmado recientemente en la sede de Indra en Madrid, concretamente durante la visita de las autoridades tailandesas que se desplazaron a la capital española para conocer las instalaciones de la tecnológica liderada por Ángel Simón.

Radar Lanza 3D

El radar Lanza 3D LRR ofrece una elevada capacidad de detección a largo alcance frente a amenazas de distinto tipo, desde drones de pequeño tamaño y baja velocidad hasta aeronaves furtivas, proyectiles y distintos tipos de misiles.

Estos sistemas están diseñados especialmente para operar en entornos atmosféricos adversos y condiciones de elevada humedad, gracias a que operan en banda L, y cuentan con una alta capacidad para operar en escenarios saturados y resistir interferencias.

La nueva adjudicación confirma la confianza internacional en la familia de radares Lanza, una tecnología madura y probada, utilizada por países de todo el mundo y organizaciones como la OTAN en algunos de los escenarios más exigentes.

El contrato incluye además capacidades de mando y control basadas en el sistema AIRDEF de Indra, ampliando las capacidades operativas de la solución y reforzando su carácter integrado.

Indra es uno de los principales fabricantes de radares militares y civiles del mundo y lidera el desarrollo de esta tecnología. Su conocimiento y experiencia le han permitido desarrollar una amplia gama de sistemas adaptados a las necesidades específicas de cada situación, entorno de operación y usuario final.

Todos sus sistemas se caracterizan además por su elevado nivel de digitalización y capacidad para interoperar e integrarse como parte de otros sistemas, con el fin de garantizar la máxima protección.

Las capacidades de vigilancia aérea se han convertido en los últimos años en uno de los activos principales para la defensa de cualquier país, especialmente con la irrupción de los drones y de ataques por saturación que exigen detectar y neutralizar un gran número de blancos de forma simultánea.