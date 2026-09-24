EEUU revela que 8 militares del grupo de ataque del portaviones 'Lincoln' intentaron suicidarse durante la guerra contra Irán

El largo despliegue sin escalas, la fatiga y las condiciones a bordo han reavivado el debate sobre la salud mental y el bienestar de las tropas en zonas de conflicto.

Las autoridades destacan que ninguna de las tentativas resultó en fallecimientos y han detallado episodios específicos, como intentos de arrojarse al mar frustrados por compañeros.

Los intentos de suicidio involucraron tanto a la dotación del portaaviones como a marineros de destructores escolta, la ala aérea embarcada y personal de mando.

La Marina de EEUU ha confirmado que ocho militares del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln intentaron suicidarse durante la guerra contra Irán.

La desgastante rutina de las operaciones de combate en Oriente Próximo ha hecho mella en la salud mental de las tropas estadounidenses. Tras varias semanas de polémica, la Marina de Estados Unidos (US Navy) ha admitido formalmente que al menos ocho militares integrados en el grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln trataron de quitarse la vida en el marco de la guerra contra Irán.

La información salió a la luz tras la difusión de una carta firmada por el secretario interino de la Marina, Hung Cao, en respuesta a los requerimientos de la senadora demócrata Kirsten Gillibrand.

El documento, difundido por la CNN, precisa que los intentos de suicidio fueron protagonizados tanto por la propia dotación del portaaviones como por marineros de los destructores de escolta, la ala aérea embarcada y el personal de mando del grupo de ataque.

No obstante, las autoridades navales han confirmado que ninguna de las tentativas se tradujo en un fallecimiento. Además han brindado nuevos detalles de algunos episodios específicos que ya habían trascendido: como el de un marino que cayó al mar en pleno agosto y debió ser rescatado por un helicóptero o el de otro efectivo cuya tentativa de arrojarse por la borda en marzo fue frustrada a tiempo por sus propios compañeros.

Las cifras han reavivado el debate sobre la gestión del personal en zonas de conflicto. Diversas fuentes castrenses han señalado a CNN que contabilizar ocho intentos de suicidio en un único despliegue constituye una tasa inusualmente elevada en comparación con el promedio habitual de estas misiones.

La acumulación de más de seis meses navegando de forma ininterrumpida sin escalas en puerto, sumada a la alerta constante y a la exigencia operativa, generó un nivel de fatiga física y psicológica inédito entre las miles de personas embarcadas.

La confirmación del secretario interino de la Marina contrasta con la postura mantenida por el Pentágono durante los meses previos, cuando la cúpula naval desestimó las alertas de familiares sobre el deterioro del bienestar a bordo del portaaviones.

Aunque los mandos navales argumentaron la presencia constante de profesionales de salud mental a bordo, testimonios de la tripulación y sus allegados habían reportado deficiencias de habitabilidad, escasez momentánea de víveres e interrupciones en los servicios básicos, elementos que agravaron el malestar general durante la larga travesía.

El propio Donald Trump, por su parte, ha llegado a afirmar que la duración actual de los despliegues navales "no es ni de lejos suficiente" para hacer frente a las amenazas globales que enfrenta EEUU, anticipando que la exigencia sobre la flota no disminuirá a corto plazo.