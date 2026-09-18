Reino Unido ha adquirido más de 1.000 drones pequeños para inteligencia y añadirá 24 UAS de alta persistencia hasta 2029

El Tekever AR5 destaca por su autonomía de hasta 20 horas, capacidad de carga de 50 kg y sensores avanzados, y ya ha sido probado en la guerra de Ucrania.

Los nuevos drones incluyen modelos como FOXE, Skydio X10 y SONORA, cubriendo desde operaciones en el frente hasta entrenamiento de soldados.

El Ministerio de Defensa británico ha adjudicado un contrato de 400 millones de libras a Tekever para incorporar 24 drones AR5 de aquí a 2029.

Reino Unido ha adquirido más de 1.000 drones pequeños para inteligencia, reconocimiento y vigilancia, destinados a reforzar la capacidad de sus Fuerzas Armadas.

Los drones están marcando el pulso de los campos de batalla más actuales. Su empleo ya es masivo y en todo tipo de escenarios, aunque siguen destacando especialmente en labores de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, lo que en la jerga militar se denomina ISR.

Con esta necesidad identificada, el Ministerio de Defensa de Reino Unido se encuentra impulsando una serie de programas plurianuales para la adquisición de drones de varios tipos y modelos que consigan abrazar todos los casos de uso.

Estos sistemas abarcan desde pequeñas aeronaves que proporcionan a los soldados información en tiempo real en el frente, hasta grandes plataformas que ofrecen información detallada a larga distancia y durante periodos de tiempo mucho más prolongados.

Londres acaba de adjudicar a Tekever un nuevo contrato por 400 millones de libras esterlinas (467 millones de euros) para la puesta en servicio del dron AR5.

De forma paralela, la industria británica ya está entregando más de 1.000 pequeños drones como parte de un acuerdo de 16 millones de libras (18,7 millones de euros).

Reino Unido ha sido uno de los países que más apoyo ha proporcionado a Ucrania desde que comenzó la invasión del país por parte de Rusia, siendo las ramas de los drones y la inteligencia dos de sus sectores más fuertes.

"Nuestros soldados merecen la mejor tecnología, y eso es lo que les estamos proporcionando", ha explicado Luke Pollard, ministro de Preparación para la Defensa e Industria.

El abanico es amplio, "desde pequeños drones que permiten a las tropas vigilar al enemigo, hasta el AR5 que ofrece a los comandantes la mejor información sobre el campo de batalla".

"Estamos transformando la capacidad del Ejército para ver, comprender y actuar con rapidez", ha explicado Pollard.

Este tipo de adquisiciones de defensa, indica el propio ministro Pollard, "respaldan la industria británica, crean empleos cualificados y mantienen nuestras Fuerzas Armadas por delante de nuestros adversarios".

En cuanto al lote de drones pequeños, el Ministerio de Defensa británico ha detallado la cantidad y el tipo de sistema elegido dentro del contrato de 18,7 millones de euros.

De esta forma, las Fuerzas Armadas británicas contarán con 245 drones FOXE de Evolve Dynamics. Estas aeronaves tienen un peso menor a 250 gramos e incluyen cámaras infrarrojas para la captura de información en escenarios sin iluminación.

Los más numerosos del programa son los 670 Skydio X10, fabricados por Marlborough Communications. Pueden desplegarse en menos de un minuto y alcanzar velocidades superiores a los 70 km/h.

Por último se encuentran los 110 drones de SONORA desarrollados por Brigantes y Harmattan AI. Este modelo está específicamente diseñado para ayudar al entrenamiento de soldados antes de emplear drones similares en operaciones reales.

El acuerdo para la adquisición de estos pequeños drones forma parte del Proyecto Rapstone, un programa del Ejército británico para llevar nuevas tecnologías a los soldados con mayor rapidez.

El objetivo, explican desde el Ministerio, es duplicar la capacidad de combate para 2027 y llevar el nuevo equipamiento de la industria al frente en un plazo de 24 meses.

Tekever AR5

En cuanto al dron Tekever AR5, el acuerdo establece un pedido inicial de seis drones, una cifra que aumentará hasta 24 unidades en el año 2029.

Tekever AR5 Tekever

Estas aeronaves se fabricarán en una nueva fábrica de Tekever en Reino Unido y ya han sido empleados por Ucrania en la guerra contra Rusia.

El Tekever AR5 es un dron bimotor de ala fija que se encuadra dentro de las categorías de vuelo a media altitud y autonomía de medio radio.

Entre las misiones en las que puede participar se encuentran las de búsqueda y rescate, vigilancia fronteriza, patrulla marítima y vigilancia terrestre. Áreas que se benefician del bajo coste operativo de la aeronave, que puede permanecer en el aire hasta 20 horas.

Cuenta con una capacidad de carga de 50 kilogramos y puede equipar sensores electroópticos e infrarrojos, cámaras giroestabilizadas, radares marítimos, sistema para SAR, dispositivos salvavidas para entornos navales e instrumentos para realizar labores de inteligencia de señales.

"Nos enorgullece entregar el AR5 al Ejército Británico en este momento crucial para la seguridad nacional", ha explicado Karl Brew, director de Tekever UK.

Brew apunta a que esta inversión les permite "expandir nuestras operaciones en el Reino Unido, crear cientos de empleos cualificados e incorporar tecnologías de vigilancia de vanguardia, probada en el campo de batalla en Ucrania, al servicio de las fuerzas británicas".