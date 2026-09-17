EEUU aprueba la venta a España de kits para modernizar los sonares de los cazaminas clase 'Segura' de la Armada

Las mejoras en los cazaminas comenzarán en 2029 y permitirán operar a mayor distancia y con mayor seguridad, sin afectar la operatividad de la flota.

La actualización mejorará la capacidad de la Armada española para detectar y neutralizar amenazas submarinas, asegurando su contribución a la seguridad marítima de la OTAN.

EEUU aprueba la venta a España de siete kits para modernizar los sonares de los cazaminas clase 'Segura', por 75 millones de dólares.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, como encargado de la aprobación de las ventas de material militar a países terceros, ha dado luz verde a que España adquiera kits de modernización de sonar.

El Gobierno de España solicitó la compra de un total de siete kits de actualización del sonar AN/SQQ-32(V)3+ para la detección de minas por 75 millones de dólares. La Armada cuenta actualmente con seis cazaminas, por lo que uno de estos sonares será seguramente un equipo de repuesto.

En el potencial contrato, que el Ministerio de Defensa deberá articular, se incluyen partes del sistema remolcado, equipo de apoyo, repuestos, consumibles y accesorios. También recoge software de operación y mantenimiento no clasificado, así como documentación técnica y apoyo logístico del Gobierno de EEUU y de contratistas.

"Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado de la OTAN que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Europa", aseguran desde el Departamento de Estado.

Asimismo, recogen que esta actualización de los sonares "mejorará la capacidad de España para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al proporcionarle un sistema de sonar avanzado y fiable, lo que potenciará su capacidad para detectar, clasificar y neutralizar amenazas submarinas".

Y que, de este modo, se evita "una brecha de capacidades en las fuerzas españolas de contramedidas contra minas y garantiza la continuidad de su contribución a las operaciones de seguridad marítima de la OTAN".

Otro apartado que queda reflejado es que España no tendrá dificultades para integrar estos equipos y servicios en sus Fuerzas Armadas, así como que la venta propuesta de este equipo y el apoyo correspondiente "no alterarán el equilibrio militar básico en la región".

El Centro de Guerra de Superficie Naval, ubicado en Panama City, Florida, proporcionará los artículos y el soporte técnico y "no existe un contratista principal para esta venta".

Por último, desde el Departamento de Estado se asegura que la potencial modernización de los sistemas de sonar españoles no tendrá ningún impacto negativo en la capacidad de defensa de Estados Unidos.

Modernización de los cazaminas

El Ministerio de Defensa ya tiene en marcha el programa de Modernización de Mitad de Vida (MLU) de los cazaminas clase 'Segura' de la Armada con un presupuesto para el presente ejercicio de 436 millones de euros.

Los trabajos sobre las embarcaciones comenzarán en 2029, según afirmó a EL ESPAÑOL el capitán de fragata Javier Molina, comandante de la Primera Escuadrilla de Medidas Contra Minas, quien tiene bajo su responsabilidad todos los cazaminas de España.

Cazaminas 'Duero' en el Mediterráneo Armada

Molina señaló que el plan de la fuerza naval implica que los navíos sean sometidos a las mejoras de uno en uno, de manera tal que no se viera afectada la operatividad. El tiempo de trabajo estimado por cada buque es de entre seis y ocho meses.

Una de las principales tareas que se acometerá sobre los cazaminas, según detalló el jefe de la Primera Escuadrilla de Medidas Contra Minas, será el recambio de su sonar de profundidad variable por otro más avanzado.

Este dispositivo es esencial para la misión que deben desempeñar los buques, ya que es el que les permite indagar lo que se encuentra en el lecho marino. Y es el protagonista de la aprobación por parte de EEUU.

Asimismo, la transformación alcanzará también al sistema de combate de los navíos. Esta modificación, subrayó Molina, posibilitará a los buques operar a una distancia segura mayor de la que lo hacen en la actualidad.