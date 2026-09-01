La UE quiere que los países manden a Ucrania los misiles interceptores Patriot que tengan a punto de caducar

El presidente Zelenski solicita a sus aliados el envío urgente de al menos el 5% del arsenal de misiles Patriot para proteger a la población durante el invierno.

La UE y Ucrania trabajan en la creación de un sistema europeo de interceptores para reforzar la defensa aérea a largo plazo.

Ucrania enfrenta una grave falta de interceptores Patriot en medio de un aumento de ataques aéreos rusos sobre la población civil.

La UE pide a los países que entreguen a Ucrania los misiles interceptores Patriot próximos a caducar para hacer frente a la escasez de defensas aéreas.

La necesidad urgente de misiles interceptores de Ucrania ha llegado a la reunión informal que han mantenido los ministros de Defensa de la Unión Europea que se está celebrando hoy en Irlanda.

Durante su intervención, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reclamado a los Estados miembro que disponen de interceptores Patriot próximos a caducar que los entreguen a Kiev.

El país gobernado por Volodímir Zelenski se enfrenta a una importante escasez de este tipo de sistemas al mismo tiempo que ha vivido uno de los veranos con más ataques aéreos sobre la población civil desde que comenzó la guerra.

Según ha informado Kallas, "el principal problema son las defensas aéreas: les faltan interceptores". También ha apuntado a que algunos países cuentan con estos misiles con una caducidad próxima, "así que sería muy positivo que se entregaran a Ucrania".

La máxima responsable de la diplomacia europea no ha precisado qué Estados miembro disponen de estos interceptores con fecha de vencimiento próxima, pero ha explicado que la UE está igualmente buscando fuera de la Unión.

"También estamos haciendo gestiones con países fuera de la Unión Europea para conseguir interceptores que protejan a la población civil, aunque, por supuesto, es muy difícil", reconoció Kallas.

De forma paralela, según recoge Europa Press, la Alta Representante ha avanzado que los europeos trabajan junto a Ucrania para poner en marcha un sistema europeo de interceptores, con el objetivo de reforzar a más largo plazo las capacidades de defensa aérea del país frente a los ataques rusos.

"Los ucranianos, por supuesto, se mantienen firmes y tenemos que apoyarlos", ha incidido Kallas, en un momento en el que Kiev reclama a sus socios occidentales más sistemas y munición de defensa aérea para proteger sus ciudades e infraestructuras de Rusia.

Fábrica de misiles Patriot

A principios de julio, coincidiendo con la Cumbre de la OTAN en Ankara, Trump abrió la puerta a la construcción de una fábrica de interceptores Patriot en territorio ucraniano.

A finales de ese mismo mes, el presidente Zelenski acordó con la compañía estadounidense Raytheon este término con el objetivo de contar con un suministro local de esta tecnología.

Sin embargo, el principal problema al que se enfrenta actualmente Ucrania es el tiempo. Levantar una fábrica de estas características llevará años y conllevará una gran complejidad logística y tecnológica. De ahí la urgencia de contar con sistemas de sus aliados.

"Mientras los misiles Patriot sigan almacenados en los arsenales de nuestros aliados, Rusia se sentirá alentada a seguir destruyendo edificios residenciales. Estados Unidos y Europa tienen capacidad suficiente para detener este terror", escribió el propio Zelenski.

Hace poco más de dos semanas, el presidente ucraniano declaró a la cadena estadounidense CNN que necesita, al menos, el 5% del arsenal actual de interceptores Patriot con el que cuenta Estados Unidos para contrarrestar el aumento de los ataques ejecutados con misiles rusos.

En la entrevista, Zelenski afirmó que un envío del 10% del arsenal actual de misiles Patriot de Estados Unidos sería suficiente para detener todos los ataques con misiles balísticos rusos.

"Véndannos el 5% y superaremos el invierno salvando vidas. Si nos venden el 10%, destruiremos todos los misiles balísticos rusos. Yo tengo el 1%", declaró.