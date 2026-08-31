El programa del interceptor hipersónico europeo HYDEF completa la revisión preliminar de requisitos

El programa HYDEF está liderado por la española SMS y cofinanciado por el Fondo Europeo de Defensa, con la participación de Bélgica, Alemania, Noruega, Polonia y España.

Las tecnologías críticas del interceptor alcanzaron al menos el nivel TRL 3 de madurez, y el objetivo es desarrollar un prototipo TRL 6 en la próxima etapa.

En esta fase se definieron el concepto, las soluciones técnicas, la arquitectura funcional y se verificaron los requisitos de interoperabilidad bajo normas internacionales.

El programa europeo HYDEF, con participación de varias empresas españolas, completó la Revisión Preliminar de Requisitos, confirmando la viabilidad tecnológica del interceptor hipersónico.

El programa del misil interceptor HYDEF, en el que participan varias compañías españolas, ha conseguido uno de sus hitos de desarrollo tecnológico más importantes.

Según ha comunicado la Organización para la Cooperación Conjunta en Materia de Armamento (OCCAR), el HYDEF completó de forma satisfactoria la Revisión Preliminar de Requisitos (Preliminary Requirements Review, PPR).

Este paso "marca la conclusión de la fase de viabilidad del programa y la maduración temprana de tecnologías y diseños críticos", explican.

Durante esta etapa, se definió completamente el concepto seleccionado, incluyendo las soluciones técnicas, los planes de desarrollo, los conceptos físicos y funcionales, y la arquitectura funcional asociada.

Los resultados de la PPR confirmaron, por extensión, que se han cumplido los requisitos de interoperabilidad mediante el cumplimiento de las normas internacionales reconocidas.

Asimismo, también proporcionó información sobre el coste de ciclo de vida del concepto seleccionado y confirmó que todas las tecnologías críticas del interceptor han alcanzado al menos un nivel TRL 3 de madurez tecnológica.

Los entregables del PRR incluyeron igualmente informes finales para todos los paquetes de trabajo de maduración temprana, informes de evaluación, conceptos de solución seleccionados, planes de desarrollo y tablas de verificación que vinculaban cada actividad de maduración temprana con su evidencia de verificación correspondiente.

El Plan Tecnológico del PRR, indican, proporcionó una evaluación TRL integral, identificó los riesgos técnicos clave y describió las actividades de desarrollo destinadas a lograr un prototipo TRL 6 para los elementos físicos del interceptor HYDEF.

"La viabilidad de las tecnologías pertinentes se ha demostrado satisfactoriamente mediante simulaciones, análisis, pruebas funcionales y otros métodos de validación adecuados", recogen desde la OCCAR.

La primera fase del programa concluirá formalmente con la Reunión de Fin de Proyecto, prevista para el 22 de octubre de 2026 en Madrid. Un evento en el que se revisarán los resultados y logros del programa para encarar los próximos pasos.

Con el éxito en el PRR demostrado, ahora el programa encara los últimos meses de competición y se posiciona para pasar a la segunda fase, denominada EATMI II. El segundo participante es el consorcio HYDIS, liderado por MBDA.

El programa HYDEF está cofinanciado por el Fondo Europeo de Defensa y en él participan Bélgica, Alemania, Noruega, Polonia y España. Está liderado por la española SMS, formada a su vez por Sener, Instalaza, GMV y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).