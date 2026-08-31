El Ejército de Tierra adquiere 25 carrozados para camiones de transporte de contenedores por 11 millones de euros

El Ministerio de Defensa prepara un megacontrato para adquirir camiones medios y pesados por más de 1.000 millones de euros, previsto para finales de 2026.

Además de los carrozados, se han adquirido 10 camiones cisterna y 10 camiones aljibe, sumando más de 18 millones de euros en total.

El contrato es parte de un acuerdo marco mayor de 204 millones de euros para vehículos pesados de transporte logístico, liderado por Volvo Group España.

El Ejército de Tierra ha firmado un contrato para adquirir 25 carrozados VEMPAR, con un sistema de grúa, por 11,3 millones de euros.

El Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra ha formalizado un contrato para la compra de 25 carrozados de la versión de transporte logístico VEMPAR.

Se trata de un contrato derivado del acuerdo marco para el suministro de vehículos pesados de transporte logístico, adjudicado a Volvo Group España en 2024 como matriz de Renault Trucks.

En particular, el modelo VEMPAR (Vehículo de Abastecimiento y Recuperación) cuenta con un sistema de grúa incorporado para la carga de los contenedores, así como la propia plataforma para el transporte.

Dentro del mismo contrato recién aprobado se incluyen equipos de amarre y mandos a distancia para la operación del sistema de grúa, todo ello por 11,3 millones de euros, impuestos incluidos.

El acuerdo marco completo tiene un valor estimado de 204 millones de euros y ha ido acumulando contratos derivados en las últimas semanas.

El último de todos se formalizó a mediados de este mismo mes de agosto, por 10,7 millones, para la incorporación de 20 camiones VEMPAR. El carrozado aprobado ahora podría tener relación con esta segunda formalización, aunque no ha trascendido de forma oficial.

Continuando con esta misma serie de compras, de forma paralela al contrato de mediados de mes, el Ejército de Tierra también anunció la incorporación de 10 camiones cisterna de 20.000 litros para el transporte y distribución de hidrocarburos.

A los que hay que sumar otros 10 camiones en versión aljibe para el transporte de agua potable con un depósito de 17.000 litros. Estos dos últimos lotes se formalizaron por 10,7 y 7,5 millones de euros, respectivamente.

El Ejército de Tierra cuenta actualmente con varios programas de adquisición de vehículos que se ejecutan de forma paralela. Hace unas semanas, se aprobó la compra de 15 camiones autoescuela por 5 millones de euros y 320 todoterrenos por 24 millones.

Iturri Landtreck entregados en Melilla Comandancia General de Melilla

A esto se suma la incorporación de seis sistemas de reparación móvil comprados a la compañía danesa Glaucus por 1,5 millones como parte de otro acuerdo marco suscrito en noviembre del año pasado.

Próximo megacontrato

Además de los anteriores acuerdos marco, el Ministerio de Defensa se encuentra preparando una segunda batería de contratos para la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico por más de 1.000 millones de euros.

Se trata de uno de los programas de compras más importantes de todo el 2026 y tiene previsto resolverse a finales de año.

El último movimiento se produjo en junio, cuando la Junta de Contratación publicó que las compañías Indra -a través de una UTE con las alemanas MAN y Rheinmetall-, Scania, Daimler, Volvo e Iveco Defence Vehicles (IDV) continúan en el proceso para la adjudicación de los dos lotes de los que se compone el contrato.

Según la información publicada, el lote uno cuenta con una asignación económica de 36 millones de euros para la adquisición de 29 camiones 8x8 de 15 toneladas, que luego deberán carrozarse en diferentes formatos para cumplir sus cometidos.

En cuanto al segundo lote, Defensa dedicará 1.004 millones de euros para la compra de 2.201 bastidores de diferentes modelos, entre los que se incluyen versiones 4x4 y 6x6 con sus respectivos carrozados y 74 cabezas tractoras extra junto a sus semirremolques.