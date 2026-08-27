Los dos submarinos más modernos de España navegan juntos por primera vez

Estos submarinos destacan por su discreción acústica, autonomía operativa y capacidad para operaciones de vigilancia, inteligencia y apoyo especial.

El programa S-80 supone un salto tecnológico y estratégico para España, ya que refuerza la autonomía nacional en capacidades submarinas avanzadas.

El S-81 está centrado en el adiestramiento operativo tras su entrega a la Armada, mientras que el S-82 avanza en sus pruebas de mar.

Los submarinos S-81 'Isaac Peral' y S-82 'Narciso Monturiol', los más modernos de España, han navegado juntos por primera vez.

La reciente salida conjunta a la mar de los dos submarinos más modernos de España, el S-81 'Isaac Peral' y el S-82 'Narciso Monturiol', ha marcado un hito trascendental para el Arma Submarina de la Armada y para el desarrollo integral del programa de sumergibles S-80.

Por primera vez, las dos primeras unidades de la nueva generación de submarinos desarrollada por Navantia han navegado simultáneamente, consolidando el avance de una capacidad estratégica concebida para reforzar la seguridad, la soberanía y la defensa de las aguas territoriales e intereses de España.

A pesar de compartir presencia en el mar, ambos buques se encuentran ejecutando cometidos distintos dentro de sus correspondientes fases de desarrollo. Mientras el S-81 centra sus esfuerzos en el intenso adiestramiento operativo de su dotación tras su entrega formal a la Armada, en noviembre de 2023, el S-82 continúa progresando de manera rigurosa en sus pruebas de mar.

Este último proceso resulta totalmente esencial para verificar de forma exhaustiva el correcto comportamiento de la plataforma, la fiabilidad de la propulsión y la integración de sus complejos sistemas antes de su incorporación definitiva a la lista oficial de buques de la fuerza naval española.

Conviene recordar que el S-82 inició este período de pruebas a finales del mes de junio, logrando completar en julio importantes hitos técnicos como su primera inmersión estática, efectuada con pleno éxito en las aguas próximas a la Base Naval de La Algameca, en Cartagena (Murcia).

Los submarinos S-81 y S-82 navegando juntos Armada

La imagen de ambas unidades navegando de forma simultánea ilustra el proceso de profunda renovación que experimenta el Arma Submarina. Los sumergibles de la clase S-80 aportan a la flota militar capacidades sumamente avanzadas en materia de vigilancia, reconocimiento, inteligencia, guerra naval y apoyo a operaciones especiales.

Todas estas funciones se potencian gracias a su extrema discreción acústica y a una elevada autonomía operativa, factores clave que convierten al submarino en uno de los instrumentos de disuasión más efectivos de cualquier fuerza naval moderna.

La aptitud para operar de manera totalmente encubierta durante periodos prolongados sin ser detectados constituye, de hecho, el pilar central sobre el que se asienta su valor táctico y estratégico.

Asimismo, el programa S-80 representa un salto cualitativo que va mucho más allá de la mera incorporación de nuevas unidades operativas a la Armada. Supone dotar a España de una capacidad submarina tecnológicamente avanzada que ha sido íntegramente diseñada y construida dentro de las fronteras nacionales, lo que consolida y refuerza la autonomía estratégica del país en un sector industrial y tecnológico sumamente complejo, sensible y competitivo.