Indra dota a los carros de combate de un 'blindaje transparente' con una nueva solución de realidad aumentada

La tecnología adapta la información mostrada según el rol y la situación operativa, facilitando la toma de decisiones críticas bajo estrés.

El sistema proyecta imágenes en tiempo real y datos tácticos en las gafas del operador, ofreciendo visión de 360 grados y reduciendo la carga de trabajo de la tripulación.

La solución mejora la conciencia situacional y la capacidad de reacción ante amenazas cercanas, aumentando la supervivencia en entornos complejos como zonas urbanas.

Indra ha desarrollado un sistema de realidad aumentada que permite a las tripulaciones de carros de combate ver a través del blindaje del vehículo.

Indra ha trasladado el concepto 'blindaje transparente' a los carros y vehículos de combate de las fuerzas terrestres. Mediante un sistema de gafas de realidad aumentada, la compañía permite a las tripulaciones de los blindados 'ver' de manera directa a través de la propia estructura de la unidad.

Esta innovación elimina las barreras físicas tradicionales de observación sin comprometer en ningún momento la protección que brinda el blindaje, lo que incrementa de forma significativa la conciencia situacional, eleva la capacidad de reacción ante amenazas próximas y mejora de forma sustancial la supervivencia de los efectivos en escenarios tan complejos como los combates en zona urbana, tal como señalan desde la compañía.

Hasta la fecha, para vigilar lo que sucedía en el exterior del vehículo se recurría de forma exclusiva a periscopios, visores ópticos o a la interpretación de múltiples pantallas fijas instaladas en el interior de la cabina.

Con la nueva solución de la tecnológica española, la tripulación logra mantener un control completo e intuitivo del entorno con el simple gesto de orientar la mirada hacia cualquier punto de interés.

Así, la interfaz hombre-máquina proyecta sobre el campo de visión del operador las imágenes en tiempo real captadas por las cámaras del vehículo, un flujo visual que se ve enriquecido además con la información táctica proporcionada por el sistema de misión, considerado el auténtico cerebro digital de la plataforma.

Gafas de blindaje transparente desarrolladas Indra Indra Group

Esta tecnología proporciona una visión de 360 grados continua y coherente. Las distintas fuentes de información pueden integrarse en una única imagen panorámica o distribuirse en múltiples pantallas virtuales configurables, lo que facilita una percepción completa de la situación operativa sin saturar al combatiente.

Este enfoque no sólo mejora drásticamente la visibilidad, sino que también reduce la carga de trabajo de la tripulación al eliminar la necesidad de interpretar imágenes fragmentadas.

Al mismo tiempo, el sistema adapta de forma inteligente la información mostrada según el rol de cada efectivo (conductor, jefe de vehículo o tirador) y la fase concreta de la operación, reduciendo la carga cognitiva y acelerando la toma de decisiones críticas en condiciones de alto cansancio o estrés.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la compañía para liderar las tecnologías avanzadas que definirán a la siguiente generación de carros de combate en Europa y la modernización de los medios ya en servicio.