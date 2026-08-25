Robles revela el despliegue de 25 agentes del CNI en Ceuta y afirma que "compartieron y analizaron su información"

La ministra agradeció el trabajo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la crisis migratoria de julio.

Robles defendió la labor de los servicios de inteligencia y subrayó la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, calificándolas de "intocables".

Estos agentes del CNI analizan cuestiones como la inmigración irregular, el auge del terrorismo yihadista y las mafias organizadas.

La ministra Margarita Robles reveló que el CNI tiene 25 agentes desplegados en Ceuta para monitorizar la situación en la zona.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha revelado este martes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuenta con 25 agentes desplegados en Ceuta y ha defendido la actuación de los servicios de inteligencia durante la crisis provocada por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio.

Durante una comparecencia extraordinaria, solicitada por ella misma ante la Comisión de Defensa del Congreso, Robles sostuvo que tanto el CNI como el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) cumplieron con sus obligaciones de información y seguimiento de la situación.

"El CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas realizaron la labor que les es exigible y dio la información requerida", afirmó Robles. La titular de Defensa explicó que los 25 integrantes del CNI tienen “su destino secreto, pero que prestan sus servicios y desarrollan su misión en Ceuta, monitorizando a diario la situación en la zona desde múltiples perspectivas”.

Con estos agentes, "el CNI monitoriza la situación con 25 agentes desde múltiples perspectivas como las mafias, el auge del terrorismo yihadista o la inmigración irregular. El deber de secreto es una garantía para su actuación, aunque a veces supone un obstáculo para informar."

Según detalló, los servicios de inteligencia analizan “relaciones con los países fronterizos, la situación geopolítica en el flanco sur, la actuación de las mafias organizadas, la utilización por estas de las redes, el aumento del terrorismo yihadista y obviamente el desarrollo de la migración irregular”.

Asimismo, añadió que el seguimiento abarca “atendiendo la situación de los países vecinos del Sahel, así como aquellas actuaciones desestabilizadoras mediante amenazas híbridas realizadas por agentes internacionales”.

Robles aprovechó su intervención para subrayar la posición del Gobierno sobre la soberanía española en las ciudades autónomas. "Que nadie siembre la menor duda de que Ceuta y Melilla son España, son intocables", afirmó.

La ministra insistió en que el Ejecutivo debe garantizar simultáneamente el cumplimiento de la legalidad y la protección de los derechos humanos.

A su juicio, los sucesos de finales de julio evidencian la "necesidad" de impulsar una política europea “integral y coordinada”, capaz de combinar una gestión firme de las fronteras exteriores con la defensa de los derechos fundamentales y de la vida de los migrantes.

Reconocimiento a los efectivos

La ministra dedicó también parte de su comparecencia a agradecer el trabajo de los organismos que intervinieron en la gestión de la crisis desde el terreno.

“Quiero reconocer y agradecer a todos los que, durante los días 30 y 31 de julio y con posterioridad, están realizando su trabajo con entrega, profesionalidad, prudencia y máxima voluntad de servicio”, señaló.

Robles extendió ese reconocimiento a la Policía Nacional y la Guardia Civil y, “como ministra de Defensa”, puso especialmente en valor la labor de las Fuerzas Armadas, el CNI y el CIFAS, estos dos últimos “con la profesionalidad y el deber de secreto que por ley les caracteriza”.