La red que impulsó el asalto a Ceuta sigue activa: "La campaña del 15 de agosto ha sido desplazada, no desmantelada"

La investigación confirma que la movilización no fue espontánea, sino planificada y estructurada en distintos niveles para dificultar su detección y asegurar la continuidad de las acciones.

Se mantiene la convocatoria para el 15 de agosto, con mensajes más contundentes y mayor interacción, y se observa un cambio estratégico hacia zonas como Melilla y Nador debido al refuerzo policial en Fnideq.

Los organizadores han adaptado sus métodos tras la intervención policial, recurriendo a comunidades grandes de empleo y oportunidades laborales para captar a jóvenes desempleados y otros perfiles vulnerables.

La red que organizó el cruce masivo de migrantes a Ceuta continúa activa, aunque ha desplazado su actividad a canales más privados y grupos legítimos en redes sociales.

La red que impulsó el cruce masivo de más de 72.000 inmigrantes hacia Ceuta a finales de julio no ha desaparecido. Días después de la operación policial y del cierre de los principales grupos de Facebook utilizados para la captación, la organización ha reconfigurado su estructura digital: la campaña del 15 de agosto "se ha movido, pero sigue intacta". En otras palabras, "la red ha sido desplazada, no desmantelada".

"La actuación policial eliminó las audiencias más visibles de la campaña, pero no su capa organizativa", explica a EL ESPAÑOL Marga Herrero, CBO y miembro del equipo de investigación de la startup alicantina Golden Owl. En su opinión el llamamiento "se ha trasladado a grupos anfitriones más grandes y 'limpios', ha creado canales privados de WhatsApp que mantienen la actividad y ha abierto dos rutas alternativas: el eje Melilla-Nador y una vía marítima desde Argelia".

Así lo refleja el último análisis de inteligencia estratégica de fuentes abiertas (OSINT) elaborado por la citada compañía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que asegura que los organizadores han abandonado los espacios públicos donde se articuló la movilización de julio para trasladar la coordinación a grupos anfitriones más grandes y menos expuestos: espacios legítimos que sirven como punto de contacto antes de derivar a los participantes hacia canales privados.

El informe sostiene que la organización ha aprendido de la respuesta policial y ha modificado su forma de operar. En lugar de concentrar el reclutamiento en grupos creados específicamente para promover el cruce hacia Ceuta —como Fnida9, Haraga Maroc o Hraga Ceuta—, ahora recurre a comunidades con decenas de miles de usuarios dedicadas al empleo, la búsqueda de oportunidades laborales o asuntos locales, donde los mensajes de captación pasan más desapercibidos.

"Estos eran los espacios que alojaban la evidencia de mayor valor para la investigación: los principales hilos de reclutamiento, la publicación de 'el 15 pasará algo en Fnideq', la solicitud abierta de 'quién viene conmigo a atacar el kriaj' y el mensaje del 29 de julio sobre el 'asalto del 15/8'", sostiene.

#Maroc 🇲🇦 - Renforcement du dispositif de sécurité à Fnideq après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’appels à une traversée collective vers Ceuta le 15 août. pic.twitter.com/2C8dkMxrWw — Morocco News 🇲🇦 (@MoroccoNews) August 7, 2026

"La actuación policial ha degradado la observabilidad más rápido de lo que ha degradado la capacidad", resume Marga Herrero. "La policía elimina las capas más visibles, pero no termina de poder desarticular la parte más operativa, que además nunca estuvo en Facebook", añade.

Subraya que la actuación del Estado marroquí "ha detenido, limitado y desarticulado la actividad", pero también "ha propiciado que se escondan mejor". Esto dificulta su detección y seguimiento. "Han encontrado una vulnerabilidad del sistema en general y la van a aprovechar", asegura.

Nodo de Castillejos: llamamiento + embudo de WhatsApp Faccebook

En un reciente barrido realizado el 6 de agosto, la compañía española especializada en inteligencia estratégica, identificó seis espacios que canalizan ahora parte de la actividad. Dos son nuevos nodos de reclutamiento, entre ellos "Jóvenes de Castillejos-Ceuta", mientras que los otros cuatro son grupos anfitriones sin una finalidad migratoria aparente: "Empleo Aguznaya Tánger", "Contratos de trabajo en Europa", "Tanger 7" y una comunidad regional dedicada a Souss/Agadir.

La migración del lenguaje de reclutamiento a un grupo de empleo de 139.100 miembros "Empleo Aguznaya Tánger" y a un grupo de "contratos de trabajo en Europa" es una adaptación deliberada de evasión de la moderación.

Para Golden Owl, esta migración constituye "una adaptación deliberada para evadir la moderación". Al operar dentro de comunidades legítimas, los organizadores dificultan que los sistemas automáticos detecten la actividad mediante palabras clave o los nombres de los grupos. Al mismo tiempo, amplían el alcance de la campaña al dirigirse al perfil que buscan captar.

Marga Herrero sostiene que la red ha cambiado la "audiencia a la que van dirigidos los mensajes", "ya no es una población dispersa, sino que va dirigido sobre todo a desempleados de entre 18 y 25 años", afirma.

También se han identificado algunos otros con indicadores de vulnerabilidad (mujeres, menores, personas que no saben nadar).

Llamamiento del 15 de agosto

La convocatoria prevista para el 15 de agosto mantiene, según Golden Owl, una elevada capacidad de movilización. "El llamamiento sigue activo y ahora es más contundente", afirma el informe, que sostiene que el mensaje ha sido reformulado para disipar dudas sobre la convocatoria y continúa generando un alto nivel de interacción.

Entre las publicaciones analizadas figura un mensaje difundido el 4 de agosto en un grupo de Castillejos que alcanzó 481 reacciones, 218 comentarios y 19 compartidos. Según los investigadores, se trata de la publicación de movilización con mayor impacto detectada hasta la fecha.

Publicación de movilización en redes Faccebook

"La señal de convocatoria no se ha desvanecido. Se ha reformulado en un registro explícitamente preventivo, diseñado para acallar la duda, y está atrayendo volumen", aseguran desde Golden Owl.

El análisis de los comentarios revela también la creación de pequeñas células de desplazamiento. Uno de los ejemplos recogidos corresponde a una usuaria que buscaba "chicas de Agadir que quieran venir conmigo a Fnideq", lo que indica que la captación ya no se limita al norte de Marruecos y alcanza ciudades situadas a más de 1.300 kilómetros de la frontera con Ceuta.

Melilla, una posible alternativa

El estudio identifica además un cambio en la estrategia territorial de los organizadores. "Se han generado dos geografías alternativas." Uno de los nuevos canales privados de WhatsApp, presuntamente administrado desde un número argelino, anima a abandonar la ruta hacia Ceuta y concentrar los esfuerzos en Melilla, alegando que el refuerzo de la vigilancia en Fnideq ha dificultado el paso por ese corredor.

Según Golden Owl, el mismo canal asegura que ya hay grupos desplazándose hacia Nador e incluye mensajes que instan a desobedecer las órdenes de las fuerzas de seguridad, con un lenguaje que los investigadores califican de violento.

Para la empresa, este es "el cambio más grave en el cuadro de amenaza", ya que supone pasar de una estrategia basada en la evasión a otra que contempla escenarios de confrontación.

Aun así, el informe considera que un nuevo intento de entrada irregular en torno al 15 de agosto "sigue siendo probable", aunque estima menos probable que alcance la dimensión del registrado el 30 de julio.

En cambio, aumenta de forma significativa la posibilidad de que la movilización se desplace a otros puntos distintos de las playas de Fnideq, especialmente al eje Nador-Melilla.

Una movilización planificada

El nuevo análisis de la startup tecnológica española refuerza las conclusiones de la investigación publicada por Golden Owl tras los sucesos de finales de julio, a las que también ha tenido acceso EL ESPAÑOL, cuando la compañía descartó que la movilización hubiera sido espontánea.

Según aquel informe, la red estaba organizada en tres niveles: un núcleo de coordinación fuera de las plataformas públicas; una segunda capa encargada de amplificar el mensaje mediante Facebook; y una tercera formada por microrreclutadores que organizaban pequeños grupos antes de trasladar la coordinación a mensajes privados y WhatsApp.

Decenas de miles de personas se concentraron el jueves 31 de julio en la parte marroquí de la playa del Tarajal y accedieron a Ceuta. EFE

Los investigadores documentaron además el uso de técnicas de seguridad operativa —cuentas de un solo uso, nombres ofuscados, palabras clave rotatorias, direcciones de correo específicas y líneas telefónicas internacionales— destinadas a dificultar la identificación de los organizadores.

La principal prueba de esa planificación, sostienen, es que el siguiente llamamiento quedó preparado antes incluso de que concluyera la oleada migratoria de julio.

"Un suceso espontáneo termina cuando se agota la emoción que lo produjo. Esta red hizo lo contrario: antes incluso de que terminara la oleada de julio, preposicionó la siguiente", concluye Golden Owl. "Programar una movilización de continuación es planificar; planificar es organización. Un movimiento popular de autoignición no se envía a sí mismo una invitación de calendario para su propia secuela".