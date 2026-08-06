CSG invierte en la canadiense North Vector Dynamics para impulsar el desarrollo de interceptores antidrones

North Vector Dynamics, fundada en 2022 en Calgary, desarrolla sistemas de defensa aérea y mantiene un contrato con el Ministerio de Defensa canadiense para impulsar tecnologías hipersónicas.

La alianza permitirá a NVD acceder a la capacidad industrial y red comercial de CSG en Ucrania, países de la OTAN y otros mercados aliados, acelerando el desarrollo de tecnologías de defensa aérea avanzadas.

El misil CM-70 es un interceptor diseñado para neutralizar drones de alta velocidad con un coste muy inferior al de los sistemas tradicionales y es compatible con la arquitectura de mando y control de la OTAN.

CSG adquiere una participación estratégica en North Vector Dynamics, creadora del misil CM-70, elevando la valoración de la empresa canadiense por encima de los 90 millones de dólares.

CSG, el grupo propietario de la Fábrica de Municiones de Granada se convierte en socio estratégico de la canadiense North Vector Dynamics (NVD), creadora del misil CM-70, un interceptor capaz de neutralizar drones de alta velocidad a una fracción del coste de los sistemas convencionales y compatible con la arquitectura de mando y control de la OTAN.

El gran reto de la defensa aérea, demostrado en la guerra de Ucrania, ya no consiste únicamente en derribar drones, sino en hacerlo de forma sostenible desde el punto de vista económico. En este contexto, el grupo industrial y tecnológico CSG, ha adquirido una participación estratégica en la empresa NVD, elevando la valoración de esta última por encima de los 90 millones de dólares.

Con esta operación, CSG refuerza la apuesta de ampliar su presencia en ámbitos como la defensa aérea, los radares, los sistemas autónomos y la propulsión para misiles y vehículos no tripulados. Se trata de tecnologías llamadas a desempeñar un papel cada vez más relevante en los conflictos del futuro.

"La naturaleza de los conflictos modernos está cambiando rápidamente. Los sistemas autónomos, la inteligencia artificial, los sensores avanzados y las soluciones de defensa aérea rentables son cada vez más importantes", afirma Michal Strnad, presidente y consejero delegado de CSG.

Además de aportar financiación, el grupo pondrá a disposición de la firma canadiense su capacidad industrial, su experiencia en fabricación y su red comercial en Ucrania, los países de la OTAN y otros mercados aliados para acelerar el desarrollo y la implantación de estas tecnologías.

CM-70, un interceptor pensado

Fundada en 2022 y con sede en Calgary (Canadá), North Vector Dynamics desarrolla sistemas avanzados de defensa aérea y mantiene un contrato con el Ministerio de Defensa canadiense para impulsar tecnologías hipersónicas.

La compañía fue creada por ingenieros con experiencia en investigación aeroespacial y cuenta entre sus asesores con el general retirado Tom Lawson, antiguo jefe de las Fuerzas Armadas Canadienses y excomandante adjunto del NORAD.

Su desarrollo más avanzado es el CM-70, un misil interceptor de precisión diseñado para neutralizar drones de alta velocidad y gran maniobrabilidad con un coste muy inferior al de los interceptores guiados tradicionales, uno de los principales desafíos de la defensa aérea actual frente a ataques masivos con sistemas no tripulados.

El misil incorpora una arquitectura abierta que facilita su integración en los sistemas de mando y control de la OTAN y en las actuales arquitecturas de defensa aérea multicapa. Además, NVD desarrolla una familia de interceptores y sistemas de ataque adaptados a diferentes alcances, velocidades y cargas útiles.

Para Paul Ziadé, cofundador y consejero delegado de North Vector Dynamics, la incorporación de CSG como socio estratégico permitirá "acelerar significativamente tanto el crecimiento de la empresa como la puesta en servicio operativo de nuestras tecnologías para Canadá, la OTAN y otros países aliados".