Corea del Norte despliega en Rusia una unidad con 120 misiles balísticos para atacar a Ucrania

La semana pasada, un misil norcoreano arrasó una vivienda en el centro de Ucrania, matando a cinco miembros de una familia.

Desde 2023, Rusia ha utilizado decenas de misiles norcoreanos en Ucrania, y la cooperación militar entre ambos países se ha intensificado con un pacto de defensa mutua firmado en 2024.

El despliegue coincide con una grave escasez de sistemas de defensa aérea en Ucrania, lo que incrementa la amenaza para Kiev.

Corea del Norte ha desplegado en Rusia una unidad con 120 misiles balísticos y seis lanzadores para apoyar los ataques contra Ucrania.

Militares del Ejército comandado por Kim Jong-un han comenzado un nuevo despliegue en la región más occidental de Rusia. En particular, se trata de una unidad que podría contar con 120 misiles balísticos y 6 lanzadores.

Esta operación conjunta, que no es la primera, llega en un momento crítico para Ucrania debido a la escasez de sistemas de defensa aérea de alta capacidad, precisamente las que se emplean para neutralizar misiles balísticos, según recoge Reuters.

Desde que en 2023 comenzara la cooperación entre Moscú y Pyongyang, las tropas de Putin han lanzado sobre territorio ucraniano decenas de misiles balísticos de fabricación norcoreana, pero este último movimiento de tropas supondría una ampliación en la ya estrecha y avanzada alianza.

Andrii Cherniak, de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, declaró que Rusia planeaba instalar una unidad de misiles compuesta por unos 90 efectivos norcoreanos en la región occidental rusa de Voronezh, dentro de su 112.ª Brigada de Misiles.

Una fuente familiarizada con el asunto y consultada por Reuters declaró que Estados Unidos está al tanto del despliegue norcoreano, pero declinó dar más detalles.

Pyongyang ya ha enviado a Rusia un nuevo lote de 40 misiles KN-23 y KN-24, junto con personal, pero la configuración del despliegue y el número total de misiles se ultimarán en las conversaciones de alto nivel del próximo mes, afirmó.

Las previsiones del Kremlin apuntan a que el despliegue total incluya 120 misiles balísticos de factura norcoreana junto a seis lanzadores, según indicó la misma fuente. Aunque, por el momento, se desconoce qué papel exacto desempeñarán estos sistemas y municiones en las operaciones rusas contra Ucrania.

Este despliegue descrito por el oficial de inteligencia Cherniak parece coincidir con el lanzamiento de los dos primeros misiles norcoreanos contra Ucrania la semana pasada y los primeros desde hace un año.

Por otro lado, Rob Lee, investigador sénior del Foreign Policy Research Institute, un centro de estudios con sede en Filadelfia, afirmó que los recursos norcoreanos representan una amenaza significativa para Kiev.

"La defensa antimisiles balísticos es una de las mayores vulnerabilidades de Ucrania, por lo que cualquier aumento en la cantidad de misiles balísticos a los que se enfrentan supondrá un desafío aún mayor", declaró.

Una de las preocupaciones más importantes en Kiev será el estado de sus defensas aéreas en invierno, cuando Rusia podría volver a atacar la red eléctrica como ya ha hecho en años anteriores.

Corea del Norte se convirtió en un aliado preferente de Rusia en su invasión de Ucrania. Ambas potencias firmaron un pacto de defensa mutua en 2024 y, como consecuencia, el régimen coreano ha suministrado "millones de proyectiles de artillería y envió a 14.000 soldados a la región rusa de Kursk para repeler una incursión ucraniana".

Asimismo, la semana pasada, las autoridades ucranianas informaron que un misil norcoreano había arrasado una vivienda en la aldea de Radushne, en el centro de Ucrania, causando la muerte de al menos cinco miembros de la misma familia.