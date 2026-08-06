La Agencia Europea de Defensa elige a cinco compañías para probar munición merodeadora en el ejercicio OPEX26

La competición busca aportar datos comparativos sobre el rendimiento de estas tecnologías y fomentar la innovación en defensa, sin prometer contratos de adquisición a los participantes.

Las pruebas se realizarán entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre en condiciones operativas controladas y realistas, centradas en la etapa de búsqueda del objetivo.

Las empresas elegidas son Helsing (Alemania), Destinus (Países Bajos), C-Astral (Eslovenia), UAVision (Portugal) y Spirit Aeronautical Systems (Grecia), que recibirán 30.000 euros por superar la primera fase.

La Agencia Europea de Defensa ha seleccionado a cinco compañías finalistas para probar munición merodeadora en el ejercicio OPEX26 en Portugal.

La Agencia Europea de Defensa (EDA) acaba de anunciar los cinco finalistas para su competición de munición merodeadora en el marco del Sentinel Strike Challenge.

El objetivo de este programa, según precisa el organismo, es generar "evidencia operativa comparable sobre el rendimiento, la resistencia, la fiabilidad, la seguridad y la idoneidad de sistemas completos de munición merodeadora".

La elección de estos cinco últimos participantes responde a la segunda etapa del concurso con el que buscan "evaluar las tecnologías emergentes con mayor rapidez y sobre una base común".

Lo que proporciona a los Estados miembros datos operativos sobre el rendimiento de los diferentes sistemas de loitering en exactamente los mismos escenarios.

Las compañías que han pasado el filtro son: Helsing (Alemania), Destinus (Países Bajos), C-Astral (Eslovenia), UAVision (Portugal) y Spirit Aeronautical Systems (Grecia). Todas ellas recibirán 30.000 euros como premio por superar la primera fase.

El próximo otoño, estas cinco compañías europeas llevarán sus tecnologías al campo de entrenamiento militar de Santa Margarida, en Portugal, para probarlas durante el ejercicio OPEX26, que se llevará a cabo entre los días 28 de septiembre y 9 de octubre.

La experimentación, afirman desde la EDA, se centrará en la etapa de búsqueda del objetivo por parte de la munición loitering como previa a la fase terminal de ataque.

Según explican desde la Agencia, se llevará a cabo "en condiciones controladas, realistas y operacionalmente relevantes".

Competición

Las cinco empresas seleccionadas para la segunda fase competirán ahora por un total de 1,8 millones de euros en premios provenientes de los fondos de la Agencia Europea de Defensa.

Durante la campaña de experimentación operativa OPEX26 en Portugal, sus sistemas se "probarán en condiciones operativas controladas, realistas y exigentes", aclaran.

Los usuarios militares de los Estados miembros de la UE evaluarán entonces si las tecnologías funcionan, su rendimiento a lo largo de todo el ciclo de la misión, su resistencia en condiciones operativas y cómo se comparan con otras tecnologías probadas en los mismos escenarios.

"La selección para la segunda fase del desafío no significa que las tecnologías estén listas para ser adquiridas o completadas", afirman desde la EDA.

Tan solo quiere decir que "se han ganado la oportunidad de ser probadas en condiciones más exigentes".

La competición "no es un concurso de adquisiciones" y tampoco promete contratos a sus ganadores. El propósito es que los ministerios de Defensa puedan tener datos concretos sobre los sistemas para decidir qué tecnologías podrían contribuir a las capacidades futuras.

La neerlandesa Destinus es la única de las seleccionadas que ha proporcionado algo más de información.

Según explican en un comunicado, la compañía presentará un sistema completo de munición merodeadora desarrollado y producido en Europa.

Además, una de sus grandes bazas pasa por contar con "experiencia operativa en entornos exigentes". Destinus es uno de los proveedores de referencia de drones de Ucrania, aunque no señala qué sistema presentará en el concurso de la EDA.

Munición Ruta Destinus

Además de contar con instalaciones propias en España, Destinus firmó el año pasado un acuerdo con UAV Navigation (Grupo Oesía) para el desarrollo conjunto de sistemas del misil RUTA, una de las municiones que podría encajar con los requisitos del concurso.

Probar antes de invertir

Si bien la competición identificará los sistemas de mayor rendimiento, su objetivo más amplio es generar lecciones prácticas para la innovación futura en defensa.

Según la EDA, al implicar a los usuarios militares durante todo el proceso de pruebas, "el desafío busca mejorar la forma en la que se evalúan las tecnologías emergentes antes de que se consideren para el desarrollo de capacidades futuras".

Se trata de un método que bebe directamente de los conflictos recientes, que han convertido las municiones merodeadoras —loitering— "en una capacidad militar en rápida evolución", con avances tecnológicos y adaptaciones en el campo de batalla que, a menudo, "superan los ciclos de desarrollo tradicionales".

"Con la llegada de nuevos sistemas al mercado y la evolución tecnológica a un ritmo sin precedentes, comprender su rendimiento en condiciones operativas reales se ha vuelto cada vez más importante", indican.

En cuanto a los resultados de las pruebas en Portugal, la EDA determinará a los ganadores absolutos en 2027.