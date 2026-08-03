Dinamarca activa el servicio militar obligatorio y prepara el despliegue de reclutas en Groenlandia

La reforma se enmarca en una tendencia europea de refuerzo militar tras la invasión rusa de Ucrania y ante amenazas a la seguridad en la región.

Por primera vez, una compañía de reclutas será desplegada en Groenlandia, reforzando la presencia danesa en este territorio estratégico y respondiendo a la creciente competencia internacional en el Ártico.

El primer contingente bajo este sistema incluye unos 1.600 reclutas voluntarios y prevé aumentar el número anual de incorporaciones de 4.500 a 6.500 efectivos.

Dinamarca ha activado un nuevo modelo de servicio militar obligatorio, ampliando su duración de 4 a 11 meses e incorporando a mujeres en igualdad de condiciones con los hombres.

Dinamarca ha activado este lunes su nuevo modelo de servicio militar obligatorio, una reforma que supone uno de los mayores cambios en la política de defensa del país en las últimas décadas y que responde al deterioro del entorno de seguridad en Europa tras la invasión rusa de Ucrania y a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia.

La nueva normativa amplía la duración del servicio de cuatro a once meses e incorpora a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, siguiendo el modelo ya implantado por otros países nórdicos como Noruega y Suecia. Aunque la entrada en vigor estaba prevista inicialmente para 2027, el Gobierno decidió adelantar su aplicación un año ante el empeoramiento del escenario estratégico.

El primer contingente bajo este nuevo sistema está integrado por unos 1.600 reclutas, todos ellos voluntarios, que ya han sido distribuidos entre los distintos centros militares del país, según informó el Ejército danés.

"La prolongación del servicio da la posibilidad de usar a los reclutas en nuevas funciones en las capacidades operativas y eso contribuye a generar una fuerza de combate mayor y más rápida", explicó Kenneth Strøm, responsable del programa de conscripción.

Las Fuerzas Armadas danesas justifican la reforma por la necesidad de adaptarse a un contexto de amenazas cada vez más complejo. "Las amenazas y nuestra seguridad son ahora más cambiantes y complejas que nunca antes", señaló el Ejército en un comunicado.

Más instrucción y nuevas capacidades

El nuevo modelo contempla cinco meses de formación militar básica, seguidos de otros seis meses de servicio operativo.

Durante esta segunda fase, los reclutas podrán desempeñar misiones en distintos puntos del Reino de Dinamarca, integrarse en unidades de la Armada o incorporarse al contingente danés desplegado en Letonia dentro del dispositivo de disuasión de la OTAN frente a Rusia.

Además, las Fuerzas Armadas aprovecharán la ampliación del servicio para crear nuevas especialidades adaptadas a los conflictos actuales, entre ellas un pelotón de drones integrado en el Mando de Operaciones Especiales, reflejo del creciente peso que los sistemas no tripulados han adquirido en las operaciones militares modernas.

El objetivo del Gobierno es incrementar progresivamente el número anual de reclutas desde los actuales 4.500 hasta unos 6.500 efectivos, reforzando así la capacidad de movilización del país.

Aunque el sistema mantiene el tradicional sorteo entre todos los jóvenes aptos de 18 años, desde hace años la mayor parte de las plazas se cubren con voluntarios, recurriéndose a la lotería únicamente cuando no se alcanza el número previsto de incorporaciones.

Según el Ejército danés, aproximadamente una quinta parte de los reclutas que han iniciado el servicio este año son mujeres.

Despliegue en Groenlandia

La puesta en marcha de la reforma coincide con otro hito para las Fuerzas Armadas danesas. A finales de este mes, por primera vez, una compañía de más de un centenar de reclutas será desplegada en Groenlandia para asumir durante un mes tareas operativas que hasta ahora realizaban militares profesionales.

El despliegue refuerza la presencia de Dinamarca en un territorio cuya importancia estratégica no ha dejado de crecer por la apertura de nuevas rutas marítimas, el interés por sus recursos naturales y la creciente competencia entre las grandes potencias por el control del Ártico.

La decisión también tiene una evidente carga política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado en diversas ocasiones su intención de incorporar Groenlandia a EEUU alegando razones de seguridad nacional, una posibilidad rechazada de forma tajante tanto por el Gobierno danés como por las autoridades groenlandesas.

En la última cumbre de la OTAN en Ankara, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró que su país está dispuesto a defender "cada centímetro" del territorio de la Alianza, "incluido el nuestro", en una referencia directa a Groenlandia.

Europa acelera su rearme

La reforma danesa forma parte de una tendencia que se extiende por el norte y el este de Europa. La invasión rusa de Ucrania ha llevado a numerosos países a reforzar sus sistemas de conscripción, aumentar el número de efectivos y elevar el gasto en defensa para mejorar su capacidad de disuasión.

Suecia, Finlandia y Noruega mantienen modelos de servicio militar obligatorio, mientras que Estonia, Letonia y Lituania también han reforzado en los últimos años sus sistemas de reclutamiento ante el aumento de la presión militar rusa en el flanco oriental de la OTAN.

Con esta reforma, Dinamarca busca disponer de unas Fuerzas Armadas más numerosas, mejor preparadas y con mayor capacidad de respuesta, tanto para la defensa del territorio nacional como para contribuir a las operaciones de la Alianza Atlántica en un escenario estratégico cada vez más exigente.