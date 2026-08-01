Japón dota a sus cazas F-2 con el misil antibuque Type 25 ante el rápido crecimiento de las capacidades navales de China

La modernización de los F-2 y la incorporación del Type 25 refuerzan la capacidad de disuasión de Japón ante el creciente poder naval de China en la región.

El sistema de mando del Type 25 permite la reasignación de blancos en tiempo real y navegación avanzada, facilitando ataques precisos contra flotas en movimiento.

El Type 25 es un misil de alta precisión y baja detectabilidad, capaz de ser lanzado desde tierra, mar y aire, lo que otorga gran versatilidad a las fuerzas japonesas.

Japón equipa sus cazas F-2 con el nuevo misil antibuque Type 25, que multiplica su alcance operativo hasta 1.000 km frente a los 200 km del modelo anterior.

La Fuerza Aérea de Japón ha iniciado los ensayos sobre la versión aérea del misil antibuque de nueva generación Type 25, según imágenes difundidas por redes sociales. En las mismas se ha observado un caza F-2 portando bajo su fuselaje este proyectil, desarrollado a partir del Type 12.

Este nuevo armamento amplía exponencialmente el rango operativo de la fuerza aérea nipona, desde los escasos 200 km del Type 12 hasta alcanzar una distancia efectiva de 1.000 km.

Esta drástica ampliación del radio de acción proporciona al archipiélago nipón una proyección de fuerza sin precedentes, coincidiendo con el vertiginoso desarrollo naval de China.

En este sentido, el misil Type 25 no es únicamente un proyectil de mayor tamaño sino una plataforma de ataque de alta precisión concebida dentro de una filosofía multidominio.

Su diseño flexible le permite adaptarse a sistemas de lanzamiento basados en tierra, plataformas navales y aviación táctica, lo que otorga a los mandos militares japoneses una versatilidad operativa óptima.

La vertiente lanzada desde el aire por los cazas F-2 -diseñados en base al F-16 de EEUU- combina la velocidad de despliegue de las aeronaves con un alcance que supera ampliamente el estándar histórico militar nipón.

Anteriormente, la defensa aérea japonesa confiaba en proyectiles como el Type 80, cuyo radio operativo apenas cubría 50 km, o el Type 93, que alcanzaba los 200 km.

Alcanzar el umbral de los 1.000 km mediante una plataforma aérea multiplica drásticamente las opciones tácticas, reduciendo al mínimo el riesgo para los pilotos y permitiendo golpear objetivos con enorme efectividad tanto en el entorno marítimo como en enclaves terrestres seleccionados.

Esto es posible gracias a que el Type 25 es el resultado directo de una reingeniería aeronáutica que integra una mayor capacidad interna de combustible, sustentación optimizada mediante alas desplegables de gran envergadura y una planta motriz de alta eficiencia perfeccionada para operar en capas altas de la atmósfera.

Complementando su alcance, el proyectil ostenta una firma de radar extremadamente reducida gracias a su diseño de baja detectabilidad, pensado para eludir las pantallas de alerta temprana enemigas.

Durante la fase final del trayecto, el misil ejecuta un vuelo rasante sobre el mar a altitud reducida, dificultando de forma sustancial su neutralización por parte de los sistemas de defensa aérea naval de última generación.

F-2 con misiles Type 25 RRSS

Otra de las innovaciones tecnológicas más relevantes integradas en el misil radica en su sistema de comando actualizado, basado en arquitectura satelital. Esta tecnología establece un enlace de datos bidireccional constante entre la aeronave lanzadora y el proyectil en vuelo, posibilitando la transmisión continua de instrucciones e incluso la reasignación de blancos en tiempo real tras el disparo.

Esta capacidad resulta imperativa cuando se combate contra agrupaciones navales en movimiento a grandes distancias, donde las coordenadas iniciales de detección pueden variar sustancialmente durante los minutos que dura el trayecto de largo recorrido.

Para maximizar la tasa de impacto, el Type 25 combina la navegación por satélite con el guiado inercial y un sofisticado buscador de imágenes terminal que le permite discriminar con precisión quirúrgica la embarcación objetivo en entornos marítimos saturados o técnicamente complejos.

No obstante, la efectividad real de una red defensiva basada en proyectiles de tan largo alcance está condicionada a la disponibilidad de un ecosistema de sensores igualmente distante. Para coordinar ataques efectivos a 1.000 km de distancia, Tokio se encuentra desarrollando de manera paralela una infraestructura integral de reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos.

La flota de F-2

La adaptación del Type 25 dentro de las Fuerzas de Autodefensa de Japón exige también una actualización sustancial en la flota de cazas F-2. El Ministerio de Defensa japonés ha estructurado un plan de modernización de estas aeronaves con la perspectiva de iniciar su despliegue operativo junto con el nuevo misil a partir de 2027.

El mantenimiento de la flota de F-2, constituida por unas 90 unidades, resulta económicamente mucho más viable que el de cazas de mayor envergadura, como el F-15, o de quinta generación, como el F-35.

Caza F-2 con misiles Type 25 RRSS

A pesar de que el F-2 carece de fuselaje de baja detectabilidad o de los complejos sistemas de guerra electrónica que caracterizan a las aeronaves más modernas, la posibilidad de disparar desde distancias tan remotas neutraliza eficazmente sus vulnerabilidades.

Desplegados estratégicamente en las bases del sur del archipiélago nipón, los escuadrones de F-2 equipados con el Type 25 estarán capacitados para amenazar directamente a las agrupaciones navales que transiten por el Mar de China Oriental, manteniéndose indemnes fuera del alcance de la artillería antiaérea enemiga.

La entrada en servicio del misil Type 25 se enmarca en la doctrina de defensa antiaérea y stand-off lanzada por Japón con el propósito expreso de disuadir intentos de invasión o coerción militar contra su territorio insular.

Este armamento no opera de manera aislada, sino que se suma a una familia diversificada de sistemas de ataque profundo de fabricación nacional que incluye variantes lanzadas desde submarinos, plataformas navales de superficie y proyectiles planeadores hiperveloces de alta tecnología.

Asimismo, la incorporación del misil estadounidense Tomahawk complementa esta arquitectura, configurando una disuasión convencional sólida sin precedentes desde el término de la Segunda Guerra Mundial.