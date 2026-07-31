La OTAN selecciona a Thales para dotar al Ejército del Aire de un sistema TACAN desplegable de última generación

El D-TACAN está diseñado para ser fácilmente transportable y operar en condiciones adversas, facilitando el despliegue rápido y la interoperabilidad entre aliados de la OTAN.

El sistema será fabricado en Italia e integrado y mantenido por la filial española de Thales, reforzando la cooperación industrial y tecnológica europea.

El contrato incluye apoyo logístico integral, formación, repuestos y servicios de mantenimiento para asegurar la sostenibilidad operativa del sistema.

La OTAN ha adjudicado a Thales el suministro de un sistema de navegación aérea táctica desplegable (D-TACAN) de última generación para el Ejército del Aire y del Espacio español.

La Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) ha adjudicado a Thales el contrato para suministrar al Ejército del Aire y del Espacio un sistema de Navegación Aérea Táctica Desplegable de última generación (D-TACAN), una capacidad destinada a reforzar la navegación, aproximación y aterrizaje de aeronaves tanto en bases permanentes como en aeródromos desplegados.

El contrato contempla, además del suministro del sistema, un paquete integral de apoyo logístico que incluye repuestos, planes de formación, documentación técnica electrónica, información de producto y servicios de mantenimiento para garantizar la sostenibilidad de la capacidad durante todo su ciclo de vida.

El sistema será fabricado en las instalaciones de Thales en Gorgonzola (Milán, Italia), mientras que la integración y el mantenimiento correrán a cargo de la filial española de la compañía, un modelo que, según la empresa, contribuye a reforzar la cooperación industrial y la soberanía tecnológica europea.

Basado en el sistema terrestre TACAN 553 de última generación desarrollado por Thales, el D-TACAN proporciona una capacidad de navegación totalmente autónoma y de despliegue rápido para el Ejército del Aire y del Espacio.

El sistema ha sido diseñado para ser transportado por vía aérea, marítima, ferroviaria o terrestre, permitiendo su utilización en un amplio abanico de escenarios operativos. Además, incorpora características orientadas a mejorar la flexibilidad de despliegue, la eficiencia operativa y la ciberresiliencia.

Diseñado para despliegues expedicionarios

El D-TACAN está integrado en un shelter militar ISO de 20 pies preparado para operar de forma continuada en condiciones ambientales adversas.

La solución incorpora todos los equipos necesarios para su funcionamiento, incluidos sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), generación eléctrica y capacidades de comunicaciones, lo que facilita su despliegue inmediato allí donde sea necesario.

La entrega incluirá igualmente un paquete logístico completo con piezas de repuesto, formación y documentación de apoyo para asegurar la disponibilidad operativa del sistema a largo plazo.

Otro de los aspectos destacados del contrato es que, a través del marco de adquisiciones de la NSPA, otros Estados miembros y organismos de la OTAN con necesidades similares podrán adquirir sistemas D-TACAN adicionales, favoreciendo la interoperabilidad entre aliados y reforzando las capacidades de defensa colectiva de la Alianza.

Fabricante europeo de sistemas TACAN

Thales destaca en su comunicado que es el único fabricante europeo de sistemas TACAN y la única empresa del mundo que desarrolla y produce dentro de la Unión Europea tanto radiobalizas TACAN terrestres como interrogadores TACAN aerotransportados.

Juan Tarazona, director del programa de Defensa Aérea y de Misiles de la NSPA, subrayó que "a través de este contrato, la NSPA permite al Ejército del Aire y del Espacio español adquirir rápidamente una capacidad de navegación aérea crítica, beneficiándose al mismo tiempo de la demostrada experiencia técnica y de adquisiciones de la Agencia".

Por su parte, Jesús Sánchez Bargos, vicepresidente Iberia & Turquía y CEO de Thales en España, aseguró que el acuerdo "demuestra la capacidad de Thales para ofrecer soluciones de navegación soberanas, ciberresilientes y listas para la misión, destinadas a reforzar las capacidades de defensa en Europa".

Asimismo, la compañía subraya que los equipos de España e Italia prestarán apoyo al Ejército del Aire y del Espacio y a los aliados de la OTAN mediante un sistema desplegable diseñado para operar "allí donde la misión lo requiera".

En el caso de España, añadió, la filial nacional aportará la ingeniería local, así como los servicios de mantenimiento y formación, con el objetivo de garantizar la plena operatividad del sistema durante todo su ciclo de vida.