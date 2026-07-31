Hisdesat firma el contrato de construcción del SpainSat NG III con Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space

La construcción movilizará a la industria espacial española y europea, con la participación de al menos una decena de empresas españolas especializadas.

El satélite incorporará tecnologías avanzadas para incrementar la flexibilidad operativa, la capacidad y la protección ante interferencias y amenazas electrónicas.

El SpainSat NG III mejorará las comunicaciones seguras de defensa y se espera su lanzamiento en el tercer trimestre de 2030 y su puesta en servicio a principios de 2031.

Hisdesat firma el contrato para la construcción del satélite SpainSat NG III con Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space.

Tras la aprobación de la concesión económica el pasado martes en Consejo de Ministros, Hisdesat acaba de anunciar la firma del contrato para la construcción del tercer satélite de la constelación SpainSat NG con las compañías Thales Alenia Space y Airbus Defence and Space, tal y como adelantó EL ESPAÑOL hace unas semanas.

Se trata del nuevo satélite de comunicaciones seguras destinado al ámbito de la defensa que toma forma tras la pérdida del SpainSat NG II a finales del año pasado por el impacto de una partícula mientras viajaba a su órbita final.

Tal y como explican en una nota, Hisdesat responde así a su compromiso de asegurar "la disponibilidad futura de capacidades espaciales críticas para la seguridad y la defensa".

El programa tendrá un plazo de desarrollo de 48 meses, teniendo previsto el lanzamiento en el tercer trimestre de 2030 y la puesta en servicio a principios de 2031.

"Su incorporación permitirá completar, junto con el SpainSat NG I, la arquitectura del Programa SpainSat NG, el mayor proyecto espacial impulsado por la industria española", indican.

En la actualidad, la OTAN, la Unión Europea con el programa GOVSATCOM y diversos gobiernos de países aliados son usuarios de estos servicios de comunicaciones seguras de nueva generación.

Mejoras y participación industrial

Si bien el tercer satélite replicará el modelo de sus antecesores, desde Hisdesat han confirmado que se introducirán algunas mejoras en las comunicaciones de las bandas X, Ka Militar y UHF.

También incorporará tecnologías de última generación que permitirán mejorar la flexibilidad operativa, aumentar la capacidad disponible y reforzar la protección frente a interferencias y amenazas electrónicas.

Su área de cobertura abarcará desde Estados Unidos y Sudamérica, pasando por Europa, África y Oriente Medio. Sumada a la del SpainSat NG I, la capacidad conjunta del sistema se extenderá hasta Singapur, en el continente asiático.

Detalle de las antenas de UHF del SpainSat NG2 Rodrigo Mínguez Toulouse, Francia

Al igual que ocurrió con los dos ejemplares anteriores, la construcción del SpainSat NG III "movilizará a la industria espacial española y europea".

Hisdesat ha designado a Airbus Defence and Space como contratista principal del satélite, que se apoyará en la experiencia adquirida en el desarrollo de la familia SpainSat NG.

A Airbus Defence and Space y a Thales Alenia Space como co-contratista, se sumará al menos una decena de empresas españolas que aportarán tecnologías críticas para el desarrollo del satélite, lo que supone la creación de empleo cualificado e importantes retornos tecnológicos para nuestro país.

La industria española proporcionará las cargas útiles de comunicaciones, incluyendo la integración del Módulo de Comunicaciones en Thales Alenia Space en España, lo que consolida la capacidad nacional en cargas útiles para comunicaciones seguras.

Airbus en España será responsable de la carga útil en banda X, mientras que Thales Alenia Space en España se encargará de las cargas en las bandas UHF y Ka Militar.

Hisdesat da así continuidad a un programa estratégico para la defensa de España y sus aliados, y reafirma su confianza en la industria espacial nacional, que ya es una referencia internacional en el ámbito de las comunicaciones seguras por satélite.