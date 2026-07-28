TAI anuncia la integración de sistemas del KAAN en un banco de pruebas y el inicio de los test de rodaje del primer prototipo

España mantiene conversaciones con Turquía para explorar una posible colaboración en el programa KAAN, tras la negativa de Estados Unidos a vender el caza F-35 a Turquía.

El primer vuelo del prototipo P1 está previsto para los próximos meses, y se espera que el segundo prototipo, P2, vuele antes de fin de año, con el objetivo de que ambos vuelen juntos.

TAI ha integrado sistemas críticos del KAAN en un banco de pruebas volante para evaluarlos individualmente antes de su integración definitiva en el avión.

Turkish Aerospace Industries (TAI) avanza en el desarrollo del KAAN, su caza de quinta generación, con el primer prototipo P1 ya realizando pruebas de rodaje en tierra.

La compañía Turkish Aerospace Industries (TAI) continúa avanzando en el desarrollo del KAAN, su avión de quinta generación, mientras el primer prototipo —el P1— ya realiza pruebas en tierra firme.

Los primeros test de rodaje a baja velocidad se produjeron hace solo unos días, mientras la empresa estatal turca continúa evaluando los sistemas a bordo de un banco de pruebas volante.

"Ya hemos adquirido un Laboratorio de Pruebas de Vuelo para los sistemas de misión del KAAN", ha declarado Mehmet Demiroglu, director general de TAI, a Avionot.

Se trata de una aeronave en la que se instalan algunos sistemas críticos del KAAN en un escenario experimental para saber cómo se comportan de forma individual.

La compañía ya ha modificado la configuración del avión laboratorio original para probar "los sistemas que vayamos recibiendo tanto de Aselsan como de Tubitak, así como de otras subcontratas", ha indicado Demiroglu.

"Actualmente se encuentra en la fase final de preparación y ya ha realizado vuelos ocasionales", continúa.

Sin embargo, para Demiroglu "lo fundamental es que estos sistemas de misión se caractericen y certifiquen en el KAAN". Hasta que no se integren y prueben en el caza, los test en el avión laboratorio tan solo conformarán una primera etapa.

"Ojalá, sin que haya ningún problema, vayamos aprendiendo, resolviendo los inconvenientes que puedan surgir sobre la marcha y lleguemos a un final feliz", concluyó el director general.

Otro de los hitos recientes del programa de desarrollo del caza de quinta generación pasa por las pruebas de rodaje del avión prototipo P1.

Según recoge la televisión pública turca, el nuevo prototipo ya ha comenzado las pruebas de rodaje.

"Puedo decir que ha comenzado sus primeros movimientos en tierra, esperamos completar algunas pruebas", señaló el propio director general.

Durante la misma intervención, Demiroglu indicó que esperan que el P1 realice su primer vuelo "en unos pocos meses" y que el segundo prototipo —denominado P2— levante igualmente el vuelo antes de final del presente año.

"Nuestro objetivo es que, a finales de año, los dos KAAN vuelen de forma conjunta", señaló.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL el pasado mayo, el Ministerio de Defensa liderado por Margarita Robles ya ha entablado conversaciones con las autoridades turcas para interesarse sobre el caza.

Según pudo saber este periódico, el planteamiento del programa sería similar al que se está llevando a cabo con el caza Saeta II, que utiliza la plataforma del también turco Hürjet y contará con un importante grado de nacionalización.

Las últimas novedades del KAAN llegan casi al mismo tiempo que la negativa final de EEUU a la venta del caza F-35 de Lockheed Martin.

Un importante acercamiento entre Trump y Erdogan en la pasada cumbre de Ankara vaticinó un posible acuerdo, pero Washington finalmente ha dado la espalda a Turquía en este asunto.