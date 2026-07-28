El Programa Misiones busca la soberanía militar española con sistemas de vuelo para misiles y propulsión sigilosa para drones

El presupuesto destinado oscila entre 3,5 y 10 millones de euros por proyecto, con una duración prevista de 3 a 4 años.

Las áreas prioritarias incluyen sistemas de guiado independientes, optimización de motores y nuevas arquitecturas híbridas de propulsión para UAS con baja detección.

El CDTI seleccionará antes de fin de año las empresas que desarrollarán proyectos centrados en autonomía tecnológica y reducción de dependencias extranjeras.

El Programa Misiones del Ministerio de Ciencia impulsa tecnologías avanzadas para la defensa, con enfoque en sistemas de vuelo para misiles y propulsión sigilosa para drones.

El Ministerio de Ciencia, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), está impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías y capacidades avanzadas en la rama de la Defensa.

Además de sistemas de energía dirigida y contramedidas médicas para crisis NRBQ ya explicadas en EL ESPAÑOL, el Programa Misiones de Ciencia e Innovación recoge tecnologías para la mejora del comportamiento en vuelo y sistemas de propulsión de alta densidad energética.

El CDTI será el encargado de publicar la lista de las compañías seleccionadas para llevar a cabo estos proyectos antes de final de año, mientras que la investigación deberá comenzar en 2027.

La dotación económica se sitúa entre los 3,5 y los 10 millones de euros aplicables a un plan anual de 3 o 4 años.

El Programa Misiones de Ciencia e Innovación se centra en la búsqueda de la "soberanía tecnológica nacional en áreas críticas, reduciendo dependencias y vulnerabilidades de las cadenas de valor y suministro asociadas".

Indican como motivación la "inseguridad derivada de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y la creciente inestabilidad global", que pone de relieve la necesidad de Europa en la inversión en estas materias.

Asimismo, desde el CDTI explican que, en muchas ocasiones, las capacidades críticas para la seguridad y la defensa tienen su "origen en el ámbito civil y utilizan componentes críticos de doble uso".

Comportamiento en vuelo

Este proyecto se centra en fomentar el "desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan optimizar el rendimiento de sistemas autopropulsados subsónicos".

Tal y como recoge la documentación, estos "sistemas" pueden ser "misiles de distintas clases", a los que se busca mejorar su comportamiento en todo su ciclo de vuelo y reforzar su capacidad para ejecutar misiones con "elevada exigencia táctica y contribuyendo a superioridad operativa".

En particular, las áreas identificadas como de especial interés son sistemas de guiado y navegación independientes a GNSS, como los capaces de operar en entornos degradados.

También recogen soluciones de aeronavegabilidad que permitan optimizar la estabilidad, la maniobrabilidad y la eficiencia aerodinámica; sistemas de comunicaciones seguros para mantener enlaces bidireccionales o la optimización de motores de reacción con el objetivo de incrementar el alcance del armamento.

Dentro de este último campo de estudio se incluye la mejora de la eficiencia energética para reducir el consumo, tecnologías de combustión avanzada o gestión inteligente del empuje.

Alta densidad energética

Otro de los pilares del Programa Misiones de Ciencia e Innovación lo conforman los sistemas de propulsión de alta densidad energética y baja observabilidad para UAS (Uncrewed Air System) de autonomía extendida.

Se busca desarrollar nuevas tecnologías disruptivas de "propulsión que maximicen la densidad energética y minimicen la huella multiespectral para UAS", tal y como explica el CDTI.

"El objetivo de esta temática es el desarrollo y demostración en condiciones representativas de subsistemas de propulsión de alta eficiencia que permitan el despliegue de UAS con autonomía extendida y baja probabilidad de detección".

En concreto, entre las áreas de especial interés se encuentran el desarrollo de arquitecturas híbridas que combinen motores de combustión interna para fases de tránsito largo con propulsión eléctrica pura para la fase de aproximación y ejecución de la misión.

También recogen sistemas basados en pilas de hidrógeno, la gestión dinámica de firmas térmicas y acústicas, eyectores de mezcla de flujo frío, materiales de baja emisividad de infrarrojos en escapes o sistemas de control activo de ruido.

Asimismo, se explican conceptos como micro-motores de alta eficiencia construidos mediante fabricación aditiva y desarrollos que supongan una mejora de la relación empuje-peso.

Por último y para este proyecto, desde el CDTI señalan la mejora de la eficiencia mediante el uso de materiales Compuestos de Matriz Cerámica (CMC) y fabricación aditiva metálica para permitir temperaturas de operación más altas y geometrías internas complejas en micro-turbinas o motores de pistón.