Así es el Inguar-4, el blindado ucraniano capaz de recuperar vehículos dañados de 30 toneladas en pleno combate

Cerca del 60% de los componentes del chasis y la suspensión del Inguar-4 se fabrican en Ucrania, mostrando el avance de la industria local en defensa.

Este vehículo incorpora blindaje multicapa, sistemas de protección avanzados y puede evacuar una amplia variedad de plataformas militares, desde Kirpi hasta MaxxPro.

Desarrollado por Inguar Defence, el Inguar-4 ofrece mayor velocidad, autonomía y menor coste de operación frente a otros blindados de recuperación tradicionales.

El Inguar-4 es un nuevo vehículo blindado ucraniano 6×6 capaz de recuperar vehículos dañados de hasta 30 toneladas en plena zona de combate.

La guerra en Ucrania ha elevado la recuperación de vehículos averiados bajo fuego enemigo a una capacidad tan estratégica como el combate mismo. Con ese objetivo, el Ministerio de Defensa ucraniano ha certificado y autorizado para uso operativo el Inguar-4, un nuevo vehículo blindado de recuperación 6×6 capaz de evacuar del campo de batalla plataformas militares dañadas de hasta 30 toneladas.

Desarrollado por una empresa ucraniana Inguar Defence, especializada en la fabricación de vehículos blindados, el Inguar-4 nace para recuperar con rapidez tanto plataformas de fabricación nacional como equipos suministrados por los aliados occidentales, reduciendo el tiempo que permanecen expuestos al fuego enemigo en el frente y facilitando su reparación.

Las primeras unidades de estos vehículos ya se encuentran en servicio y realizan misiones junto a las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

El nuevo blindado toma como base el vehículo especial Inguar-3, aunque incorpora importantes mejoras para desempeñar misiones de recuperación. Dispone de un bastidor reforzado, un eje motriz adicional, un potente cabrestante y un sistema hidráulico que le permite remolcar y evacuar vehículos dañados incluso en condiciones de combate.

Durante las pruebas realizadas antes de su certificación, el Inguar-4 confirmó las prestaciones tácticas y técnicas previstas por sus desarrolladores, demostrando su capacidad para operar en escenarios de alta exigencia.

El Inguar-4 en acción. Inguar Defence Instagram

Según el Ministerio de Defensa ucraniano, el vehículo ofrece varias ventajas frente a los tradicionales blindados de recuperación sobre cadenas empleados por las Fuerzas Armadas del país. Entre ellas destacan una mayor velocidad tanto en carretera como durante las operaciones de rescate, una autonomía superior y la posibilidad de desplazarse sin necesidad de ser transportado por un vehículo pesado.

A ello se añaden unos costes de operación y mantenimiento más bajos, una menor firma acústica, una mayor supervivencia en el campo de batalla y una reducción de la fatiga de la tripulación durante misiones prolongadas.

Capaz de recuperar desde un Kirpi hasta un MaxxPro

El INGUAR-4 emplea una configuración 6×6, diseñada específicamente para misiones militares de elevada movilidad.

Gracias a esta arquitectura, combinada con un motor de alta potencia y diversas soluciones de ingeniería, el Ministerio de Defensa asegura que supera en velocidad máxima y movilidad a otros vehículos de recuperación con configuración 8×8, como los ucranianos BREM-3BR y BREM-4M, así como el canadiense LAV Super Bison.

Su sistema de recuperación permite evacuar del campo de batalla una amplia variedad de vehículos blindados, entre ellos el Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, Kozak, Novator, Gyurza, International MaxxPro y cualquier otra plataforma de características similares con un peso de hasta 30 toneladas.

Además, la protección del vehículo corre a cargo de un blindaje multicapa fabricado con acero Armox y elementos de aluminio que cumple el estándar STANAG 4569 Nivel 3, uno de los requisitos habituales para este tipo de plataformas tácticas.

Además, incorpora asientos con protección frente a explosiones, sistema automático de extinción de incendios, cristales blindados calefactados y materiales interiores ignífugos para incrementar la supervivencia de la tripulación durante las operaciones.

Según informó anteriormente el medio especializado Militarnyi, cerca del 60 % de los componentes del chasis y de la suspensión del INGUAR-4 se fabrican en Ucrania, un dato que refleja el creciente peso de la industria nacional en el desarrollo de este tipo de capacidades.