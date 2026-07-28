El Gobierno tramita el préstamo para el SpainSat NG III y la reprogramación financiera de varios PEM

También se ha autorizado un acuerdo marco de sostenimiento integral de radares y sistemas de ayuda a la navegación para la Armada, valorado en 16 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de límites de gasto para reprogramar financieramente varios Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa, sin aumentar el coste total.

El Gobierno ha autorizado un préstamo urgente a Hisdesat para desarrollar y lanzar el satélite SpainSat NG III, tras la pérdida de la segunda unidad.

El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de elaboración y aprobación del real decreto para la concesión directa de un préstamo a Hisdesat para el desarrollo y lanzamiento del SpainSat NG III, el tercer satélite de la familia, tras la pérdida de la segunda unidad a finales del año pasado.

El SPAINSAT NG III es un satélite de la nueva generación de satélites españoles de comunicaciones gubernamentales y militares seguras, operados por Hisdesat.

Su misión consistirá en proporcionar comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas, organismos del Gobierno y países aliados autorizados, tal y como adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva.

La urgencia, indican, se justifica en la necesidad del diseño, desarrollo, fabricación, integración, pruebas, lanzamiento y pruebas de aceptación en órbita del satélite de comunicaciones gubernamentales SPAINSAT-NG III.

En cuanto al Ministerio de Defensa de forma exclusiva, tan solo hay una referencia a la autorización para la celebración de un acuerdo marco de sostenimiento integral de radares y sistemas de ayuda a la navegación para los barcos de la Armada. Tendrá un valor estimado de 16 millones de euros.

En la reunión llevada a cabo esta mañana, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para la modificación de los límites de gasto para la modificación de las partidas económicas asociadas a algunos Programas Especiales de Modernización (PEM) impulsados por la cartera liderada por Margarita Robles. Así como el incremento de límites de gasto para el programa NASAMS.

Este mecanismo tiene el objetivo de "posibilitar la reprogramación financiera" de diversos PEM del Ministerio de Defensa, aunque en la referencia publicada no se enumera cuáles son ni el montante económico que suponen.

Según explican, "este acuerdo cubre la reprogramación financiera de diversos programas especiales de modernización sin que suponga un aumento del coste total".

Esta reasignación económica de "varios programas" sigue a la aprobada hace dos semanas con la modernización de los helicópteros Tigre MkIII, un contrato adjudicado a Airbus por 707 millones de euros para la renovación de 18 aeronaves.

El motivo aportado en esta segunda ocasión fue el retraso acumulado por parte de la adjudicataria para llevar a cabo los trabajos, lo que obligó a Hacienda a "adaptar la financiación a un nuevo calendario de ejecución".