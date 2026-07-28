La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado la profesionalidad de los militares en una misión considerada compleja y con riesgos.

La misión pone especial énfasis en la amenaza de drones y demuestra el compromiso de España con la seguridad de sus aliados en la región.

Unos 200 militares españoles, junto a cazas F-18 y helicópteros NH90, estarán desplegados entre agosto y diciembre para proteger el espacio aéreo del flanco este de la OTAN.

El Ejército del Aire despliega por primera vez helicópteros NH90 en la misión de policía aérea de la OTAN en Rumanía.

Cerca de 200 militares españoles, cazas F-18 y, por primera vez, helicópteros NH90 se desplegarán desde principios del mes de agosto hasta diciembre en Rumanía, para actuar como policía aérea de la OTAN en este país y encargarse de la seguridad del espacio aéreo del flanco este.

La unidad Ala 12 del Ejército del Aire tomará las riendas de la Policía Aérea Reforzada de la OTAN en Rumanía. Cuentan con preparación específica para derribar drones, que suponen actualmente la "amenaza más preocupante", por su incursión "casi permanente" en el espacio aéreo, señala el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El destacamento español incluirá personal de mando, operaciones, tripulaciones, mantenimiento aeronáutico, apoyo logístico, protección de la fuerza, comunicaciones y sistemas de información, sanidad, asesoramiento jurídico, administración, seguridad y apoyo general.

Comandarán la Policía Aérea Reforzada, que funciona en el flanco este de la OTAN desde 2014, cuando Rusia se anexionó el territorio ucraniano de Crimea.

Defensa destaca que los efectivos y medios aportados por España, que incluyen unidades mecanizadas, piezas de artillería de campaña, elementos de apoyo logístico y una unidad de Defensa Antiaérea, son "una demostración más del firme compromiso" de España con la seguridad y defensa de sus aliados.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto al contingente español que participará en la misión Ministerio de Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha despedido este martes a los militares de esta unidad en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde ha destacado el orgullo por la profesionalidad y el sentido del deber de los integrantes del Ejército, a quienes ha agradecido su labor, y ha destacado que esta es "una misión complicada y no exenta de riesgos".

El jefe del destacamento, el teniente coronel Alberto Calvo, ha subrayado que cuentan con personal y capacidades "para estar a la altura de las circunstancias y cumplir con las exigencias y el compromiso" que España tiene con la OTAN.