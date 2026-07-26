España pierde el 50% de la flota activa de los aviones contra incendios de mayor capacidad en los últimos ocho años

Aunque hay tripulaciones suficientes para operar los aviones, la escasez de aparatos limita la capacidad de respuesta ante incendios cada vez más frecuentes y graves.

El programa de modernización de la flota fue cancelado por errores burocráticos, dejando a los aviones sin las mejoras necesarias y comprometiendo la eficacia en la lucha contra incendios.

La antigüedad de los aviones y la falta de modernización han provocado incidencias técnicas graves, reduciendo aún más la disponibilidad de estos medios aéreos.

España ha perdido el 50% de su flota activa de aviones contraincendios de mayor capacidad en los últimos ocho años, pasando de 13 a solo 7 unidades operativas.

Mientras queda constatada la extrema virulencia de los incendios que arrasan España, los medios aéreos desplegados por el Ministerio de Transición Ecológica son cada vez más escasos.

El perfecto ejemplo lo protagoniza la flota de los aviones contraincendios pesados, denominados 'Foca', operados por el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, aunque dependen del MITECO.

Estos anfibios son los aparatos con mayor capacidad de cuantos tiene el Ministerio y las últimas informaciones apuntan a que solo hay en servicio 7 unidades. Prácticamente un 50% menos respecto a los 13 aviones operativos con los que España contaba en 2018, hace solo 8 años.

La importante reducción de la flota apagafuegos en los últimos tiempos ha ido acompañada con la creciente gravedad de los incendios y el notable aumento de la masa forestal. Un cóctel fatal para atajar el fuego.

El inventario actual del MITECO respecto a este modelo de avión apunta a la existencia de 14 aviones. Un total de 10 de la versión CL-215T —algunos con más de 3 décadas de servicio— y 4 unidades de CL-415 —más modernos, recibido el último en 2013—.

Sin embargo, desde el propio Ministerio reconocen que la edad de las aeronaves es un factor limitante.

"La flota es cada vez más antigua, lo que implica mayores incidencias no previstas, aparte de las revisiones y mantenimientos ordinarios", según informó a las Comunidades Autónomas a través de un correo electrónico al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Reducción de la flota

Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado a este periódico la importante reducción que ha experimentado la flota de aeronaves Canadair. "En la campaña de 2017 y 2018 teníamos 18 aviones en la flota y 13 en alerta permanente, listos para salir".

El primer recorte de estos últimos años se experimentó ya en 2019, con 11 aeronaves disponibles de forma sostenida que se mantuvieron hasta el 2021. "En 2022 se quedó en tierra otro más", aunque el inventario "seguía apuntando a 18 unidades".

CL-415 del 43 Grupo de España Ejército del Aire y del Espacio

Al inicio de la campaña del año siguiente, el 22 de junio de 2023, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la subasta de cuatro aeronaves de la versión CL-215T por parte del MITECO y con un precio de salida de 10 millones de euros por el lote completo.

Este último movimiento rebajó a 14 las unidades del inventario, aunque ni mucho menos ese ha sido el número de aviones activos y listos para salir a apagar incendios.

Tras años de estabilización, con 14 aviones totales, la promesa más reciente la realizó el presidente Pedro Sánchez en mayo. Afirmó que 10 aeronaves se mantendrían listas para afrontar cualquier incendio durante la campaña estival.

Sin embargo, durante el presente julio, tan solo han podido volar entre 6 y 7 unidades. La mitad de las que estaban plenamente operativas en la campaña de 2018.

Se trata de una situación que es fruto de dos factores. El primero pasa por la detección de una grieta estructural grave por parte del personal del Ejército del Aire encargado del mantenimiento y que es síntoma propio de la avanzada edad de los aviones en servicio.

El segundo factor es sobrevenido por incidentes que han dejado en tierra a dos aeronaves más. Uno debido al choque con un buitre, que ha producido daños en un plano de vuelo, y el otro por la pérdida de una compuerta de carga.

"Por estos motivos, en la presente campaña, los aviones inicialmente acordados entre el MITECO y el Ministerio de Defensa están presentando retrasos respecto a las fechas previstas", explicaba el MITECO en el mismo correo electrónico.

Al cierre de este artículo y según la información aportada públicamente por el MITECO, siete 'Focas' estaban activados en España en los incendios de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. Y a la espera de incorporar las unidades griegas e italianas.

Efectivos del MITECO refuerzan a las CCAA en la extinción de incendios



🧑🏻🚒Actualización a las 13:11 h.



» 6 brigadas de bomberos forestales

» 7 helicópteros

» 4 aviones de carga en tierra

» 11 aviones anfibio

» 4 aviones de coordinación

» 2 unidades de apoyo pic.twitter.com/cxYJ0mpKBq — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) July 25, 2026

El problema de afrontar la campaña de incendios con una flota tan limitada es que se carga todo el trabajo a las unidades en servicio, lo que merma de forma acelerada las horas de vuelo remanentes y somete a un estrés extra tanto a las tripulaciones como a los propios aviones.

A todo eso se une la edad de los aviones, como reconoce el propio MITECO, que deja ver las costuras de una capacidad aérea contraincendios mermada y, según las mismas fuentes, "insuficiente para un país con la climatología y la orografía como España".

Fuentes del Ejército del Aire y del Espacio han confirmado igualmente a EL ESPAÑOL que "las tripulaciones no son un factor limitativo en todo caso".

"Hay tripulaciones de sobra, tanto calificadas como disponibles" para volar los aviones contraincendios operados por el 43 Grupo. Lo que no hay son aparatos disponibles.

Sin modernización

Esta importante reducción de la flota está también relacionada con la cancelación del programa de modernización previsto para los CL-215T por 22 millones de euros.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, el MITECO decidió extinguir el contrato debido a un importante error burocrático por el que la compañía adjudicataria —Gestair— no contaba con los manuales técnicos del fabricante.

Debido a esta situación, desde el Ministerio aprobaron una ampliación económica para que la adjudicataria hiciera frente a este gasto. Un movimiento que fue objeto de recurso por otra compañía que participó en el concurso original.

Tres semanas más tarde, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimaba el recurso especial de Avincis, poniendo el penúltimo clavo al programa.

La estocada la dio la Secretaría de Estado de Medio Ambiente el pasado viernes, cuando publicó la extinción oficial del programa tras este laberinto burocrático.

La modernización comenzó a gestionarse por el MITECO en abril de 2022 mediante una "declaración de urgencia" dada la avanzada edad de los CL-215T y la necesidad de actualizar algunos sistemas de la aviónica.

Ahora, con este proceso paralizado —y con posibilidad de perder los fondos NextGeneration de la UE reservados para ello— las aeronaves se enfrentan a una temporada muy compleja en la que ya se han producido incendios de extrema gravedad.