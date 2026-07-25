Londres recupera el legendario 48 Commando, héroe del desembarco de Normandía, para liderar su fuerza anfibia

El 48 Commando Support Group convivirá con los otros comandos especializados de los Royal Marines, completando una estructura adaptada a las nuevas exigencias de la guerra contemporánea.

La reorganización responde a la necesidad de operar en escenarios de alta intensidad, donde la logística y el combate se fusionan para mantener la autonomía y supervivencia de las fuerzas desplegadas.

El actual Regimiento Logístico de Comandos (CLR) se transforma en el 48 Commando Support Group, integrando el apoyo logístico en la primera línea de combate y reforzando la capacidad operativa de la UK Commando Force.

El Reino Unido recupera la histórica unidad 48 Commando de los Royal Marines, protagonista en el desembarco de Normandía, para liderar su fuerza anfibia a partir de agosto de 2026.

La recuperación de una de las denominaciones más emblemáticas de los Royal Marines marca un nuevo paso en la transformación de las fuerzas anfibias británicas. El Reino Unido devolverá al servicio, a partir del 1 de agosto de 2026, el histórico 48 Commando, una unidad que combatió en el desembarco de Normandía y en algunas de las operaciones más decisivas de la Segunda Guerra Mundial.

La decisión, aprobada por el rey Carlos III, supone el cambio de denominación del actual Regimiento Logístico de Comandos (CLR), que pasará a llamarse 48 Grupo de Apoyo de Comandos de los Royal Marines, será el nuevo pilar de apoyo de la UK Commando Force.

Más allá del componente simbólico, la medida refleja la evolución doctrinal de la Infantería de Marina: el apoyo logístico deja de ser un elemento auxiliar para integrarse en primera línea y convertirse en una capacidad decisiva en los conflictos de alta intensidad del siglo XXI.

Con esta decisión, el histórico Regimiento Logístico de Comandos (CLR) se disuelve tras 54 años sosteniendo las operaciones británicas —de las Malvinas a Irak y Afganistán—, pero su legado no desaparece: se transforma y gana peso en el nuevo concepto operativo de la UK Commando Force.

Con base en Chivenor, en el condado de Devon, el recién creado 48 Commando Support Group asumirá ahora ese papel con un enfoque renovado.

La unidad continuará proporcionando el apoyo crítico a las operaciones anfibias y terrestres, desde el abastecimiento de fuerzas desplegadas hasta el transporte táctico —tanto sobre ruedas como sobre cadenas—, el repostaje avanzado, el suministro de munición, la sanidad en combate, la recuperación y reparación de vehículos, así como operaciones con drones y el empleo de plataformas blindadas como el Viking.

La principal diferencia radica en el cambio de enfoque: estas capacidades dejan de concebirse como funciones de retaguardia para integrarse plenamente en el combate, acompañando a las unidades de primera línea durante toda la operación y reforzando su capacidad de supervivencia y maniobra.

Un nombre con historia

La recuperación del nombre 48 Commando responde también a la voluntad de enlazar la historia con la transformación de las fuerzas británicas.

Fue creado en 1944 como el último comando formado durante la Segunda Guerra Mundial y, apenas tres meses después, tuvo su primera actuación en el desembarco de Normandía, en el Día D (6 de junio de 1944), cuando asaltó el sector Nan Red de la playa Juno, cerca de Saint-Aubin-sur-Mer, junto a fuerzas canadienses.

La unidad sufrió elevadas bajas —alrededor de 217 efectivos, más del 50% de su fuerza— a causa del fuego enemigo, las minas y el estado del mar, mientras avanzaba para tomar la posición fortificada de Langrune-sur-Mer.

El comando también desempeñó un papel relevante en las operaciones en Normandía, incluyendo la contención de la estación de radar de Douvres-la-Délivrande, patrullas defensivas a lo largo del río Orne y el avance hacia el Sena en agosto de 1944, contribuyendo a la liberación de localidades como Pont-l’Évêque y Pavilly.

La Tropa Y del 48.º Comando de los Royal Marines embarca en una lancha de desembarco (ALC) durante la Operación Bograt, en Holanda, abril de 1945. Royal Marines

Posteriormente tuvo un papel destacado en la batalla de Walcheren, en los Países Bajos, una operación decisiva para abrir el acceso al puerto de Amberes y garantizar el abastecimiento aliado tras la liberación de Europa occidental.

Tras la rendición alemana en mayo de 1945, la unidad pasó a desempeñar labores de ocupación en el norte de Alemania, patrullando y asegurando las zonas alrededor de Minden hasta su regreso al Reino Unido en noviembre de 1945. Poco después, el 31 de enero de 1946 fue disuelta en Beeding, marcando el fin de su servicio en tiempo de guerra.

El teniente coronel Jolyon Simpson, comandante del nuevo 48 Commando, explicó que la nueva denominación fusiona el legado de aquella unidad histórica con más de medio siglo de experiencia logística acumulada por el Regimiento Logístico de Comandos (CLR).

"La combinación refleja la realidad de la guerra contemporánea: ya no existe una distinción entre quienes combaten y quienes los sostienen. Los marines, soldados y marineros del 48 Commando deben ser capaces de seguir luchando para que el resto de la fuerza pueda continuar haciéndolo", afirmó.

La logística, en combate

La reorganización forma parte de la profunda modernización emprendida por la UK Commando Force, orientada a operar en escenarios donde las unidades deben actuar de forma más dispersa, autónoma y con mayor capacidad de supervivencia frente a amenazas de alta intensidad.

Dentro de esa estructura, el nuevo 48 Commando Support Group convivirá con los comandos 24, 29, 30, 40, 42, 43, 45 y 47, cada uno especializado en distintas capacidades operativas, completando una fuerza anfibia concebida para desplegarse rápidamente en cualquier escenario.

Imagen del actual Regimiento Logístico de Comandos (CLR). Ministerio de Defensa del Reino Unido.

El Primer Lord del Mar y comandante general de los Royal Marines, el general Sir Gwyn Jenkins, destacó que el cambio va mucho más allá de recuperar una denominación histórica.

Jenkins subrayó además que la reorganización responde a "nuevas formas de operar", en las que pequeñas unidades deben ser capaces de desplegarse con rapidez, actuar de forma independiente y mantener su capacidad de combate durante periodos prolongados.

En la misma línea, el brigadier Richard Morris, comandante de la UK Commando Force, aseguró que el renacimiento del 48 Commando completa la estructura de los nueve comandos británicos y refuerza una fuerza anfibia preparada para operar "en los entornos más exigentes y contra los objetivos más complejos".