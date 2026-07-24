Navantia y TKMS avanzan su alianza en submarinos para crear un marco de colaboración antes de final de año

El objetivo es crear este marco conjunto antes de finalizar el año, fortaleciendo la base industrial y tecnológica de Europa en el sector de la defensa.

La colaboración está orientada exclusivamente a futuros proyectos y no implica fusiones ni adquisiciones; los contratos y proyectos actuales de ambas empresas seguirán siendo independientes.

El acuerdo busca combinar las capacidades de ambas compañías para ampliar la capacidad industrial, optimizar plazos de entrega e impulsar una asociación tecnológica a largo plazo.

Navantia y TKMS han firmado un segundo memorando de entendimiento para establecer un marco conjunto de colaboración en la producción y comercialización de submarinos.

El astillero alemán TKMS y la compañía española Navantia han firmado hoy un segundo memorando de entendimiento con el compromiso de trabajar en el establecimiento de un marco conjunto de colaboración para la producción y comercialización de determinados proyectos de submarinos.

Este nuevo acuerdo, que sigue a uno rubricado el pasado abril y se basa en las conversaciones mantenidas durante los últimos tres meses, ha permitido definir un enfoque común en áreas concretas en las que la experiencia complementaria de TKMS y Navantia aportará "valor adicional a los clientes".

Tal y como explican en un comunicado conjunto, mediante la combinación de sus respectivas capacidades, ambas compañías aspiran a ampliar la capacidad industrial disponible en el mercado.

También apuntan a optimizar los plazos y el desempeño en la entrega, impulsar una asociación tecnológica a largo plazo y reforzar la capacidad de suministro a clientes en los mercados internacionales.

"El objetivo es establecer el marco conjunto de colaboración antes de final de año, sujeto a la finalización de todos los procesos regulatorios aplicables", afirman.

Uno de los puntos que aclara es que esta colaboración está concebida "exclusivamente para futuras oportunidades y no contempla ninguna fusión ni adquisición de acciones o activos".

"Los contratos, programas y proyectos actualmente en vigor de ambas compañías se mantendrán plenamente independientes y no se verán afectados", prosiguen.

Al mismo tiempo, los clientes se beneficiarán de una base industrial más amplia, basada en capacidades complementarias, mayor flexibilidad y un liderazgo tecnológico reforzado, lo que contribuirá a fortalecer la competitividad de TKMS y Navantia.

“La seguridad de Europa requiere una base industrial más fuerte y resiliente", ha afirmado Oliver Burkhard, CEO de TKMS.

El directivo alemán también ha indicado que este MoU "supone un paso importante hacia la combinación de fortalezas industriales complementarias, preservando al mismo tiempo el liderazgo tecnológico, la autoridad de diseño y los estándares de calidad que definen a TKMS".

"Al combinar nuestras fortalezas, reforzaremos la base industrial y la soberanía de Europa en el sector de la defensa, contribuyendo así a una mayor autonomía estratégica para Europa”, finaliza.

Andreas Görgen, COO de TKMS, ha señalado que "el MoU firmado hoy refleja el excelente avance de nuestras conversaciones y el firme compromiso de ambos socios con la creación de un nuevo modelo".

Uno que combine las capacidades del astillero alemán con el español en "áreas seleccionadas, ampliando las oportunidades para ambas compañías y ofreciendo a nuestros clientes mayor capacidad industrial, excelencia tecnológica y un mejor desempeño en la entrega".