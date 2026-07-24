EEUU invertirá 500 millones de dólares en las bases de Rota y Morón en su próximo año fiscal

Estas inversiones forman parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de EEUU para el año fiscal 2026-2027.

La base naval de Rota contará con 236 millones de dólares, destinados a nuevos edificios para militares, polvorines para misiles y tanques de combustible a granel.

La base aérea de Morón recibirá 265,5 millones de dólares, destinados principalmente a construcción militar, una plataforma de aparcamiento de aeronaves y polvorines para municiones.

EEUU invertirá 500 millones de dólares en las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) durante el próximo año fiscal.

Washington acaba de publicar la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) correspondiente a su próximo año fiscal, que abarca desde el 1 de octubre del presente 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027.

Se trata de una de las leyes federales más importantes a las que se enfrenta el Congreso todos los años y en la que, nuevamente, la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) y la base naval de Rota (Cádiz) tienen un papel importante.

Comenzando por las instalaciones sevillanas, según se extrae del documento de la NDAA, Morón tiene previsto recibir un total de 265,5 millones de dólares en inversiones durante ese periodo de tiempo.

La dotación económica más abultada alcanza los 156 millones de dólares, que se dedicarán a proyectos generales de construcción militar en las instalaciones, sin especificar más.

Hace poco más de un mes, el Pentágono publicó la adjudicación de un contrato de 400 millones para labores de mantenimiento, renovación, reparación y obras de construcción para los próximos 10 años. Por lo que parte de ese montante podría dirigirse hacia este programa multianual.

También en Morón tienen previsto invertir 75,5 millones de dólares para la construcción de una plataforma de aparcamiento de aeronaves destinadas a los aparatos de la Fuerza Aérea estadounidense que allí operan con frecuencia.

Por último, la documentación también recoge 34 millones de dólares en extensión de fondos de un proyecto autorizado previamente en el año fiscal de 2023.

El concepto de los trabajos es la construcción de instalaciones de polvorines para el almacenamiento de municiones en el marco de la Iniciativa de Disuasión Europea.

El pasado noviembre, se anunció la construcción de 15 polvorines cubiertos de tierra en Morón con un coste estimado entre 25 y 100 millones de dólares.

Rota, 236 millones

En cuanto a la base naval gaditana, la Ley de Autorización de Defensa Nacional recoge 64 millones en fondos de construcción para la Navy en el año fiscal venidero.

El concepto detallado para esta partida apunta a Permanent Party Unaccompanied Housing mediante la cual se levantarán nuevos edificios para el alojamiento de militares no acompañados.

Estados Unidos invertirá 78 millones en la Base Naval de Rota para la construcción de cuatro polvorines para misiles JaNae Capuno / USAF

También hacen referencia a la extensión de fondos de un proyecto previamente autorizado en el año fiscal de 2023. El concepto son los polvorines para el almacenamiento de misiles, que en el próximo año fiscal tendrán 92,3 millones de dólares disponibles.

El pasado 2 de septiembre, se publicó la aprobación de la construcción de cuatro nuevos polvorines semienterrados en la Base Naval de Rota.

En la documentación publicada entonces, Washington se estimaba en 92 millones de dólares (78,4 millones de euros) la inversión monetaria necesaria para llevar a cabo la obra. Por lo que coinciden el concepto y el montante económico.

Por último, la NDAA se refiere a la extensión de un proyecto autorizado en el año fiscal de 2024 relacionado con tanques de combustible a granel, para lo que dedicarán 80 millones de dólares.

También en Rota, aunque no hay reflejo de ese gasto en la documentación recién publicada, EEUU tiene prevista la construcción de un hangar para aeronaves de transporte militar de largo radio.

Si bien todavía no se ha adjudicado, esta última licitación contempla una banda de costes que va desde los 25 millones hasta los 100 millones de dólares.