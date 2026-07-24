Así son los 4 Canadair CL-415 que llegarán de Grecia e Italia para sofocar los incendios que asolan el centro de España

Los incendios más graves afectan especialmente a Almorox (Toledo) y La Mierla (Guadalajara), con más de 32.000 hectáreas quemadas.

Estos hidroaviones son fundamentales en la extinción de incendios por su alta capacidad y flexibilidad de descarga.

El Gobierno español activó anoche el Mecanismo Europeo de Protección Civil para pedir refuerzos a sus socios comunitarios ante la gravedad de cuatro incendios activos en el centro del país, que mantienen en alerta a las autoridades. En respuesta, la Comisión Europea anunció este viernes el despliegue de cuatro aviones Canadair: dos procedentes de Grecia y dos de Italia.

Se trata de hidroaviones CL-415, una aeronave anfibia diseñada específicamente para la lucha contra incendios y capaz de cargar hasta 6.137 litros de agua en una sola toma. Este modelo, una importante modernización del CL-215 de Canadair, fue fabricado por Bombardier entre 1998 y 2015 y hoy evoluciona hacia el DHC-515 Firefighter, desarrollado por De Havilland Canada.

Su capacidad de recarga en masa y su especialización lo convierten en uno de los medios aéreos más valiosos en la extinción de grandes fuegos. Actualmente, este tipo de aeronaves está en servicio en Canadá, Grecia, Croacia, España, Italia, Malasia, Francia y Marruecos.

El CL-415 eleva esa capacidad hasta los 6.140 litros, ligeramente por encima de su predecesor, el CL-215T, y añade un sistema de descarga con cuatro compuertas, frente a las dos del modelo anterior. Estas pueden activarse de forma secuencial o simultánea, lo que da a las tripulaciones un mayor control sobre el volumen y la dirección del lanzamiento.

El resultado es una respuesta más flexible y precisa, especialmente útil en fuegos de gran extensión o en terrenos irregulares.

Este tipo de aviones, dependientes de MITECO, son operados en España por el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, cuyo lema, «Apaga y vámonos», toda una declaración de intenciones y compromiso. Aunque actualmente el número de aeronaves es insuficiente para combatir los grandes incendios que se producen de forma simultánea.

Desde su base en Torrejón de Ardoz, el 43 Grupo opera tanto el antiguo Canadair CL-215T y Canadian CL-415. Las dos son aeronaves de diseño canadiense, de tamaño casi calcado, y optimizadas para la extinción de incendios. Con una longitud de 20 metros, una envergadura de 30 y una altura de 10, son aeronaves robustas, capaces de operar en condiciones extremas.

A mediados de 2024, el Ministerio de Defensa y el MITECO firmaron un acuerdo para la adquisición de siete unidades del nuevo DHC-515, fabricado por De Havilland Canadá.

Este avión, sucesor directo del CL-415, incorpora mejoras notables: motores más eficientes, mayor capacidad de carga —hasta 7.000 litros— y un sistema más avanzado de gestión de incendios. El programa de adquisición, con un presupuesto de 375 millones de euros y una financiación parcial europea. Aunque la previsión era recibir las primeras entregas en 2027, están se retrasarán.

La Fuerza Aérea de Grecia realizó el pedido de siete unidades del DHC-515 cuatro meses antes que España y planea recibir las primeras unidades en 2028. Asimismo, el lote no se completaría hasta el 2031, según la revista especializada Skies.

Los cuatro aviones Canadair ahora movilizados forman parte de la flota de la reserva estratégica de la Unión Europea (UE), que dispone de 22 aviones, cinco helicópteros y 777 bomberos preposicionados en diferentes países del club comunitario, particularmente en las áreas donde se prevé un mayor riesgo de incendios.

En paralelo, Bruselas también ha desplegado tres aviones (dos desde Portugal y uno desde Croacia) y dos helicópteros (de Eslovaquia y Chequia) de su flota de reserva para ayudar a combatir los incendios activos en Francia.

España encadena otra jornada complicada por los incendios forestales que arrasan gran parte del país, con los servicios de extinción centrados especialmente en la evolución del de Almorox (Toledo) y La Mierla (Guadalajara), que ha devorado hasta la fecha al menos 32.000 hectáreas, a los que se suman fuegos activos en las provincias de Madrid, Ávila y León.