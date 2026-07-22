Ingenieros militares alemanes ya fortifican el corredor de Suwalki, el "talón de Aquiles" de la OTAN frente a Rusia

La misión de los ingenieros es levantar obstáculos para ralentizar una eventual ofensiva rusa y ganar tiempo para la movilización de fuerzas aliadas.

El corredor de Suwalki es estratégico porque conecta a los países bálticos con el resto de la OTAN y la Unión Europea, siendo el único enlace terrestre para refuerzos.

El despliegue forma parte del programa polaco 'Eastern Shield', que busca crear una línea defensiva permanente de 800 kilómetros contra posibles amenazas de Rusia y Bielorrusia.

Ingenieros militares alemanes colaboran con Polonia en la fortificación del corredor de Suwalki, considerado el "talón de Aquiles" de la OTAN frente a Rusia.

Un pelotón de ingenieros militares del Ejército alemán trabaja ya junto a las Fuerzas Armadas polacas en la fortificación del corredor de Suwalki, la estrecha franja de territorio entre Polonia y Lituania, que conecta a los países bálticos con el resto de la Alianza y que, desde hace años, es considerada el "talón de Aquiles" del flanco oriental europeo.

El despliegue forma parte del programa polaco 'Eastern Shield' (Escudo del Este), un ambicioso plan para levantar una línea de defensa permanente frente a Rusia y Bielorrusia, de unos 800 kilómetros, mediante zanjas antitanque, barreras, fortificaciones de campaña y posiciones de combate capaces de ralentizar una eventual ofensiva y ganar un tiempo decisivo para la respuesta de las fuerzas aliadas.

Según las Fuerzas Armadas alemanas, un primer grupo de quince militares llegó a Polonia el mes pasado para reconocer el terreno. En julio se sumó el resto del pelotón de ingenieros, junto con personal logístico y sanitario. El despliegue está previsto hasta octubre de 2026, aunque podría prolongarse si fuera necesario.

El corredor de Suwalki es una estrecha franja de entre 70 y 100 kilómetros situada entre Polonia y Lituania. Al oeste limita con el enclave ruso de Kaliningrado y al este con Bielorrusia, principal aliado de Moscú. Se trata del único enlace terrestre que une a Lituania, Letonia y Estonia con el resto del territorio de la OTAN y de la Unión Europea.

Su importancia estratégica ha convertido este enclave en una de las principales preocupaciones de la planificación militar aliada. Un eventual avance simultáneo de fuerzas rusas desde Kaliningrado y Bielorrusia podría cortar este corredor y aislar a los países bálticos del apoyo terrestre de sus aliados, dificultando de forma significativa cualquier operación de refuerzo.

Por esa razón, el corredor de Suwalki constituye uno de los escenarios donde la Alianza concentra buena parte de sus medidas de disuasión frente a Rusia.

Fortificaciones para ganar tiempo

La misión de los ingenieros alemanes consiste en levantar obstáculos que permitan ralentizar una posible penetración de fuerzas rusas y ganar un tiempo considerado esencial para la movilización de las tropas polacas y de los refuerzos aliados.

"La seguridad de Europa se defiende de forma conjunta. Con nuestra implicación en Polonia fortalecemos la capacidad de defensa de la OTAN y enfatizamos la firme voluntad de la Alianza de asegurar la paz mediante la unidad y una disuasión creíble", afirmó el teniente general alemán Alexander Sollfrank.

La participación alemana se enmarca en el creciente refuerzo del flanco oriental de la OTAN, donde los aliados han incrementado su presencia militar, los ejercicios conjuntos y las inversiones en infraestructuras defensivas para hacer frente al deterioro del entorno de seguridad provocado por Rusia.

El Eastern Shield es el mayor programa de fortificación fronteriza impulsado por Polonia desde el fin de la Guerra Fría. Su objetivo es reforzar la frontera oriental del país ante una posible agresión de Rusia o Bielorrusia y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad de disuasión y defensa del flanco oriental de la OTAN.

Lanzado por el Gobierno polaco en 2024, el plan prevé que las obras se prolonguen hasta 2028.