Así es Hypnosis, el sistema israelí diseñado para inutilizar drones y amenazas aéreas mediante spoofing y jamming

Diseñado para proteger infraestructuras críticas, Hypnosis se integra en arquitecturas de defensa multicapa, complementando sistemas de interceptación cinética.

El sistema utiliza una red de estaciones móviles conectadas a un centro de mando y control, permitiendo respuestas rápidas y coordinadas ante ataques múltiples.

Hypnosis interfiere las señales de navegación por satélite, impidiendo que aeronaves no tripuladas y misiles alcancen sus objetivos con precisión.

Israel Aerospace Industries presenta Hypnosis, un sistema de defensa aérea basado en guerra de navegación (NAVWAR) que inutiliza drones y amenazas aéreas mediante spoofing y jamming.

Israel Aerospace Industries (IAI) ha presentado Hypnosis un avanzado sistema de defensa aérea basado en guerra de navegación (NAVWAR), diseñado para contrarrestar un amplio espectro de amenazas aéreas, incluidos sistemas no tripulados (UAS) desplegados de forma masiva, mediante la perturbación de sus sistemas de navegación por satélite.

El sistema actúa sobre las señales de posicionamiento y tiempo que las aeronaves necesitan recibir de los satélites para alcanzar sus objetivos. Al interferir o neutralizar estas señales, las plataformas pierden su capacidad de navegación precisa.

Está concebido como una capa complementaria de defensa “soft-kill”, capaz de operar junto a sistemas de interceptación cinética dentro de una arquitectura de defensa aérea multicapa.

Hypnosis incorpora tecnologías avanzadas para interferir sistemas de navegación por satélite. IAI

El sistema Hypnosis está compuesto por una red de estaciones móviles de interferencia y engaño (jamming y spoofing) que operan de forma coordinada. Estas estaciones están conectadas a un centro de mando y control (C2), lo que permite la coordinación en tiempo real, el análisis de amenazas y una respuesta rápida.

Su despliegue alrededor de áreas protegidas las integra como un elemento clave dentro de arquitecturas de defensa aérea escalonada.

Basado en la experiencia operativa de IAI en guerra de navegación, el sistema incorpora tecnologías avanzadas para interferir sistemas de navegación por satélite, incluidos los más sofisticados. Funciona mediante una arquitectura C2 unificada, integrable con sistemas cinéticos, lo que facilita respuestas coordinadas en entornos de amenaza dinámicos.

El sistema está diseñado para la protección de activos críticos e infraestructuras estratégicas, como instalaciones energéticas, emplazamientos sensibles y sistemas de defensa aérea.

Amenazas múltiples

Además, Hypnosis puede hacer frente a ataques coordinados con múltiples amenazas que se aproximan simultáneamente desde distintas direcciones y operar de forma autónoma a través de su red de mando y control, sin necesidad de intervención directa del operador.

El presidente de IAI, Boaz Levy, subrayó que el actual entorno operativo exige capacidades integradas capaces de hacer frente a amenazas múltiples, destacando la experiencia acumulada de la compañía en soluciones de defensa aérea y su apuesta por tecnologías avanzadas que proporcionen ventaja operativa.

Por su parte, Guy Barlev, vicepresidente ejecutivo y director general de Space, Missiles and Systems de IAI, afirmó que el sistema representa un avance significativo frente a amenazas aéreas basadas en GNSS, al tiempo que refuerza el concepto de defensa multicapa al integrarse con sistemas “hard-kill” de forma eficiente y rentable.