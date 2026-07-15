La US Navy contrata a TOTE para mediar con Bollinger y Fincantieri en el desarrollo de sus nuevos buques anfibios

La Armada estadounidense adopta por primera vez un modelo de gestión industrial con un intermediario para reducir riesgos de costes y plazos, estandarizar la flota y mejorar la planificación industrial.

El programa busca reforzar la presencia del Cuerpo de Marines en el Indo-Pacífico, facilitando el transporte y despliegue de fuerzas en islas y zonas costeras frente al desafío de China.

TOTE Services actuará como gestor principal, coordinando y supervisando a los astilleros Bollinger y Fincantieri, en lugar de que la Marina contrate directamente con ellos.

La US Navy ha adjudicado a TOTE Services un contrato de hasta 2.600 millones de dólares para gestionar la construcción de ocho buques medianos de desembarco de la clase McClung.

La Armada de Estados Unidos ha adjudicado a TOTE Services un contrato valorado en 2.200 millones de dólares para actuar como gestor de construcción naval (Vessel Construction Manager, VCM) del programa de buques medianos de desembarco (LSM), una de las capacidades consideradas clave por el Cuerpo de Marines para reforzar su presencia y movilidad en el Indo-Pacífico frente al creciente desafío militar de China.

El contrato, anunciado este lunes por el Departamento de Defensa, podría alcanzar los 2.600 millones de dólares si se ejercen todas las opciones previstas e incluye la gestión de la construcción de hasta ocho buques de la futura clase McClung, primer lote de una flota planificada de 35 buques de desembarco medio.

La US Navy ha optado por un modelo inédito en sus programas de construcción naval. En lugar de contratar directamente con los astilleros (Bollinger y Fincantieri), TOTE Services ejercerá como contratista principal y será responsable de coordinar y supervisar la ejecución industrial, adjudicando y gestionando los subcontratos con los diferentes constructores.

Como ya avanzó EL ESPAÑOL, el pasado mes de febrero, la Navy emitió una solicitud de propuesta para que otra compañía supervisase el citado programa, con el fin de reducir riesgos de costes y plazos, además de mejorar la coordinación entre la Administración y la industria mediante la aplicación de prácticas habituales en la construcción naval comercial.

En la fase inicial del programa, la Marina se dirigirá a TOTE Services para gestionar la construcción de un primer LSM en los astilleros Bollinger Shipyards, situados en la costa del Golfo de México, mientras que Fincantieri Marinette Marine construirá cuatro unidades adicionales.

Esta última compañía ya recibió el pasado abril un contrato de 30 millones de dólares para adquirir materiales de larga fabricación destinados a esos cuatro buques.

Además, el gestor del programa tendrá margen para determinar la estrategia de adjudicación de hasta tres embarcaciones más, lo que permitirá incorporar nuevos astilleros si así lo considera conveniente.

El consejero delegado de Fincantieri Marine Group, George Moutafis, calificó la adjudicación como "un paso importante hacia la producción a gran escala" de estos buques y aseguró que la compañía dispone ya de las inversiones, la capacidad industrial y la mano de obra necesarias para afrontar el programa.

Necesidades militares

El programa LSM ha sufrido durante años modificaciones de requisitos y diferencias entre la Armada y el Cuerpo de Marines antes de alcanzar su configuración definitiva.

Finalmente, la Marina optó por un diseño comercial ya existente basado en el LST-100, un buque de desembarco de unas 4.000 toneladas desarrollado por el constructor naval neerlandés Damen, una decisión orientada a acelerar los plazos y reducir los riesgos técnicos del programa.

Estos barcos constituyen una pieza esencial del nuevo concepto operativo del Cuerpo de Marines estadounidense en el Pacífico occidental.

Su misión será transportar pequeñas unidades entre islas y zonas costeras, facilitando el despliegue de fuerzas expedicionarias capaces de establecer posiciones avanzadas temporales desde las que operar, entre otros sistemas, misiles antibuque.

Modelo de gestión industrial

La adjudicación también supone la primera aplicación del modelo del gestor de construcción naval dentro de la Armada estadounidense. Bajo este esquema, TOTE Services asumirá el contrato principal con el Pentágono y gestionará directamente la relación contractual con los astilleros, actuando como intermediario entre la Administración y la industria.

La compañía considera que este sistema permitirá estandarizar la configuración de toda la flota, aprovechar compras conjuntas para reducir costes y mejorar la planificación industrial, al tiempo que proporciona una carga de trabajo más estable para los astilleros, fabricantes, proveedores y personal especializado de la industria naval estadounidense.

Además, se evitarán situaciones tan comprometidas como la ocurrida el pasado noviembre, cuando la Navy canceló la construcción de cuatro fragatas clase Constellation —adjudicadas también a Fincantieri— poniendo punto y final al programa.

Los motivos fueron un importante retraso en los trabajos —más de tres años por detrás del cronograma— y el sobrepeso de los buques respecto a lo acordado.

TOTE Services ya aplica este modelo para la Administración Marítima de Estados Unidos (MARAD) en el programa National Security Multi-Mission Vessel (NSMV), donde ha supervisado el diseño, construcción y entrega de los nuevos buques escuela de la marina mercante estadounidense.

De las cinco unidades previstas, tres ya han sido entregadas y las dos restantes se esperan durante los próximos doce meses.

Además de coordinar a los astilleros, la empresa contará con el apoyo de varias compañías especializadas, entre ellas Leidos Gibbs & Cox, The McHenry Management Group (TMMG), MAD Security y Damen, que participarán en diferentes aspectos técnicos y de gestión del programa.