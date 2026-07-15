Robles sitúa al CLAEX como una pieza clave para la independencia tecnológica de las Fuerzas Armadas

La labor del CLAEX impulsa la industria nacional, fomenta la colaboración con empresas y centros de investigación, y refuerza la soberanía tecnológica de España.

El centro es referente en ensayos en vuelo, diseño y desarrollo de software aeronáutico y armamento, apoyando los programas Eurofighter 2000 y A400M.

El CLAEX adapta y optimiza sistemas de armas adquiridos en el extranjero, permitiendo su integración bajo criterios nacionales.

La ministra Margarita Robles destaca al CLAEX como pieza clave para la independencia tecnológica y la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado el papel del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX) como una capacidad estratégica clave para las Fuerzas Armadas, subrayando su contribución a reducir la dependencia tecnológica del exterior y a reforzar la autonomía operativa de España.

Durante una visita a sus instalaciones, la titular de Defensa puso en valor la capacidad del centro para adaptar a las necesidades nacionales los sistemas de armas adquiridos en el extranjero, convirtiéndolos en herramientas plenamente operativas bajo criterios propios.

“Esta unidad garantiza a las Fuerzas Armadas y a nuestro país una libertad total de acción”, afirmó Robles, quien también elogió la “gran profesionalidad y entrega” del personal destinado en este organismo del Ejército del Aire y del Espacio.

La importancia del CLAEX trasciende el ámbito del apoyo técnico. Su misión consiste en generar conocimiento propio sobre las aeronaves y sistemas de armas que incorpora España, una capacidad considerada crítica para preservar la soberanía tecnológica y aumentar la autonomía estratégica en un contexto en el que Europa impulsa el fortalecimiento de su base industrial y tecnológica de defensa.

El centro proporciona el soporte logístico y de ingeniería necesario para convertir el potencial de los equipos adquiridos en el exterior en capacidades militares plenamente operativas.

El CLAEX presta apoyo a las oficinas de los programas Eurofighter 2000 y A400M, tanto con recursos humanos como materiales. MDE

Un trabajo que permite optimizar recursos, adaptar plataformas y sistemas a los requisitos específicos de las Fuerzas Armadas y reducir la dependencia de terceros países en aspectos clave relacionados con su empleo, mantenimiento y evolución.

Además de reforzar la libertad de acción de los ejércitos españoles, Defensa destaca que esta actividad genera oportunidades para la industria nacional al favorecer el desarrollo tecnológico y la colaboración con empresas y centros de investigación.

Un referente en ensayos en vuelo

El CLAEX estructura su actividad en tres grandes áreas: ensayos en vuelo, diseño y desarrollo de software aeronáutico y armamento.

Su Grupo de Ensayos en Vuelo está considerado un referente internacional y reúne a pilotos, ingenieros y mecánicos especializados que trabajan con aeronaves instrumentadas, una red de telemetría para obtener datos en tiempo real y un centro de procesamiento de información.

Para estas actividades dispone de aviones C-101 y PC-21 destinados al apoyo de los ensayos y al entrenamiento, además de poder emplear otras plataformas cuando las necesidades de cada programa lo requieren.

El CLAEX se consolida como una infraestructura estratégica para que España disponga de conocimiento propio sobre los sistemas de armas que opera Rubén Somonte MDE

El centro también presta apoyo a dos de los principales programas aeronáuticos del Ejército del Aire y del Espacio, el Eurofighter 2000 y el A400M, aportando tanto recursos humanos como capacidades técnicas.

Su actividad se completa con el asesoramiento científico y tecnológico para la modernización de las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio y con la colaboración permanente con el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la industria de defensa, universidades y centros de investigación para mejorar sistemas, armamento y tecnologías de interés para la defensa nacional.

En un escenario marcado por el refuerzo de las capacidades militares y la búsqueda de una mayor autonomía tecnológica, el CLAEX se consolida como una infraestructura estratégica para que España disponga de conocimiento propio sobre los sistemas de armas que opera y pueda adaptar esas capacidades a sus necesidades presentes y futuras.