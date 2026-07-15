L3Harris desplegará 18 satélites para el seguimiento de misiles del escudo 'Golden Dome' impulsado por Trump

L3Harris ya ha suministrado más de 70 satélites de seguimiento y defensa de misiles, incluyendo cinco actualmente en órbita.

La fabricación de los satélites comenzará de inmediato en Indiana y se sumará una nueva instalación de integración en Florida.

Estos satélites, parte del Sistema Acelerado de Defensa contra Misiles Tranche 3, detectarán y rastrearán amenazas avanzadas como misiles hipersónicos y balísticos.

L3Harris desplegará 18 nuevos satélites para el sistema antimisiles 'Golden Dome', impulsado en el segundo mandato de Trump.

El Pentágono sigue alimentando la pata espacial de su escudo antimisiles. El denominado Golden Dome, uno de los programas estrella de este segundo mandato de Trump, contará con 18 nuevos satélites de la firma estadounidense L3Harris.

Según han publicado en una nota, la compañía ha recibido un contrato de la Agencia de Desarrollo Espacial de la Fuerza Espacial de EEUU para la producción de satélites del Sistema Acelerado de Defensa contra Misiles Tranche 3 (AMDT3) para proporcionar soporte al escudo y sus capacidades espaciales.

"El trabajo continuo de L3Harris en Indiana proporcionará la próxima generación de capacidades de seguimiento espacial que necesitamos para proteger nuestro territorio y mantenernos un paso por delante de nuestros adversarios", ha explicado Jim Banks, senador republicano por Indiana.

"Este es precisamente el tipo de inversión industrial que fortalece la disuasión", continuó.

Los próximos satélites mejorarán la seguridad nacional al detectar y rastrear amenazas de misiles avanzados, como parte de la constelación ya desplegada y la que se pondrá en órbita en el futuro.

Están equipados con cargas útiles de campo de visión medio diseñadas para proporcionar datos de calidad para el control de tiro en la defensa antimisiles, afirman.

También han indicado que la fabricación comenzará de inmediato para la entrega y posterior lanzamiento de estos sistemas, aunque no especifican el calendario acordado con la Fuerza Espacial estadounidense.

A la planta de fabricación recién ampliada y ubicada en el estado de Indiana se suma una nueva instalación de integración de satélites que L3Harris planea abrir próximamente en Florida.

"Es un orgullo proporcionar tecnología de última generación que acelerará la capacidad del país para defenderse de las amenazas emergentes de armas hipersónicas y balísticas", ha declarado Christopher Kubasik, presidente y director ejecutivo de L3Harris.

"Como empresa innovadora de confianza en el sector, L3Harris invirtió anticipándose a las necesidades mediante la ampliación de sus instalaciones de producción y está preparada para suministrar satélites de defensa antimisiles que apoyen esta prioridad nacional", concluyó .

Este nuevo contrato se basa en la previa demostración del satélite HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor) de L3Harris y su carga útil de sensores infrarrojos, desarrollados por la misma compañía para la Agencia de Defensa contra Misiles (MDA).

Asimismo, L3Harris tiene más de 70 satélites de seguimiento y defensa de misiles encargados, incluyendo cinco ya desplegados en órbita, entre el programa HBTSS de la MDA y la capa de seguimiento de la Agencia de Desarrollo Espacial.